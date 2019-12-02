Предыдущие игры
Вручение премии Золотой мяч Последние 2 матча: +1 =1 -0Вручение премии Золотой мяч 7:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: +0 =19 -1Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Чемпионат Европы 2020 0:0 онлайн-трансляция Выборы страны-хозяйки Евро-2024 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция
Последние игры между собой
Вручение премии Золотой мяч: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
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