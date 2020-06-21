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Фалькенберг
0:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
29' Желтая карточка
Эльм Виктор
31' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
41' Желтая карточка
Ван Лой Сандер
46' Желтая карточка
Nils Froeling
62' Желтая карточка
Edi Sylisufaj
0:1
69' Гол
Ромариньо Перейра
0:2
87' Гол
Юханссон Петр
90'+5
Фалькенберг
4-4-2
Кальмар
3-4-3

Ход матча

29'
 
Эльм Виктор
31'
 
Ромариньо Перейра
41'
Ван Лой Сандер
 
46'
 
Nils Froeling
57'
 
York Rafael
Сахпекидис Филип
62'
Edi Sylisufaj
 
63'
Matthew Garbett
Edi Sylisufaj
 
63'
Чибуйке Джон
Кристоффер Карлссон
 
69'
0:1
Ромариньо Перейра
(Янссон Исак)
77'
 
Isak Magnusson
Янссон Исак
77'
 
Geir Andre Herrem
Nils Froeling
82'
Tobias Englund
Эрикссон Якоб
 
83'
Karl Soederstroem
Nsima Peter
 
87'
0:2
Юханссон Петр
90'
Gabriel Johansson
Юханссон Карл II
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
2. Tobias Karlsson1 1 0.05
3. Кристоффер Карлссон 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.09
2. Nils Froeling 2 0.09
3. Юханссон Петр 1 0.04
4. Ринг Себастьян 1 0.04
5. Isak Magnusson 1 0.04
6. Алити Фидан 0 0
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Ван Лой Сандер 1 0
2. Edi Sylisufaj 1 0
3. Бьёркенгрен Йон 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Эльм Виктор 2 0
2. Ромариньо Перейра 1 0
3. Henrik Loefkvist 1 0
4. York Rafael 1 0
5. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 100% (2) 0 0 0 0
 Кальмар 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар
Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Кальмар 2:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Хаммарбю 0:2 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Эребру 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эстерсунд 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ван Лой Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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