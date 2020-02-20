Лига Европы 2019-2020
Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Молинью
Эспаньол
1:0
15' ГолЖота Диогу
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
17
Дидак
Вилья
7
Лэй
У
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Вулверхэмптон
81.8% (135)
Ничья
15.2% (25)
Эспаньол
3% (5)
2:1 Вулверхэмптон
26.7% (44)
2:0 Вулверхэмптон
23% (38)
1:0 Вулверхэмптон
17% (28)
1:1 Ничья
9.1% (15)
3:1 Вулверхэмптон
6.7% (11)
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