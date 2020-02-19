Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
Ислочь Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ислочь 1:1 Минск Славия-Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь
Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь Ислочь 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Ислочь Минск 3:3 Ислочь Ислочь 2:1 Славия-Мозырь Динамо-Брест 5:1 Ислочь Ислочь 0:0 БАТЭ Днепр Могилёв 3:0 Ислочь
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ислочь

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Ислочь
    Зенит
    96.1% (99)
    Ничья
    1.9% (2)
    Ислочь
    1.9% (2)
    2:0 Зенит
    23.3% (24)
    3:0 Зенит
    21.4% (22)
    4:0 Зенит
    8.7% (9)
    2:1 Зенит
    7.8% (8)
    3:1 Зенит
    6.8% (7)
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