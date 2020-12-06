Эльфсборг
2:2
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
АИК
1:0
16' ГолОльссон Симон
2:0
22' ГолRasmus Alm
50' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
2:1
59' ГолБауи Набиль
66' Желтая карточкаФрик Пер
2:2
70' ГолЛюстиг Микаэль
74' Желтая карточкаЛюстиг Микаэль
86' Желтая карточкаГойтом Хенок
90' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
19
Jeppe
Okkels
29
Eric
Kahl
26
Yasin
Ayari
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
19 Jeppe OkkelsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
-
26 Yasin AyariПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Erik RingНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
16'
1:0
22'
2:0
59'
2:1
66'
70'
2:2
74'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
7 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон Йеспер III
|11 (3)
|0.37
|2.
|Фрик Пер
|10 (4)
|0.33
|3.
|Rasmus Alm
|9
|0.3
|4.
|Ольссон Симон
|4
|0.13
|5.
|Ларссон Юхан
|3
|0.1
|6.
|Jeppe Okkels
|3
|0.1
|7.
|Хольст Фредерик
|2
|0.07
|8.
|Gustav Henriksson
|2
|0.07
|9.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.03
|10.
|Холмен Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.03
|12.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|13.
|Кайб Рами
|0
|0
|14.
|Simon Strand
|0
|0
|15.
|Окуму Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|8
|0.27
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.17
|3.
|Бауи Набиль
|4
|0.13
|4.
|Paulos Abraham
|3
|0.1
|5.
|Люстиг Микаэль
|2
|0.07
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|7.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|8.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.03
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.03
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.03
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
|18.
|Erik Ring
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|5
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|7
|0
|3.
|Фрик Пер
|7
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|7
|0
|5.
|Окуму Джозеф
|6
|0
|6.
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|7.
|Ольссон Симон
|4
|0
|8.
|Rasmus Alm
|3
|0
|9.
|Хуммет Денис
|3
|0
|10.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|11.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|12.
|Кайб Рами
|1
|1
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|2
|0
|15.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|16.
|Robert Gojani
|1
|0
|17.
|Jeppe Okkels
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|1
|3.
|Бауи Набиль
|6
|0
|4.
|Eric Kahl
|6
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|6.
|Метс Кароль
|5
|0
|7.
|Enock Kofi Adu1
|5
|0
|8.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|9.
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|10.
|Гойтом Хенок
|2
|0
|11.
|Рогич Филип
|2
|0
|12.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|13.
|Мишель Феликс
|2
|0
|14.
|Robin Tihi
|2
|0
|15.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|16.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|17.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|18.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|19.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|20.
|Яношевич Будимир
|1
|0
|21.
|Оума Эрик
|1
|0
|22.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|23.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|17.02% (8)
|27.66% (13)
|17.02% (8)
|8.51% (4)
|23.4% (11)
|6.38% (3)
|АИК
|10% (3)
|13.33% (4)
|10% (3)
|23.33% (7)
|20% (6)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =10 -2Сириус 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг
Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС
АИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7АИК 0:1 Кальмар АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|17
|9
|4
|64 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|30
|12
|15
|3
|49 - 38
|51
|3.
|Хеккен
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Юргорден
|30
|14
|6
|10
|48 - 33
|48
|5.
|Мьельбю
|30
|13
|8
|9
|48 - 44
|47
|6.
|Норрчёпинг
|30
|13
|7
|10
|60 - 46
|46
|7.
|Эребру
|30
|12
|6
|12
|37 - 41
|42
|8.
|Хаммарбю
|30
|10
|11
|9
|47 - 47
|41
|9.
|АИК
|30
|10
|9
|11
|30 - 33
|39
|10.
|Сириус
|30
|9
|11
|10
|43 - 51
|38
|11.
|Варберг БоИС
|30
|10
|7
|13
|45 - 44
|37
|12.
|Гётеборг
|30
|7
|13
|10
|35 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|30
|8
|9
|13
|27 - 46
|33
|14.
|Кальмар
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Хельсинборг
|30
|5
|11
|14
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|30
|5
|9
|16
|33 - 54
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эребру
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|5.
|Эльфсборг
|15
|6
|8
|1
|27 - 20
|26
|6.
|Юргорден
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|7.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|8.
|Норрчёпинг
|15
|6
|5
|4
|28 - 19
|23
|9.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Гётеборг
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|14.
|Фалькенберг
|15
|3
|4
|8
|19 - 28
|13
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|15
|6
|5
|4
|15 - 19
|23
|6.
|Хаммарбю
|15
|6
|2
|7
|24 - 29
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|9.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|АИК
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|Хеккен
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|12.
|Сириус
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|15
|3
|4
|8
|20 - 22
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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