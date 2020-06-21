1:0
52' ГолDaouda Bamba
2:0
61' ГолКумсан Джилберт
69' Желтая карточкаViljar Vevatne
72' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
78' Желтая карточкаАамада Али
2:0
79' Не забитый пенальтиХёйланд Томми
87' Желтая карточкаХёйланд Томми
3:0
90' ГолErland Hustad
90' Желтая карточкаErland Hustad
30
Аамада
Али
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
52'
61'
69'
78'
79'
2:0
87'
87'
87'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|2.
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|3.
|Тейлор Роберт
|1
|0.03
|4.
|Daouda Bamba
|1
|0.03
|5.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|6.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|8.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|2.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|0
|0
|4.
|Adrian Pereira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|2.
|Аамада Али
|1
|0
|3.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|6.
|Акоста Бисмарк
|1
|0
|7.
|Erland Hustad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|1
|0
|3.
|Even Oestensen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|Викинг
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг
Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|2.
|Бранн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Кристиансунд
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Викинг
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Хёугесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
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