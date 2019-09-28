Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
2:1
Конец матча

Стадион:
ВПС
0'
22' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
57' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
1:0
60' Пенальти
Рахими Юнесс
61' Желтая карточка
Компалла Мартин
2:0
68' Гол
Кокко Александр
74' Желтая карточка
Лингман Лукас
76' Желтая карточка
Ляхде Юхо
2:1
83' Гол
Морриссей Стивен
90' Желтая карточка
Аланко Саму
90'+5
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
15
Kevin
Kouassivi-Benissan
33
Агналдо
Жуниор
4
Беобиде
Хагоба
10
Лингман
Лукас
7
Рахими
Юнесс
11
Кокко
Александр
1
Компалла
Мартин
20
Хольмгрен
Хампус
28
Giuseppe
Lo
Giudice
14
Jonas
Hakkinen
13
Моррис
Рикардо
6
Воутилайнен
Джерри
9
Ляхде
Юхо
11
Alain
Ebwelle
17
Kostas
Stafrothanasopoulos
8
Страндваль
Себастьян
25
Momodou
Sarr
РоПС
ВПС

Ход матча

22'
 
Хольмгрен Хампус
53'
 
Valtteri Lehtonen
Воутилайнен Джерри
57'
 
Страндваль Себастьян
59'
Муйнонен Эту
Kevin Kouassivi-Benissan
 
60'
Рахими Юнесс
1:0
61'
 
Компалла Мартин
64'
 
Аланко Саму
Valtteri Lehtonen
68'
Кокко Александр
(Лингман Лукас)
2:0
72'
 
Морриссей Стивен
Momodou Sarr
74'
Лингман Лукас
 
76'
 
Ляхде Юхо
82'
Niklas Jokelainen
Кокко Александр
 
83'
2:1
Морриссей Стивен
90'
 
Аланко Саму

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти
СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС
ВПС Последние 20 матчей: +2 =6 -12
ВПС 1:2 Лахти СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС ВПС 3:2 ХИФК КуПС 5:0 ВПС
ВПС 2:1 Мариехамн РоПС 2:1 ВПС ВПС 2:3 Хонка ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК

Последние игры между собой

РоПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
ВПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига ВПС 2:1 РоПС Кубок ВПС 1:2 РоПС Вейккауслига
РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига

Группа лидеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. КуПС 25 14 7 4 43 - 23 49
2. Интер Турку 25 14 3 8 41 - 27 45
3. Хонка 25 13 4 8 37 - 28 43
4. Ильвес 25 12 7 6 30 - 22 43
5. ХИК 0:0 25 8 11 6 29 - 26 35
6. Мариехамн 0:0 25 9 5 11 29 - 26 32

Группа аутсайдеров

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лахти 25 9 8 8 28 - 32 35
2. ХИФК 25 8 9 8 32 - 32 33
3. СЯК Сейнайоки 25 7 8 10 18 - 28 29
4. РоПС 25 7 6 12 22 - 33 27
5. Коккола ПВ 25 6 4 15 26 - 43 22
6. ВПС 25 2 10 13 25 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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