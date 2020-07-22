Хеккен
4:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 2020
АИК
1:0
6' ГолLeo Bengtsson
32' Желтая карточкаEric Kahl
2:0
36' ГолAli Youssef
42' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
45' Желтая карточкаХуссейн Билаль
3:0
74' ГолЖута Леонард
4:0
88' ГолНильссон Хокан
90' Желтая карточкаБауи Набиль
24
Жута
Леонард
20
Ali
Youssef
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
29
Eric
Kahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali YoussefНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
11 Бауи НабильНападающий
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
6'
1:0
32'
36'
2:0
45'
74'
3:0
88'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.14
|2.
|Содерлунд Александер
|3
|0.1
|3.
|Leo Bengtsson
|3
|0.1
|4.
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|5.
|Ясин Ахмед
|1
|0.03
|6.
|Patrik Waalemark
|1
|0.03
|7.
|Ali Youssef
|1
|0.03
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.03
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|10.
|Жута Леонард
|1
|0.03
|11.
|Нильссон Хокан
|1
|0.03
|12.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|13.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|14.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|3
|0.1
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.07
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|8.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|9.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|2
|0
|2.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|3.
|Alexander Faltsetas
|2
|0
|4.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|7.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|4
|0
|2.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|3.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|4.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|6.
|Eric Kahl
|2
|0
|7.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|8.
|Бауи Набиль
|1
|0
|9.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|10.
|Мишель Феликс
|1
|0
|11.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|12.
|Paulos Abraham
|1
|0
|13.
|Robin Tihi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|АИК
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю
Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю
АИК Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|3.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|9 - 11
|16
|5.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|7.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Мьельбю
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|9.
|Эребру
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|Хаммарбю
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Гётеборг
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Аутентификация