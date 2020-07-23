Кальмар
1:1
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Сириус
0:1
49' ГолYukiya Sugita
51' Желтая карточкаРинг Себастьян
1:1
80' ГолИнгельссон Сванте
84' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
85' Желтая карточкаNahom Girmai Netabay
88' Желтая карточкаАлити Фидан
90' Желтая карточкаЮнссон Лукас
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
16 York RafaelЗащитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Jamie Roche
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
49'
51'
80'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Isak Magnusson
|2
|0.08
|3.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|9.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yukiya Sugita
|5
|0.19
|2.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.07
|3.
|Stefano Holmquist
|2 (1)
|0.07
|4.
|Андерссон Элиас
|2
|0.07
|5.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.07
|6.
|Саид Мохаммед
|1 (1)
|0.04
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|3.
|Алити Фидан
|3
|0
|4.
|Эльм Виктор
|2
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Нури Эмин
|1
|0
|8.
|Rafinha I
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Сисей Кебба
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Бьоркстрём Тим
|2
|0
|6.
|Adam Hellborg
|2
|0
|7.
|Ярль Даниель
|1
|0
|8.
|Юнссон Лукас
|1
|0
|9.
|Nahom Girmai Netabay
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Сириус
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|50% (7)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|7.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|12.
|Гётеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0