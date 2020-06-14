Сириус
0:2
Конец матча
Стадион: Студентернас
Юргорден
0:1
24' ГолЙоханссон Эрик
69' Желтая карточкаЯрль Даниель
70' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:2
87' ГолOscar Pettersson
30
Вайо
Томми
20
Куйович
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
24'
69'
70'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 8
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.05
|2.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|3.
|Радетинац Харис
|0
|0
|4.
|Aslak Fonn Witry
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ярль Даниель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Якоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Юргорден
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =2 -4Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн
Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден
Последние игры между собой
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Норрчёпинг
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Кальмар
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Эльфсборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гётеборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мьельбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хеккен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фалькенберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хаммарбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варберг БоИС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0