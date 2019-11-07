Лига Европы 2019-2020
1:0
18' ПенальтиБергёйс Стивен
23' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
32' Желтая карточкаБергёйс Стивен
39' Желтая карточкаКекджу Оркун
45' Желтая карточкаСинистерра Луис
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
20
Тапия
Ренато
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
18'
1:0
23'
32'
39'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес
Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд
Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Янг Бойз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд
83.1% (123)
Ничья
8.8% (13)
Янг Бойз
8.1% (12)
2:1 Фейеноорд
54.7% (81)
1:0 Фейеноорд
11.5% (17)
2:0 Фейеноорд
8.8% (13)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:2 Янг Бойз
4.1% (6)
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