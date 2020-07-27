Хаммарбю
3:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Эребру
29' Желтая карточкаГерзич Нордин
1:0
32' ГолGustav Ludwigson
40' Желтая карточкаКолландер Деннис
2:0
47' ГолФенгер Мадс
65' Желтая карточкаBenjamin Hjertstrand
3:0
73' ГолХалили Абдул
85' Желтая карточкаTim Soederstroem
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
31
Aimar
Sher
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
-
31 Aimar SherПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Robin BookПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Лане ДжекНападающий
-
-
30 Jake McGuire
-
16 David Seger
-
12 Jake Larsson
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
29'
32'
40'
47'
2:0
73'
3:0
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|3
|0.1
|2.
|Танкович Муамер
|3
|0.1
|3.
|Паулиньо II
|2
|0.06
|4.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.03
|5.
|Халили Абдул
|1
|0.03
|6.
|Имад Халили
|1
|0.03
|7.
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|9.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|2
|0.06
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.06
|3.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.06
|4.
|Robin Book
|2
|0.06
|5.
|Jake Larsson
|1
|0.03
|6.
|David Seger
|0
|0
|7.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|8.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Лане Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|2.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|2
|0
|6.
|Паулиньо II
|2
|0
|7.
|Richard Magyar
|0
|1
|8.
|Имад Халили
|1
|0
|9.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|10.
|Сандберг Симон
|1
|0
|11.
|Aimar Sher
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|4.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|5.
|Kevin Wright
|2
|0
|6.
|David Seger
|2
|0
|7.
|Герзич Нордин
|1
|0
|8.
|Бесара Нахир
|1
|0
|9.
|Robin Book
|1
|0
|10.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|11.
|Simon Amin
|1
|0
|12.
|Колландер Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|Эребру
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус
Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю
Эребру Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС
Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Хаммарбю
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Хельсинборг
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|15.
|Кальмар
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0