Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Конец матча
Стадион: Avaya Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
3' Желтая карточкаЛима Ник
17' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
90' Желтая карточкаАраухо Хулиан
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
14
Юилл
Джексон
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
29
Зубак
Итан
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
3'
17'
57'
58'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.5
|2.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.13
|3.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.13
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.13
|5.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.13
|6.
|Риос Андрес
|1
|0.13
|7.
|Аланис Освальдо
|1
|0.13
|8.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.13
|9.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|11.
|Томпсон Томми
|0
|0
|12.
|Юилл Джексон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.63
|2.
|Ллетгет Себастьян
|4
|0.5
|3.
|Чичарито
|1
|0.13
|4.
|Корона Джо
|1
|0.13
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.13
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.13
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.13
|8.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|9.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|3.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|4.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|5.
|Риос Андрес
|1
|0
|6.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|7.
|Томпсон Томми
|1
|0
|8.
|Лима Ник
|1
|0
|9.
|Юилл Джексон
|1
|0
|10.
|Жудсон
|1
|0
|11.
|Марье Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Китчен Перри
|3
|0
|2.
|Араухо Хулиан
|3
|0
|3.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|6.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|1.20
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|5.80
|1.12
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.03
|1.79
|1.04
|9.00
|1.72
|2.12
|1.58
|2.39
|1.08
|7.00
|1.20
|4.20
|1.01
|12.60
|1.06
|8.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.85
|1.11
|—
|—
|5.80
|1.15
|—
|—
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.38
|3.10
|1.19
|4.95
|1.15
|5.65
|1.06
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.86
|1.03
|—
|—
|13.01
|1.03
|—
|—
|5.48
|1.12
|—
|—
|4.69
|1.17
|—
|—
|2.86
|1.44
|—
|—
|2.32
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.80
|1.33
|3.36
|1.15
|4.94
|1.12
|5.45
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|1.01
|18.36
|1.01
|18.73
|2.10
|1.79
|1.74
|2.17
|1.37
|3.21
|1.89
|1.99
|1.20
|4.82
|1.43
|2.96
|1.50
|2.69
|1.88
|2.00
|1.15
|5.79
|1.49
|2.72
|1.81
|2.08
|1.62
|2.37
|1.23
|4.40
|1.72
|2.20
|1.54
|2.60
|1.38
|3.20
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.10
|6.25
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.24
|—
|—
|2.87
|1.44
|—
|—
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.21
|4.25
|1.06
|9.38
|1.05
|10.24
|1.65
|2.33
|1.38
|3.15
|1.13
|6.51
|1.53
|2.60
|1.38
|3.16
|1.57
|2.52
|1.34
|3.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—