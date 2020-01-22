Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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ЛАСК
 
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ЦСКА Москва

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК
ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец
ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЦСКА Москва 1:0 ЛАСК Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЛАСК - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 25.01.2020, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ЛАСК - ЦСКА Москва
    ЛАСК
    28.6% (18)
    Ничья
    30.2% (19)
    ЦСКА Москва
    41.3% (26)
    1:2 ЦСКА Москва
    28.6% (18)
    1:1 Ничья
    28.6% (18)
    2:1 ЛАСК
    14.3% (9)
    1:0 ЛАСК
    6.3% (4)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
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