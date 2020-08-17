Согндаль
4:0
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Ранхейм
1:0
1' ГолТотлэнд Томас
22' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
2:0
28' ГолKristoffer Hoven
3:0
33' ГолAlioune Ndour
67' Желтая карточкаDaniel Kvande
79' Желтая карточкаAxel Kryger
82' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
88' Желтая карточкаEven Barli
4:0
89' ГолKristoffer Hoven
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
1'
1:0
28'
2:0
33'
3:0
67'
79'
88'
89'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|7
|0.7
|2.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.4
|3.
|Alioune Ndour
|4
|0.4
|4.
|Daniel Eid
|3
|0.3
|5.
|Endre Kupen
|3
|0.3
|6.
|Mathias Blaarud
|1
|0.1
|7.
|Брендсред Маркус
|1
|0.1
|8.
|Ховен Андреас
|1
|0.1
|9.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.1
|10.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|11.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|12.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Erik Toenne
|6
|0.6
|2.
|Региниуссен Мадс
|6 (1)
|0.6
|3.
|Ivar Solli Roenning
|5
|0.5
|4.
|Люндал Мартин
|2
|0.2
|5.
|Ole Christian Saeter
|2
|0.2
|6.
|Michael Karlsen
|2 (2)
|0.2
|7.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.1
|8.
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.1
|9.
|Солли Сиверт
|1
|0.1
|10.
|Daniel Kvande
|1
|0.1
|11.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.1
|12.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|13.
|Sondre Soerloekk
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|4
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|3.
|Mathias Blaarud
|2
|0
|4.
|Daniel Eid
|2
|0
|5.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|6.
|Фей Рензе
|1
|0
|7.
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|8.
|Axel Kryger
|1
|0
|9.
|Eirik Lereng
|1
|0
|10.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Региниуссен Мадс
|2
|0
|2.
|Люндал Мартин
|2
|0
|3.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|4.
|Even Barli
|1
|0
|5.
|Erik Toenne
|1
|0
|6.
|Magnus Lenes
|1
|0
|7.
|Daniel Kvande
|1
|0
|8.
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|9.
|Sondre Soerloekk
|1
|0
|10.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|28% (7)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Ранхейм
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|25% (7)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс
КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:1
|10
|8
|0
|2
|17 - 6
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|7
|0
|3
|29 - 19
|21
|3.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|25 - 15
|19
|4.
|Осане
|4:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|5.
|Санднес
|1:4
|10
|5
|2
|3
|17 - 22
|17
|6.
|Дьерв
|1:0
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|10
|4
|2
|4
|19 - 19
|14
|8.
|Гроруд
|1:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Лиллестрём
|2:2
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|11.
|Стрёммен
|2:2
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Рёуфосс
|2:2
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|15.
|Нест-Сотра
|2:2
|10
|1
|4
|5
|16 - 25
|7
|16.
|Хам-Кам
|1:1
|10
|0
|4
|6
|19 - 27
|4