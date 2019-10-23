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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Нью-Йорк Сити
 
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Стадион:
Торонто
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
29
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
28
Митрицэ
Александру
11
Valentin
Castellanos
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
7
Бенезе
Николя
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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