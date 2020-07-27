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  3. Швеция
Хаммарбю
3:0
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
29' Желтая карточка
Герзич Нордин
1:0
32' Гол
Gustav Ludwigson
40' Желтая карточка
Колландер Деннис
2:0
47' Гол
Фенгер Мадс
65' Желтая карточка
Benjamin Hjertstrand
3:0
73' Гол
Халили Абдул
85' Желтая карточка
Tim Soederstroem
90'+4
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
14
Tim
Soederstroem
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
11
Родич
Владимир
17
Халили
Абдул
31
Aimar
Sher
16
Gustav
Ludwigson
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
6
Benjamin
Hjertstrand
20
Robin
Book
25
Герзич
Нордин
8
Колландер
Деннис
3
Kevin
Wright
19
Бесара
Нахир
7
Erik
Bjoerndahl
Хаммарбю
4-2-3-1
Эребру
4-4-2

Ход матча

29'
 
Герзич Нордин
32'
Gustav Ludwigson
(Андерсен Йеппе)
1:0
40'
 
Колландер Деннис
46'
Aron Johannsson1
Gustav Ludwigson
 
46'
Видгрен Деннис
Сандберг Симон
 
47'
Фенгер Мадс
(Халили Абдул)
2:0
59'
 
Мартенссон Йохан
Герзич Нордин
59'
 
Jake Larsson
Michael Almebaeck
60'
Качаниклич Алекс
Aimar Sher
 
65'
 
Benjamin Hjertstrand
73'
Халили Абдул
3:0
76'
Имад Халили
Халили Абдул
 
77'
 
Лане Джек
Колландер Деннис
77'
 
David Seger
Robin Book
83'
Боянич Дарьян
Мартинссон-Нгуали Серж
 
85'
Tim Soederstroem
 
85'
 
Али Хусейн
Гранлунд Альбин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 3 0.1
2. Танкович Муамер 3 0.1
3. Паулиньо II 2 0.06
4. Качаниклич Алекс 1 0.03
5. Халили Абдул 1 0.03
6. Имад Халили 1 0.03
7. Фенгер Мадс 1 0.03
8. Андерсен Йеппе 0 0
9. Боянич Дарьян 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 2 0.06
2. Бесара Нахир 2 0.06
3. Erik Bjoerndahl 2 0.06
4. Robin Book 2 0.06
5. Jake Larsson 1 0.03
6. David Seger 0 0
7. Мартенссон Йохан 0 0
8. Гранлунд Альбин 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Лане Джек 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 4 0
2. Фенгер Мадс 3 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Видгрен Деннис 3 0
5. Tim Soederstroem 2 0
6. Паулиньо II 2 0
7. Richard Magyar 0 1
8. Имад Халили 1 0
9. Качаниклич Алекс 1 0
10. Сандберг Симон 1 0
11. Aimar Sher 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 4 0
2. Мартенссон Йохан 3 0
3. Гранлунд Альбин 2 0
4. Erik Bjoerndahl 2 0
5. Kevin Wright 2 0
6. David Seger 2 0
7. Герзич Нордин 1 0
8. Бесара Нахир 1 0
9. Robin Book 1 0
10. Benjamin Hjertstrand 1 0
11. Simon Amin 1 0
12. Колландер Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 8.33% (1) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 41.67% (5) 0
 Эребру 11.11% (1) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус
Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю
Эребру Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС
Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хаммарбю 5:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Хаммарбю 11 4 3 4 12 - 14 15
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 11 3 4 4 9 - 13 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 11 2 4 5 8 - 14 10
14. Хельсинборг 11 1 6 4 8 - 15 9
15. Кальмар 11 2 2 7 14 - 19 8
16. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Колландер Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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