Лига Европы 2019-2020

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Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Эспаньол
0'
1:0
15' Гол
Жота Диогу
39'
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Андрес
Прието
34
Victor
Gomez2
24
Калеро
Фернандо
5
Налдо
Гомес
17
Дидак
Вилья
7
Лэй
У
8
Итурраспе
Андер
4
Санчес
Виктор
22
Варгас
Матиас
14
Мелендо
Оскар
9
Феррейра
Факундо
Вулверхэмптон
3-4-3
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

15'
Жота Диогу
(Хименес Рауль)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Жота Диогу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Эспаньол
Вулверхэмптон
81.8% (135)
Ничья
15.2% (25)
Эспаньол
3% (5)
2:1 Вулверхэмптон
26.7% (44)
2:0 Вулверхэмптон
23% (38)
1:0 Вулверхэмптон
17% (28)
1:1 Ничья
9.1% (15)
3:1 Вулверхэмптон
6.7% (11)
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