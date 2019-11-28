Лига Европы 2019-2020
Дюделанж
0:2
Конец матча
Стадион: Жози Бартель
АПОЭЛ
0:1
12' ПенальтиМатич Урош
32' Желтая карточкаСавич Вуядин
34' Желтая карточкаБугрен Сабир
0:2
43' ГолМеркис Георге
59' Желтая карточкаМоррен Шарль
72' Желтая карточкаМихайлович Драган
81' Желтая карточкаВурос Праксителис
83' Вторая желтая карточкаВурос Праксителис
90' Желтая карточкаСинани Данел
90' Вторая желтая карточкаСинани Данел
16
Лескуа
Тибо
20
Гарос
Мишель
77
Бугрен
Сабир
28
Моррен
Шарль
27
Белек
Вид
90
Савич
Вуядин
14
Матич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лескуа ТибоЗащитник
-
20 Гарос МишельПолузащитник
-
77 Бугрен СабирПолузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кипс ТимВратарь
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
23 Клапп РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bertrand Crasson
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
-
89 Безьяк РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
12'
0:1
32'
34'
43'
0:2
59'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Дюделанж Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дюделанж 2:2 Страссен Дюделанж 2:5 Севилья Дифферданж 0:3 Дюделанж Дюделанж 3:1 Мондорф-ле-Бен
Севилья 3:0 Дюделанж Фола 2:1 Дюделанж Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Дюделанж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
АПОЭЛ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Дюделанж
24.7% (36)
Ничья
25.3% (37)
АПОЭЛ
50% (73)
1:2 АПОЭЛ
27.4% (40)
1:1 Ничья
16.4% (24)
2:1 Дюделанж
13% (19)
0:1 АПОЭЛ
9.6% (14)
1:0 Дюделанж
6.8% (10)
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