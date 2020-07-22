  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хеккен
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2020
АИК
0'
1:0
6' Гол
Leo Bengtsson
32' Желтая карточка
Eric Kahl
2:0
36' Гол
Ali Youssef
42' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
45' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
3:0
74' Гол
Жута Леонард
4:0
88' Гол
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Бауи Набиль
90'+3
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
7
Ясин
Ахмед
20
Ali
Youssef
16
Leo
Bengtsson
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
3
Карлссон
Пер
II
20
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
18
Хуссейн
Билаль
29
Eric
Kahl
12
Мишель
Феликс
24
Рашиди
Херади
14
Paulos
Abraham
Хеккен
4-3-3
АИК
3-4-3

Ход матча

6'
Leo Bengtsson
(Ali Youssef)
1:0
32'
 
Eric Kahl
36'
Ali Youssef
(Ясин Ахмед)
2:0
42'
 
Ларссон Себастьян
45'
 
Хуссейн Билаль
46'
 
Гойтом Хенок
Мишель Феликс
54'
 
Enock Kofi Adu1
Лундстрём Роберт
54'
 
Tom Strannegaard
Линдквист Расмус
72'
 
Димитриадис Панайотис
Eric Kahl
72'
Люндберг Виктор
Ali Youssef
 
74'
Жута Леонард
(Daleho Irandust)
3:0
77'
Берггрен Густав
Daleho Irandust
 
78'
Adam Andersson II
Фрайберг Эрик
 
78'
 
Бауи Набиль
Paulos Abraham
85'
Нильссон Хокан
Leo Bengtsson
 
85'
Patrik Waalemark
Godswill Ekpolo
 
88'
Нильссон Хокан
(Ясин Ахмед)
4:0
90'
 
Бауи Набиль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.14
2. Содерлунд Александер 3 0.1
3. Leo Bengtsson 3 0.1
4. Берггрен Густав 2 0.07
5. Ясин Ахмед 1 0.03
6. Patrik Waalemark 1 0.03
7. Ali Youssef 1 0.03
8. Фрайберг Эрик 1 0.03
9. Тойвио Йоона 1 0.03
10. Жута Леонард 1 0.03
11. Нильссон Хокан 1 0.03
12. Adam Andersson II 1 0.03
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Марич Аднан 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.07
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
4. Хуссейн Билаль 2 0.07
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 2 0
2. Люндберг Виктор 2 0
3. Alexander Faltsetas 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 4 0
2. Ларссон Себастьян 2 0
3. Гранли Даниэль 2 0
4. Офори Эбенезер 2 0
5. Хуссейн Билаль 2 0
6. Eric Kahl 2 0
7. Стаматопулос Кенни 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Линдквист Расмус 1 0
10. Мишель Феликс 1 0
11. Tom Strannegaard 1 0
12. Paulos Abraham 1 0
13. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю
Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю
АИК Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг
Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
3. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
5. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
6. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
7. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
8. Мьельбю 9 4 1 4 10 - 11 13
9. Эребру 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Хаммарбю 9 3 3 3 9 - 11 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хуссейн Билаль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ali Youssef бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Eric Kahl получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хеккен 4:0 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный