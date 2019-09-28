Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
2:1
Конец матча
Стадион: Кескускенття
ВПС
22' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
57' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
1:0
60' ПенальтиРахими Юнесс
61' Желтая карточкаКомпалла Мартин
2:0
68' ГолКокко Александр
74' Желтая карточкаЛингман Лукас
76' Желтая карточкаЛяхде Юхо
2:1
83' ГолМорриссей Стивен
90' Желтая карточкаАланко Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
-
34 Када ТарикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Sund
Ход матча
22'
60'
1:0
61'
68'
2:0
74'
76'
83'
2:1
90'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +4 =5 -11Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти
ВПС Последние 20 матчей: +2 =6 -12ВПС 1:2 Лахти СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК КуПС 5:0 ВПС
Последние игры между собой
РоПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
ВПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
Группа лидеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|25
|14
|7
|4
|43 - 23
|49
|2.
|Интер Турку
|25
|14
|3
|8
|41 - 27
|45
|3.
|Хонка
|25
|13
|4
|8
|37 - 28
|43
|4.
|Ильвес
|25
|12
|7
|6
|30 - 22
|43
|5.
|ХИК
|0:0
|25
|8
|11
|6
|29 - 26
|35
|6.
|Мариехамн
|0:0
|25
|9
|5
|11
|29 - 26
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лахти
|25
|9
|8
|8
|28 - 32
|35
|2.
|ХИФК
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|3.
|СЯК Сейнайоки
|25
|7
|8
|10
|18 - 28
|29
|4.
|РоПС
|25
|7
|6
|12
|22 - 33
|27
|5.
|Коккола ПВ
|25
|6
|4
|15
|26 - 43
|22
|6.
|ВПС
|25
|2
|10
|13
|25 - 40
|16
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