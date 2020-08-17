  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Согндаль
4:0
Конец матча

Стадион:
Ранхейм
0'
1:0
1' Гол
Тотлэнд Томас
22' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
2:0
28' Гол
Kristoffer Hoven
3:0
33' Гол
Alioune Ndour
67' Желтая карточка
Daniel Kvande
79' Желтая карточка
Axel Kryger
82' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
88' Желтая карточка
Even Barli
4:0
89' Гол
Kristoffer Hoven
90'+5
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
2
Тотлэнд
Томас
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
25
Alioune
Ndour
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
4
Люндал
Мартин
3
Daniel
Kvande
14
Торбьерн
Эггем
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
23
Adria
Mateo
Lopez
22
Солли
Сиверт
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
Согндаль
3-4-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

1'
Тотлэнд Томас
1:0
18'
 
Sondre Soerloekk
Adria Mateo Lopez
22'
Sivert Heggheim Mannsverk
 
28'
Kristoffer Hoven
2:0
33'
Alioune Ndour
3:0
46'
 
Magnus Blakstad
Солли Сиверт
46'
 
Robert Williams2
Люндал Мартин
62'
Брендсред Маркус
Endre Kupen
 
62'
Йенсен Сикстен
Alioune Ndour
 
64'
 
Ruben Kristensen Alte
Michael Karlsen
67'
 
Daniel Kvande
79'
Axel Kryger
 
81'
Tomas Kristoffersen
Sivert Heggheim Mannsverk
 
82'
Tomas Kristoffersen
 
83'
 
Sondre Klingen Langaas
Oeyvind Alseth
88'
 
Even Barli
89'
Kristoffer Hoven
4:0
90'
Стейринг Пер-Магнус
Mathias Blaarud
 
90'
Anders Johannessen Nord
Kristoffer Hoven
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 7 0.7
2. Тотлэнд Томас 4 0.4
3. Alioune Ndour 4 0.4
4. Daniel Eid 3 0.3
5. Endre Kupen 3 0.3
6. Mathias Blaarud 1 0.1
7. Брендсред Маркус 1 0.1
8. Ховен Андреас 1 0.1
9. Хельгесен Эйвинн 1 0.1
10. Tomas Kristoffersen 0 0
11. Йенсен Сикстен 0 0
12. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Erik Toenne 6 0.6
2. Региниуссен Мадс 6 (1) 0.6
3. Ivar Solli Roenning 5 0.5
4. Люндал Мартин 2 0.2
5. Ole Christian Saeter 2 0.2
6. Michael Karlsen 2 (2) 0.2
7. Oeyvind Alseth 1 0.1
8. Vegard Oestraat Erlien 1 0.1
9. Солли Сиверт 1 0.1
10. Daniel Kvande 1 0.1
11. Торбьерн Эггем 1 0.1
12. Adria Mateo Lopez 0 0
13. Sondre Soerloekk 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 4 0
2. Tomas Kristoffersen 3 0
3. Mathias Blaarud 2 0
4. Daniel Eid 2 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
6. Фей Рензе 1 0
7. Тотлэнд Томас 1 0
8. Axel Kryger 1 0
9. Eirik Lereng 1 0
10. Anders Johannessen Nord 1 0
Ранхейм
# Игрок      
1. Региниуссен Мадс 2 0
2. Люндал Мартин 2 0
3. Eirik Valla Doennem 2 0
4. Even Barli 1 0
5. Erik Toenne 1 0
6. Magnus Lenes 1 0
7. Daniel Kvande 1 0
8. Jacob Tromsdal 1 0
9. Sondre Soerloekk 1 0
10. Oeyvind Alseth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 28% (7) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Ранхейм 7.14% (2) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 28.57% (8) 25% (7)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс
КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ранхейм 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:2 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм 2:2 Согндаль Адекколига Согндаль 2:1 Ранхейм Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:1 10 8 0 2 17 - 6 24
2. Ранхейм 10 7 0 3 29 - 19 21
3. Согндаль 10 6 1 3 25 - 15 19
4. Осане 4:1 10 5 2 3 18 - 12 17
5. Санднес 1:4 10 5 2 3 17 - 22 17
6. Дьерв 1:0 10 3 6 1 18 - 14 15
7. Схьёрдал-Блинк 1:2 10 4 2 4 19 - 19 14
8. Гроруд 1:1 10 4 2 4 15 - 15 14
9. Лиллестрём 2:2 10 3 4 3 13 - 14 13
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
11. Стрёммен 2:2 10 3 2 5 13 - 17 11
12. Рёуфосс 2:2 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Улленсакер-Киса 2:1 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
15. Нест-Сотра 2:2 10 1 4 5 16 - 25 7
16. Хам-Кам 1:1 10 0 4 6 19 - 27 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Alioune Ndour бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hoven бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Sivert Heggheim Mannsverk получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Adria Mateo уходит с поля. Sondre Soerloekk выходит вместо него
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Тотлэнд Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Согндаль 4:0 Ранхейм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
1.47 4.05 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.37 1.57
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный