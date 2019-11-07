Лига Европы 2019-2020

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Фейеноорд
1:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
18' Пенальти
Бергёйс Стивен
23' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
32' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
39' Желтая карточка
Кекджу Оркун
45' Желтая карточка
Синистерра Луис
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
20
Тапия
Ренато
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
17
Ассале
Рожер
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
Фейеноорд
4-3-3
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

18'
Бергёйс Стивен
1:0
23'
 
Нсаме Жан-Пьер
32'
Бергёйс Стивен
 
39'
Кекджу Оркун
 
45'
Синистерра Луис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес
Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд
Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Янг Бойз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Лига Европы Янг Бойз 3:0 Фейеноорд Кубок Урен

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
2. Фейеноорд 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
3. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Порту 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фейеноорд 1:0 Янг Бойз
Фейеноорд
83.1% (123)
Ничья
8.8% (13)
Янг Бойз
8.1% (12)
2:1 Фейеноорд
54.7% (81)
1:0 Фейеноорд
11.5% (17)
2:0 Фейеноорд
8.8% (13)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:2 Янг Бойз
4.1% (6)
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