Лига Европы 2019-2020

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Дюделанж
0:2
Конец матча

Стадион:
АПОЭЛ
0'
0:1
12' Пенальти
Матич Урош
32' Желтая карточка
Савич Вуядин
34' Желтая карточка
Бугрен Сабир
0:2
43' Гол
Меркис Георге
59' Желтая карточка
Моррен Шарль
72' Желтая карточка
Михайлович Драган
81' Желтая карточка
Вурос Праксителис
83' Вторая желтая карточка
Вурос Праксителис
90' Желтая карточка
Синани Данел
90' Вторая желтая карточка
Синани Данел
90'+6
1
Жубер
Жонатан
34
Бушуари
Мохамед
5
Шнелль
Том
4
Колс
Кобе
16
Лескуа
Тибо
20
Гарос
Мишель
77
Бугрен
Сабир
28
Моррен
Шарль
10
Штольц
Доминик
22
Бернье
Антуан
9
Синани
Данел
27
Белек
Вид
29
Вурос
Праксителис
90
Савич
Вуядин
30
Меркис
Георге
91
Михайлович
Драган
8
Соуза
Лукас
6
Гентсоглу
Савас
44
Иоанну
Николас
11
Сулейман
Муса
14
Матич
Урош
9
Халлениус
Линус
Дюделанж
4-2-3-1
АПОЭЛ
4-3-2-1

Ход матча

12'
0:1
Матич Урош
32'
 
Савич Вуядин
34'
Бугрен Сабир
 
43'
0:2
Меркис Георге
(Матич Урош)
46'
 
Алеф Салданья
Гентсоглу Савас
54'
Лавье Корентин
Бугрен Сабир
 
59'
Моррен Шарль
 
61'
Беттаеб Адель
Бушуари Мохамед
 
66'
 
Яколиш Антонио
Иоанну Николас
72'
 
Михайлович Драган
77'
Покар Марио
Штольц Доминик
 
81'
 
Вурос Праксителис
83'
 
Вурос Праксителис
85'
 
Де Винсенти Томас
Халлениус Линус
90'
Синани Данел
 
90'
Синани Данел
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Дюделанж Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дюделанж 2:2 Страссен Дюделанж 2:5 Севилья Дифферданж 0:3 Дюделанж Дюделанж 3:1 Мондорф-ле-Бен
Севилья 3:0 Дюделанж Фола 2:1 Дюделанж Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Дюделанж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АПОЭЛ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Лига Европы Дюделанж 0:1 АПОЭЛ Лига чемпионов АПОЭЛ 1:0 Дюделанж Лига чемпионов

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
2. АПОЭЛ Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
3. Карабах Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
4. Дюделанж Заявка 5 1 0 4 7 - 17 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Меркис Георге бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Бугрен Сабир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Савич Вуядин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Матич Урош из команды АПОЭЛ забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дюделанж 0:2 АПОЭЛ
Дюделанж
24.7% (36)
Ничья
25.3% (37)
АПОЭЛ
50% (73)
1:2 АПОЭЛ
27.4% (40)
1:1 Ничья
16.4% (24)
2:1 Дюделанж
13% (19)
0:1 АПОЭЛ
9.6% (14)
1:0 Дюделанж
6.8% (10)
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