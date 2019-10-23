Нью-Йорк Сити
Позже
Стадион: Янки
Торонто
55
Паркс
Китон
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
16 James Sands
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +9 =7 -4Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто
Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
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