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  3. Швеция
Гётеборг
0:3
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
4' Желтая карточка
Карлссон-Лагемюр Патрик
0:1
5' Пенальти
Кристиансен Андерс
0:2
18' Гол
Amin Sarr
36' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
38' Желтая карточка
Victor Wernersson
39' Желтая карточка
August Erlingmark
74' Желтая карточка
Adi Nalic
0:3
83' Гол
Бергет Йо Инге
90' Желтая карточка
Emil Holm
90'+5
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
15
Юханссон
Якоб
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
16
Sargon
Abraham
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
39
Amin
Sarr
19
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
21
Баширу
Фуад
3
Кнудсен
Йонас
9
Молинс
Гильермо
8
Траустасон
Арнор
Гётеборг
4-2-3-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

4'
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
5'
0:1
Кристиансен Андерс
18'
0:2
Amin Sarr
(Ракип Эрдаль)
36'
 
Кристиансен Андерс
38'
Victor Wernersson
 
39'
August Erlingmark
 
63'
 
Телин Исаак
Молинс Гильермо
63'
 
Инносент Бонке
Баширу Фуад
64'
 
Бергет Йо Инге
Amin Sarr
69'
 
Adi Nalic
Траустасон Арнор
69'
Аффан Амин
August Erlingmark
 
74'
 
Adi Nalic
75'
Emil Holm
Sargon Abraham
 
83'
0:3
Бергет Йо Инге
(Ракип Эрдаль)
84'
 
Сафари Беранг
Ракип Эрдаль
85'
Adil Titi
Victor Wernersson
 
85'
Бьярсмюр Маттиас
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
90'
Emil Holm
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.09
2. Айеш Хосам 3 (2) 0.09
3. Хараишвили Георгий 2 0.06
4. Сана Тобиас 1 0.03
5. Sargon Abraham 1 0.03
6. Фарнеруд Александер 1 0.03
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 6 (1) 0.19
2. Кристиансен Андерс 5 (1) 0.16
3. Бергет Йо Инге 4 0.13
4. Рикс Сёрен 3 0.1
5. Тойвонен Ола 2 0.06
6. Антонссон Маркус 1 0.03
7. Молинс Гильермо 1 0.03
8. Amin Sarr 1 0.03
9. Ларссон Эрик 0 0
10. Ракип Эрдаль 0 0
11. Кнудсен Йонас 0 0
12. Прица Тим 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 2 1
2. Айеш Хосам 3 0
3. Alhassan Yusuf 2 0
4. Emil Holm 2 0
5. Jesper Tolinsson 0 1
6. Фарнеруд Александер 1 0
7. Калисир Андре 1 0
8. Victor Wernersson 1 0
9. Бьярсмюр Маттиас 1 0
10. Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
11. Яллоу Александр 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 4 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Тойвонен Ола 1 0
6. Сафари Беранг 1 0
7. Бергет Йо Инге 1 0
8. Кнудсен Йонас 1 0
9. Траустасон Арнор 1 0
10. Левицки Оскар 1 0
11. Ахмедходжич Анел 1 0
12. Adi Nalic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Мальмё 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар
Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гётеборг 2:1 Мальмё Кубок Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 12 7 4 1 24 - 11 25
2. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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