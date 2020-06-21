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  3. Норвегия
Бранн
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Викинг
0'
1:0
52' Гол
Daouda Bamba
2:0
61' Гол
Кумсан Джилберт
69' Желтая карточка
Viljar Vevatne
72' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
78' Желтая карточка
Аамада Али
2:0
79' Не забитый пенальти
Хёйланд Томми
87' Желтая карточка
Хёйланд Томми
3:0
90' Гол
Erland Hustad
90' Желтая карточка
Erland Hustad
90'+6
30
Аамада
Али
9
Странд
Петтер
25
Ole
Kolskogen
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
10
Ордагич
Амер
23
Daniel
A.
Pedersen
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
15
Johnny
Furdal
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
16
Even
Oestensen
Бранн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

52'
Daouda Bamba
(Бармен Кристоффер)
1:0
56'
 
Хёйланд Томми
Бютюки Зюмер
61'
Кумсан Джилберт
(Кристиансен Рубен)
2:0
68'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Johnny Furdal
68'
 
Harald Nilsen Tangen
Even Oestensen
69'
 
Viljar Vevatne
70'
Erland Hustad
Daouda Bamba
 
70'
Хауген Фредрик
Бармен Кристоффер
 
70'
Соренсен Гилли
Кумсан Джилберт
 
72'
Daniel A. Pedersen
 
74'
Christian Rismark
Ole Kolskogen
 
78'
Аамада Али
 
79'
2:0
Хёйланд Томми
81'
 
Белл Джо
Kristoffer Loekberg
81'
 
Jefferson De Souza
Ylldren Ibrahimaj
87'
Тейлор Роберт
 
87'
 
Хёйланд Томми
87'
Marcus Mehnert
 
90'
Erland Hustad
(Хауген Фредрик)
3:0
90'
Erland Hustad
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel A. Pedersen 1 0.03
2. Кумсан Джилберт 1 0.03
3. Тейлор Роберт 1 0.03
4. Daouda Bamba 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Кристиансен Рубен 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
2. Even Oestensen 1 0.03
3. Ylldren Ibrahimaj 0 0
4. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Тенисте Тайо 1 0
2. Аамада Али 1 0
3. Бармен Кристоффер 1 0
4. Daniel A. Pedersen 1 0
5. Кумсан Джилберт 1 0
6. Акоста Бисмарк 1 0
7. Erland Hustad 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 1 0
2. Хёйланд Томми 1 0
3. Even Oestensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Викинг 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн
Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг
Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг

Последние игры между собой

Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн 1:5 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Товарищеские матчи Викинг 2:4 Бранн Типпелиген
Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
2. Бранн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Кристиансунд 2 1 1 0 7 - 2 4
5. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Старт 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Викинг 2 0 0 2 2 - 7 0
15. Хёугесунн 2 0 0 2 2 - 8 0
16. Олесунн 2 0 0 2 3 - 11 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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