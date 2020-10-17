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  3. Швеция
Фалькенберг
2:1
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
64' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
1:0
67' Гол
Tobias Englund
1:1
69' Гол
Хуммет Денис
2:1
74' Гол
Юханссон Карл II
85' Желтая карточка
Али Хусейн
85' Желтая карточка
Nsima Peter
90' Желтая карточка
Матисен Маркус
90'+7
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
27
Сковгор
Андреас
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
16
David
Seger
25
Герзич
Нордин
17
Мартенссон
Йохан
28
Галль
Ромен
19
Бесара
Нахир
99
Хуммет
Денис
Фалькенберг
4-3-3
Эребру
4-4-2

Ход матча

64'
 
Мартенссон Йохан
65'
 
Карялайнен Расмус
Галль Ромен
67'
Tobias Englund
(Nsima Peter)
1:0
69'
1:1
Хуммет Денис
(Benjamin Hjertstrand)
74'
Юханссон Карл II
(Кристоффер Карлссон)
2:1
78'
 
Kevin Wright
Benjamin Hjertstrand
78'
 
Мехмети Агон
David Seger
79'
Mahmut Ozen
Эрикссон Якоб
 
85'
 
Али Хусейн
85'
Nsima Peter
 
90'
Матисен Маркус
 
90'
 
Simon Amin
Мартенссон Йохан
90'
Tobias Karlsson1
Nsima Peter
 
90'
Веде Антон
Чибуйке Джон
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.29
2. Tobias Englund 3 0.13
3. Веде Антон 3 0.13
4. Karl Soederstroem 3 0.13
5. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.08
6. Nsima Peter 2 0.08
7. Юханссон Карл II 2 0.08
8. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 9 (3) 0.38
2. Хуммет Денис 4 0.17
3. Мехмети Агон 4 0.17
4. David Seger 3 0.13
5. Карялайнен Расмус 3 0.13
6. Jake Larsson 2 0.08
7. Erik Bjoerndahl 2 0.08
8. Robin Book 2 0.08
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Benjamin Hjertstrand 0 0
15. Лане Джек 0 0
16. Колландер Деннис 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Nsima Peter 3 0
7. Нильссон Хокан 3 0
8. Ван Лой Сандер 3 0
9. Edi Sylisufaj 3 0
10. Юза Тибор 2 0
11. Чибуйке Джон 2 0
12. Норинг Виктор 2 0
13. Эрикссон Якоб 2 0
14. Johan Brattberg 0 1
15. Кристоффер Карлссон 1 0
16. Веде Антон 1 0
17. Karl Soederstroem 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 8 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Гранлунд Альбин 5 0
4. Kevin Wright 5 0
5. David Seger 4 0
6. Бесара Нахир 3 0
7. Хуммет Денис 3 0
8. Герзич Нордин 2 0
9. Али Хусейн 2 0
10. Michael Almebaeck 2 0
11. Erik Bjoerndahl 2 0
12. Jake Larsson 2 0
13. Колландер Деннис 2 0
14. Мехмети Агон 1 0
15. Robin Book 1 0
16. Benjamin Hjertstrand 1 0
17. Simon Amin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5)
 Эребру 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру
Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эребру 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Эребру Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 0:1 Фалькенберг Кубок Швеции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Сириус 22 9 8 5 38 - 34 35
6. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
7. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
10. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 23 4 7 12 25 - 41 19
16. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 2.35 4.20
2.37 2.55 3.75
2.41 3.50 2.88
3.05 1.99 4.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.05 1.20 9.80 1.03 1.75 2.01 3.55 1.33 1.20 4.20 1.97 1.78 1.79 2.02 1.04 9.00 1.23 3.75 1.02 11.00 1.05 7.50 1.01 12.60
10.75 1.01 9.70 1.03 3.98 1.20 3.30 1.33 2.16 1.77 1.82 1.99 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.60 1.06 7.00
2.42 1.60 2.01 1.87 1.58 2.48 1.39 3.12 1.29 3.76 1.59 2.46 1.37 3.23 1.81 2.08 1.24 4.21 1.46 2.81 1.80 2.08 1.63 2.37 1.48 2.77 1.28 3.88 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.28 1.65 1.03 10.00 1.18 4.50 1.03 10.00
3.20 1.35 2.30 1.62 1.59 2.36 1.20 4.55 1.13 5.95
1.81 2.08 1.50 2.69 1.20 4.83 1.74 2.16 1.52 2.62 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.29 1.92 1.82 1.44 2.75
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Фалькенберг 2:1 Эребру онлайн

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