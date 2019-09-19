Лига Европы 2019-2020
Глазго Рейнджерс
1:0
Конец матча
Стадион: Айброкс
Фейеноорд
0:0
10' Не забитый пенальтиТавернье Джеймс
1:0
24' ГолОджо Шейи
34' Желтая карточкаМорелос Альфредо
39' Желтая карточкаФер Лерой
41' Желтая карточкаТапия Ренато
55' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
57' Желтая карточкаХеландер Филип
80' Желтая карточкаКамара Глен
90' Желтая карточкаГолдсон Коннор
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
11
Оджо
Шейи
37
Эрфилд
Скотт
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
20
Тапия
Ренато
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оджо ШейиНападающий
- Нападающий
-
37 Эрфилд СкоттНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Кинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
10'
0:0
24'
1:0
34'
39'
41'
55'
57'
80'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Луис 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Хэппи Вэлли Глазго Рейнджерс 3:1 Ливингстон Депортес Копьяпо 1:0 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 0:0 Ла Серена Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Саутерн Дистрикт 3:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Легия Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс Пуэрто Монтт 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Ист Файф 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Глазго Рейнджерс
42.2% (65)
Ничья
39.6% (61)
Фейеноорд
18.2% (28)
1:1 Ничья
29.9% (46)
2:1 Глазго Рейнджерс
29.2% (45)
1:2 Фейеноорд
11.7% (18)
2:2 Ничья
9.1% (14)
1:0 Глазго Рейнджерс
5.2% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...