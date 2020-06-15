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Хельсинборг
0:3
Конец матча

Стадион:
Варберг БоИС
0'
0:1
33' Гол
Astrit Seljmani
39' Желтая карточка
Anton Liljenbaeck
0:2
51' Пенальти
Astrit Seljmani
60' Желтая карточка
Daniel Krezic
0:3
62' Гол
Gustaf Norlin
90'+6
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
Casper
Widell
16
Erik
Figueroa
11
Эрикссон
Адам
19
Сисей
Йозеф
26
Jakob
Voelkerling-Persson
8
Жигович
Армин
15
Max
Svensson
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Лукич
Стоян
23
Anton
Liljenbaeck
18
Joakim
Lindner
2
Jon
Birkfeldt
3
Закриссон
Хампус
6
Albin
Winbo
8
Albert
Ejupi
19
Gustaf
Norlin
7
Robin
Tranberg
30
Daniel
Krezic
9
Astrit
Seljmani
Хельсинборг
4-4-2
Варберг БоИС
4-2-3-1

Ход матча

33'
0:1
Astrit Seljmani
(Albin Winbo)
39'
 
Anton Liljenbaeck
51'
0:2
Astrit Seljmani
59'
Noel Mbo
Max Svensson
 
60'
 
Daniel Krezic
60'
Alexander Timossi Andersson
Рандруп Андерс
 
62'
0:3
Gustaf Norlin
(Astrit Seljmani)
69'
 
Алиев Алибек
Astrit Seljmani
70'
 
Luke Le Roux
Albin Winbo
75'
Ольссон Мартин
Эрикссон Адам
 
75'
Геро Альхаджи
Ван ден Хурк Антони
 
79'
 
Adama Fofana
Daniel Krezic
79'
 
Keanin Ayer
Anton Liljenbaeck
84'
Filip Sjoeberg1
Rasmus Joensson
 
86'
 
Ташрик Мэтьюс
Robin Tranberg

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 24
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Astrit Seljmani 2 (1) 0.09
2. Gustaf Norlin 1 0.04
3. Albin Winbo 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
Варберг БоИС
# Игрок      
1. Anton Liljenbaeck 1 0
2. Daniel Krezic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 0 0 0 0
 Варберг БоИС 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС
Норрбю 1:4 Варберг БоИС Мальмё 1:3 Варберг БоИС Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Хальмстад ГАИС 0:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Норрбю 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Эстер Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Браге

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 2:0 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг Суперэттан
Варберг БоИС 0:5 Хельсинборг Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Юргорден 1 1 0 0 2 - 0 3
3. АИК 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мальмё 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хаммарбю 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Норрчёпинг 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эльфсборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хеккен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фалькенберг 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальмар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Гётеборг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Эстерсунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эребру 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Хельсинборг 1 0 0 1 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Anton Liljenbaeck получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Astrit Seljmani бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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