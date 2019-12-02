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Вручение премии Золотой мяч
 
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Предыдущие игры

Вручение премии Золотой мяч Последние 2 матча: +1 =1 -0
Вручение премии Золотой мяч 7:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: +0 =19 -1
Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Чемпионат Европы 2020 0:0 онлайн-трансляция Выборы страны-хозяйки Евро-2024 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна 20:18 онлайн-трансляция

Последние игры между собой

Вручение премии Золотой мяч: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вручение премии Золотой мяч 7:0 онлайн-трансляция Золотой мяч Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция Золотой мяч
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция

    До начала игры, которая состоится 02.12.2019, осталось 9 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.




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