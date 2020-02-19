Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
Ислочь Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ислочь 1:1 Минск Славия-Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь
Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь Ислочь 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Ислочь Минск 3:3 Ислочь Ислочь 2:1 Славия-Мозырь Динамо-Брест 5:1 Ислочь Ислочь 0:0 БАТЭ Днепр Могилёв 3:0 Ислочь
Зенит
96.1% (99)
Ничья
1.9% (2)
Ислочь
1.9% (2)
2:0 Зенит
23.3% (24)
3:0 Зенит
21.4% (22)
4:0 Зенит
8.7% (9)
2:1 Зенит
7.8% (8)
3:1 Зенит
6.8% (7)
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