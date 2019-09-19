Лига Европы 2019-2020

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Глазго Рейнджерс
1:0
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Тавернье Джеймс
1:0
24' Гол
Оджо Шейи
34' Желтая карточка
Морелос Альфредо
39' Желтая карточка
Фер Лерой
41' Желтая карточка
Тапия Ренато
55' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
57' Желтая карточка
Хеландер Филип
80' Желтая карточка
Камара Глен
90' Желтая карточка
Голдсон Коннор
90'+4
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
8
Джек
Райан
11
Оджо
Шейи
20
Морелос
Альфредо
37
Эрфилд
Скотт
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
33
Боттегин
Эрик
5
Хапс
Ридгесиано
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
20
Тапия
Ренато
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

10'
Тавернье Джеймс
0:0
24'
Оджо Шейи
1:0
34'
Морелос Альфредо
 
39'
 
Фер Лерой
41'
 
Тапия Ренато
55'
 
Хапс Ридгесиано
57'
Хеландер Филип
 
65'
 
Нарсинг Лучано
Кёкчю Оркун
74'
Баркер Брэндон
Оджо Шейи
 
78'
 
Йоргенсен Николай
Ларссон Сэм
80'
Камара Глен
 
82'
Арибо Джо
Камара Глен
 
86'
 
Тоорнстра Йенс
Синистерра Луис
90'
Кинг Энди
Эрфилд Скотт
 
90'
Голдсон Коннор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Луис 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Хэппи Вэлли Глазго Рейнджерс 3:1 Ливингстон Депортес Копьяпо 1:0 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 0:0 Ла Серена Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Саутерн Дистрикт 3:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Легия Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс Пуэрто Монтт 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Ист Файф 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Янг Бойз 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Фер Лерой получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Морелос Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Оджо Шейи бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    ПРОМАХ - Тавернье Джеймс бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд
Глазго Рейнджерс
42.2% (65)
Ничья
39.6% (61)
Фейеноорд
18.2% (28)
1:1 Ничья
29.9% (46)
2:1 Глазго Рейнджерс
29.2% (45)
1:2 Фейеноорд
11.7% (18)
2:2 Ничья
9.1% (14)
1:0 Глазго Рейнджерс
5.2% (8)
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