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Хеккен
2:1
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
16' Гол
Содерлунд Александер
59' Красная карточка
Дагерстоль Филип
2:0
63' Гол
Содерлунд Александер
2:1
88' Гол
Лауритсен Расмус
90' Желтая карточка
Халлениус Линус
90'+6
29
Jonathan
Rasheed
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
7
Ясин
Ахмед
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
23
Блумквист
Андреас
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
Хеккен
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

16'
Содерлунд Александер
(Godswill Ekpolo)
1:0
46'
 
Халлениус Линус
Блумквист Андреас
46'
 
Хакшабанович Сеад
Вальквист Линус
46'
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
 
59'
 
Дагерстоль Филип
63'
Содерлунд Александер
(Жута Леонард)
2:0
65'
Нильссон Хокан
Содерлунд Александер
 
66'
 
Ishaq Abdulrazak
Нюман Кристоффер
66'
 
Pontus Almqvist
Леви Джонатан
73'
Adam Andersson II
Patrik Waalemark
 
88'
2:1
Лауритсен Расмус
(Хакшабанович Сеад)
90'
Хаммар Юхан
Ясин Ахмед
 
90'
 
Халлениус Линус

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 5 0.38
2. Daleho Irandust 4 (1) 0.31
3. Leo Bengtsson 3 0.23
4. Patrik Waalemark 2 0.15
5. Берггрен Густав 2 0.15
6. Ясин Ахмед 1 0.08
7. Жута Леонард 1 0.08
8. Ali Youssef 1 0.08
9. Фрайберг Эрик 1 0.08
10. Тойвио Йоона 1 0.08
11. Нильссон Хокан 1 0.08
12. Adam Andersson II 1 0.08
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Godswill Ekpolo 0 0
15. Марич Аднан 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.54
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.38
3. Лауритсен Расмус 5 0.38
4. Pontus Almqvist 3 0.23
5. Леви Джонатан 2 0.15
6. Терн Симон 2 0.15
7. Герсон Ларс 2 (1) 0.15
8. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
9. Кастегрен Хенрик 1 0.08
10. Ishaq Abdulrazak 1 0.08
11. Блумквист Андреас 0 0
12. Смит Эрик 0 0
13. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 2 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Люндберг Виктор 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
12. Ali Youssef 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Дагерстоль Филип 1 1
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Хакшабанович Сеад 1 0
8. Леви Джонатан 1 0
9. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Норрчёпинг 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен
Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
3. Эльфсборг 13 6 6 1 22 - 18 24
4. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Хеккен 13 5 6 2 24 - 13 21
6. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Эребру 13 4 4 5 13 - 15 16
10. Мьельбю 13 4 4 5 14 - 20 16
11. АИК 13 3 4 6 12 - 19 13
12. Гётеборг 13 2 7 4 15 - 20 13
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 13 2 3 8 14 - 22 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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