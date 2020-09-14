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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
3' Желтая карточка
Лима Ник
17' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90' Желтая карточка
Араухо Хулиан
90'+5
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
23
Юнгвирт
Флориан
10
Эспиноса
Кристиан
22
Томпсон
Томми
14
Юилл
Джексон
6
Салинас
Ши
8
Вондоловски
Крис
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

3'
Лима Ник
 
17'
 
Стирс Дэниэл
57'
 
Дос Сантос Хонатан
Корона Джо
57'
 
Чичарито
Зубак Итан
58'
Жудсон
Томпсон Томми
 
63'
Кальвильо Эрик
Кашия Гурам
 
73'
Риос Андрес
Вондоловски Крис
 
73'
Казаишвили Валерий
Эспиноса Кристиан
 
73'
Кауэлл Кейд
Салинас Ши
 
88'
 
Кьестан Саша
Альварес Эфраин
90'
 
Араухо Хулиан

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.5
2. Эспиноса Кристиан 1 0.13
3. Казаишвили Валерий 1 0.13
4. Салинас Ши 1 0.13
5. Хюсен Дэнни 1 0.13
6. Риос Андрес 1 0.13
7. Аланис Освальдо 1 0.13
8. Кауэлл Кейд 1 0.13
9. Эрикссон Магнус 0 0
10. Фьерро Карлос 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Юилл Джексон 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 5 (3) 0.63
2. Ллетгет Себастьян 4 0.5
3. Чичарито 1 0.13
4. Корона Джо 1 0.13
5. Стирс Дэниэл 1 0.13
6. Зубак Итан 1 0.13
7. Альварес Эфраин 1 0.13
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Инсуа Эмилиано 0 0
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 2 0
2. Эспиноса Кристиан 2 0
3. Эрикссон Магнус 1 0
4. Фьерро Карлос 1 0
5. Риос Андрес 1 0
6. Аланис Освальдо 1 0
7. Томпсон Томми 1 0
8. Лима Ник 1 0
9. Юилл Джексон 1 0
10. Жудсон 1 0
11. Марье Поль 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Китчен Перри 3 0
2. Араухо Хулиан 3 0
3. Фельтшер Рольф 2 0
4. Стирс Дэниэл 2 0
5. Инсуа Эмилиано 1 0
6. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 9.09% (1) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Лос-Анджелес Гэлакси 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Стирс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Лима Ник получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 2.95 2.60
9.50 1.18 7.77
2.92 4.10 2.09
2.76 3.85 2.31
4.88 1.81 3.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
1.20 4.20 1.28 3.45 5.80 1.12 1.05 8.50 2.48 1.50 2.03 1.79 1.04 9.00 1.72 2.12 1.58 2.39 1.08 7.00 1.20 4.20 1.01 12.60 1.06 8.30 1.02 11.00
6.85 1.11 5.80 1.15 3.10 1.38 2.46 1.56 1.91 1.99 1.53 2.54 1.38 3.10 1.19 4.95 1.15 5.65 1.06 9.70
13.86 1.03 13.01 1.03 5.48 1.12 4.69 1.17 2.86 1.44 2.32 1.65 1.80 2.09 1.46 2.80 1.33 3.36 1.15 4.94 1.12 5.45 1.05 10.24 1.04 11.30 1.01 18.36 1.01 18.73
2.10 1.79 1.74 2.17 1.37 3.21 1.89 1.99 1.20 4.82 1.43 2.96 1.50 2.69 1.88 2.00 1.15 5.79 1.49 2.72 1.81 2.08 1.62 2.37 1.23 4.40 1.72 2.20 1.54 2.60 1.38 3.20 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.82 3.05 1.35 1.13 5.40 1.36 3.00 1.10 6.25
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
3.98 1.24 2.87 1.44 1.79 2.10 1.33 3.36 1.21 4.25 1.06 9.38 1.05 10.24
1.65 2.33 1.38 3.15 1.13 6.51 1.53 2.60 1.38 3.16 1.57 2.52 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.53 1.80 1.99 1.45 2.60
5.95 1.13 4.80 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
1.43 2.85
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
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