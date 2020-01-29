Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Сваровски Тироль
 
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ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сваровски Тироль - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Сваровски Тироль - ЦСКА Москва
    Сваровски Тироль
    1.6% (1)
    Ничья
    11.5% (7)
    ЦСКА Москва
    86.9% (53)
    1:2 ЦСКА Москва
    44.3% (27)
    0:2 ЦСКА Москва
    26.2% (16)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    0:3 ЦСКА Москва
    4.9% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.3% (2)
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