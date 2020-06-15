Хельсинборг
0:3
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Варберг БоИС
0:1
33' ГолAstrit Seljmani
39' Желтая карточкаAnton Liljenbaeck
0:2
51' ПенальтиAstrit Seljmani
60' Желтая карточкаDaniel Krezic
0:3
62' ГолGustaf Norlin
19
Сисей
Йозеф
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
23 Noel Mbo
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Алиев АлибекПолузащитник
-
14 Adama FofanaПолузащитник
-
-
21 Luke Le Roux
-
42 Keanin Ayer
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
33'
0:1
51'
0:2
59'
60'
62'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 24
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Astrit Seljmani
|2 (1)
|0.09
|2.
|Gustaf Norlin
|1
|0.04
|3.
|Albin Winbo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Anton Liljenbaeck
|1
|0
|2.
|Daniel Krezic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Варберг БоИС
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =2 -12Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +8 =7 -5Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС
Норрбю 1:4 Варберг БоИС Мальмё 1:3 Варберг БоИС Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Хальмстад ГАИС 0:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Норрбю 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Эстер Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Браге
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хеккен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фалькенберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Хельсинборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0