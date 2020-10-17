Фалькенберг
2:1
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Эребру
64' Желтая карточкаМартенссон Йохан
1:0
67' ГолTobias Englund
1:1
69' ГолХуммет Денис
2:1
74' ГолЮханссон Карл II
85' Желтая карточкаАли Хусейн
85' Желтая карточкаNsima Peter
90' Желтая карточкаМатисен Маркус
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
28
Галль
Ромен
19
Бесара
Нахир
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Jake McGuire
-
21 Simon Amin
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
64'
67'
1:0
69'
74'
85'
85'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.29
|2.
|Tobias Englund
|3
|0.13
|3.
|Веде Антон
|3
|0.13
|4.
|Karl Soederstroem
|3
|0.13
|5.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.08
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.08
|7.
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|8.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|9.
|Axel Noren
|1
|0.04
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|9 (3)
|0.38
|2.
|Хуммет Денис
|4
|0.17
|3.
|Мехмети Агон
|4
|0.17
|4.
|David Seger
|3
|0.13
|5.
|Карялайнен Расмус
|3
|0.13
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.08
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.08
|8.
|Robin Book
|2
|0.08
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|15.
|Лане Джек
|0
|0
|16.
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Nsima Peter
|3
|0
|7.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|8.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|9.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|10.
|Юза Тибор
|2
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|12.
|Норинг Виктор
|2
|0
|13.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|14.
|Johan Brattberg
|0
|1
|15.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|16.
|Веде Антон
|1
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|18.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|8
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|4.
|Kevin Wright
|5
|0
|5.
|David Seger
|4
|0
|6.
|Бесара Нахир
|3
|0
|7.
|Хуммет Денис
|3
|0
|8.
|Герзич Нордин
|2
|0
|9.
|Али Хусейн
|2
|0
|10.
|Michael Almebaeck
|2
|0
|11.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|12.
|Jake Larsson
|2
|0
|13.
|Колландер Деннис
|2
|0
|14.
|Мехмети Агон
|1
|0
|15.
|Robin Book
|1
|0
|16.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|17.
|Simon Amin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|Эребру
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру
Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Сириус
|22
|9
|8
|5
|38 - 34
|35
|6.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|7.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|10.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|23
|4
|7
|12
|25 - 41
|19
|16.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.05
|1.20
|—
|—
|9.80
|1.03
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|3.55
|1.33
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.97
|1.78
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.23
|3.75
|1.02
|11.00
|1.05
|7.50
|1.01
|12.60
|10.75
|1.01
|—
|—
|9.70
|1.03
|—
|—
|3.98
|1.20
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.46
|—
|—
|1.25
|3.62
|1.18
|4.60
|1.06
|7.00
|—
|—
|2.42
|1.60
|2.01
|1.87
|1.58
|2.48
|1.39
|3.12
|1.29
|3.76
|1.59
|2.46
|1.37
|3.23
|1.81
|2.08
|1.24
|4.21
|1.46
|2.81
|1.80
|2.08
|1.63
|2.37
|1.48
|2.77
|1.28
|3.88
|—
|—
|1.18
|5.15
|—
|—
|—
|—