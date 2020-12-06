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  3. Швеция
Эльфсборг
2:2
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
1:0
16' Гол
Ольссон Симон
2:0
22' Гол
Rasmus Alm
50' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
2:1
59' Гол
Бауи Набиль
66' Желтая карточка
Фрик Пер
2:2
70' Гол
Люстиг Микаэль
74' Желтая карточка
Люстиг Микаэль
86' Желтая карточка
Гойтом Хенок
90' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90'+6
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
19
Jeppe
Okkels
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
26
Yasin
Ayari
18
Хуссейн
Билаль
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Эльфсборг
4-3-3
АИК
4-3-3

Ход матча

16'
Ольссон Симон
1:0
22'
Rasmus Alm
2:0
46'
 
Димитриадис Панайотис
Карлссон Пер II
46'
 
Paulos Abraham
Хуссейн Билаль
46'
 
Радулович Боян
Erik Ring
50'
 
Папаяннопулос Сотирис
59'
2:1
Бауи Набиль
(Люстиг Микаэль)
60'
 
Офори Эбенезер
Yasin Ayari
64'
Simon Strand
Кайб Рами
 
64'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
66'
Фрик Пер
 
67'
Хольст Фредерик
Robert Gojani
 
70'
2:2
Люстиг Микаэль
(Paulos Abraham)
74'
 
Люстиг Микаэль
86'
 
Гойтом Хенок
87'
Prince Isaac Kouame
Jeppe Okkels
 
87'
Marokhy Ndione
Фрик Пер
 
90'
 
Ларссон Себастьян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 7 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.37
2. Фрик Пер 10 (4) 0.33
3. Rasmus Alm 9 0.3
4. Ольссон Симон 4 0.13
5. Ларссон Юхан 3 0.1
6. Jeppe Okkels 3 0.1
7. Хольст Фредерик 2 0.07
8. Gustav Henriksson 2 0.07
9. Нильсен Сиверт 1 0.03
10. Холмен Самуэль 1 0.03
11. Jacob Ondrejka 1 0.03
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Кайб Рами 0 0
14. Simon Strand 0 0
15. Окуму Джозеф 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 8 0.27
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.17
3. Бауи Набиль 4 0.13
4. Paulos Abraham 3 0.1
5. Люстиг Микаэль 2 0.07
6. Хуссейн Билаль 2 0.07
7. Рогич Филип 1 0.03
8. Асани Ясир 1 0.03
9. Метс Кароль 1 0.03
10. Карлссон Пер II 1 0.03
11. Robin Tihi 1 0.03
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.03
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0
18. Erik Ring 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Фрик Пер 7 0
4. Вяйсянен Лео 7 0
5. Окуму Джозеф 6 0
6. Нильсен Сиверт 5 0
7. Ольссон Симон 4 0
8. Rasmus Alm 3 0
9. Хуммет Денис 3 0
10. Карлссон Йеспер III 3 0
11. Холмен Самуэль 1 1
12. Кайб Рами 1 1
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Gustav Henriksson 2 0
15. Jacob Ondrejka 2 0
16. Robert Gojani 1 0
17. Jeppe Okkels 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 8 0
2. Папаяннопулос Сотирис 5 1
3. Бауи Набиль 6 0
4. Eric Kahl 6 0
5. Офори Эбенезер 4 1
6. Метс Кароль 5 0
7. Enock Kofi Adu1 5 0
8. Карлссон Пер II 3 1
9. Хуссейн Билаль 4 0
10. Гойтом Хенок 2 0
11. Рогич Филип 2 0
12. Гранли Даниэль 2 0
13. Мишель Феликс 2 0
14. Robin Tihi 2 0
15. Люстиг Микаэль 1 0
16. Стаматопулос Кенни 1 0
17. Димитриадис Панайотис 1 0
18. Сигторссон Колбейнн 1 0
19. Линдквист Расмус 1 0
20. Яношевич Будимир 1 0
21. Оума Эрик 1 0
22. Tom Strannegaard 1 0
23. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 17.02% (8) 27.66% (13) 17.02% (8) 8.51% (4) 23.4% (11) 6.38% (3)
 АИК 10% (3) 13.33% (4) 10% (3) 23.33% (7) 20% (6) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Сириус 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг
Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС
АИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АИК 0:1 Кальмар АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК АИК 1:0 Варберг БоИС
Сириус 0:0 АИК Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
АИК 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 1.80 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.18 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.84 4.20
  2.63 1.96 6.84

Самый высокий коэффициент на матч «Эльфсборг» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльфсборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльфсборг» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 9.70 1.03 3.55 1.27 3.10 1.33 5.10 1.14 1.86 1.94 1.63 2.26 2.48 1.50 1.19 4.40 1.20 4.20 1.03 8.90 1.05 8.50 0.00 16.00 1.07 7.50
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
4.34 1.24 3.43 1.33 2.97 1.42 2.32 1.65 2.00 1.88 4.23 1.24 3.50 1.32 2.40 1.61 1.97 1.91 1.71 2.21 1.46 2.83 1.35 3.30 2.23 1.70 1.85 2.02 1.47 2.79 1.32 3.49 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 2.12 1.72 1.40 2.80 1.16 4.90 1.85 1.90 1.12 5.55
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.82 1.45 2.32 1.64 1.80 2.06 1.50 2.65 1.36 3.22 1.22 4.33 1.59 2.41 1.35 3.28 1.11 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.73 1.95 1.31 3.25
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Эльфсборг 2:2 АИК онлайн

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