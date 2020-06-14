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  3. Швеция
Сириус
0:2
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
24' Гол
Йоханссон Эрик
69' Желтая карточка
Ярль Даниель
70' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:2
87' Гол
Oscar Pettersson
90'+5
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
16
Axel
Bjoernstroem
26
Саид
Мохаммед
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
14
Чилуфя
Эдвард
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
20
Куйович
Эмир
Сириус
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Йоханссон Эрик
(Aslak Fonn Witry)
60'
 
Радетинац Харис
Айдаревич Астрит
60'
 
Хольмберг Карл
Куйович Эмир
69'
Ярль Даниель
 
70'
 
Ларссон Якоб
74'
 
Беркрот Никлас
Чилуфя Эдвард
74'
Шабани Лаорент
Stefano Holmquist
 
75'
Nahom Girmai Netabay
Adam Hellborg
 
75'
 
Oscar Pettersson
Ринг Джонатан
87'
0:2
Oscar Pettersson
(Радетинац Харис)
87'
Хоаким Перссон
Yukiya Sugita
 
88'
 
Уокер Кевин
Карлстрём Йеспер
88'
Игбоананике Кеннеди
Саид Мохаммед
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 14 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Эрик 1 0.05
2. Oscar Pettersson 1 0.05
3. Радетинац Харис 0 0
4. Aslak Fonn Witry 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Ярль Даниель 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Ларссон Якоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 0 0 0 0 0 0
 Юргорден 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн
Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Норрчёпинг 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Кальмар 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Эльфсборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гётеборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мьельбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хеккен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальмё 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фалькенберг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хаммарбю 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хельсинборг 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варберг БоИС 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эребру 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Йоханссон Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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