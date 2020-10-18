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  3. Финляндия
Ильвес
0:2
Конец матча

Стадион:
Интер Турку
0'
15' Желтая карточка
Томас Диого
0:1
51' Гол
Валенчич Филип
53' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
76' Желтая карточка
Мезу Гаэтан Мисси
0:2
82' Гол
Валенчич Филип
85' Желтая карточка
Валенчич Филип
90'+3
1
Хиландер
Мика
16
Миеттунен
Тату
3
Томас
Диого
15
Алмен
Микаэль
4
Аспегрен
Фелипе
5
Жаир
7
Ветели
Йоона
8
Iiro
Jaervinen
10
Ала-Мюллюмяки
Лаури
26
Fofana
Tiemoko
23
Скюття
Наатан
12
Мойсандер
Хенрик
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
11
Коуассиви-Бениссан
Кевин
6
Аннан
Энтони
8
Муньис
Альваро
26
Руан
Коннор
23
Валенчич
Филип
19
Паананен
Алекси
10
Кялльман
Беньямин
Ильвес
Интер Турку

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скюття Наатан 6 0.3
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 6 (2) 0.3
3. Меттяля Илари 5 0.25
4. Томас Диого 3 0.15
5. Жаир 2 0.1
6. Fofana Tiemoko 2 0.1
7. Ветели Йоона 2 0.1
8. Алмен Микаэль 2 0.1
9. Тамминен Ээро 1 0.05
10. Мезу Гаэтан Мисси 1 0.05
11. Аспегрен Фелипе 0 0
12. Саксела Янне 0 0
13. Райттинен Ээмели 0 0
Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 9 0.45
2. Кагаяма Таики 4 0.2
3. Руан Коннор 3 (2) 0.15
4. Кялльман Беньямин 3 0.15
5. Паананен Алекси 2 0.1
6. Валенчич Филип 2 0.1
7. Кеттинг Рик 2 0.1
8. Мастокангас Элиас 2 0.1
9. Энгстрем Йеспер 1 0.05
10. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
11. Лилиу 1 0.05
12. Аннан Энтони 1 0.05
13. Ойяла Матиас 1 0.05
14. Муньис Альваро 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Томас Диого 5 0
2. Миеттунен Тату 3 1
3. Жаир 4 0
4. Аспегрен Фелипе 3 0
5. Fofana Tiemoko 3 0
6. Мёммё Ээту 3 0
7. Ветели Йоона 1 1
8. Хиландер Мика 2 0
9. Сийра Тууре 2 0
10. Тамминен Ээро 2 0
11. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
12. Мезу Гаэтан Мисси 2 0
13. Скюття Наатан 2 0
14. Саксела Янне 1 0
15. Менса Баба 1 0
16. Iiro Jaervinen 1 0
17. Emile Paul Tendeng 1 0
18. Алмен Микаэль 1 0
19. Janne-Pekka Laine 1 0
20. Арифи Дони 1 0
21. Miska Rautiola 1 0
Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 6 0
2. Паананен Алекси 4 0
3. Кеттинг Рик 4 0
4. Муньис Альваро 4 0
5. Руан Коннор 4 0
6. Фурухольм Тимо 3 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Хосконен Артту 2 0
9. Марттинен Аати 2 0
10. Хаукиоя Мартти 2 0
11. Нурми Ноа 2 0
12. Ойяла Матиас 1 0
13. Валенчич Филип 1 0
14. Энгстрем Йеспер 1 0
15. Мастокангас Элиас 1 0
16. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
17. Кагаяма Таики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 10% (3) 10% (3) 6.67% (2) 23.33% (7) 20% (6) 30% (9)
 Интер Турку 9.38% (3) 21.88% (7) 3.13% (1) 9.38% (3) 12.5% (4) 43.75% (14)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 1:1 Ильвес Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес
Ильвес 1:1 Хака Ильвес 1:2 ХИК Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн
Интер Турку Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка
Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Интер Турку 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига Ильвес 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:3 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига Ильвес 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 2:0 Ильвес Кубок Интер Турку 2:2 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 1:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:0 Ильвес Вейккауслига Интер Турку 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги Ильвес 1:1 Интер Турку Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 20 13 5 2 47 - 16 44
2. КуПС 20 12 5 3 35 - 20 41
3. Интер Турку 20 11 4 5 32 - 16 37
4. Хонка 20 8 10 2 23 - 12 34
5. Ильвес 20 8 6 6 30 - 27 30
6. Лахти 19 7 7 5 30 - 27 28
7. СЯК Сейнайоки 19 7 5 7 23 - 23 26
8. ХИФК 20 7 4 9 27 - 31 25
9. Мариехамн 20 5 5 10 28 - 38 20
10. Хака 19 4 6 9 22 - 38 18
11. ТПС 18 3 3 12 15 - 33 12
12. РоПС 19 1 2 16 12 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Томас Диого получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
23.00 4.50 1.23
2.88 3.30 2.57
15.16 3.99 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.42 7.30 1.07 1.77 1.97 2.46 1.55 2.01 1.80 1.11 5.80 1.39 2.90 1.05 8.50 1.10 6.10 1.03 10.00 1.01 12.50
8.20 1.04 7.20 1.07 3.32 1.31 2.45 1.55 1.82 2.09 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.25
2.92 1.43 2.42 1.60 1.93 1.95 1.59 2.45 2.75 1.48 2.25 1.69 1.74 2.18 1.46 2.81 1.33 3.44 1.54 2.57 1.45 2.90 1.27 3.95 1.11 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.84 1.97 1.02 11.00 1.10 6.10 1.01 12.60
2.75 1.45 1.83 1.97 1.42 2.88
1.58 2.46 1.34 3.38 1.11 7.20 1.48 2.77 1.34 3.37
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.45 1.52 1.60 2.26 1.25 3.95
2.59 1.50 1.66 2.22 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Ильвес 0:2 Интер Турку онлайн

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