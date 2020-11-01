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Хаммарбю
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
17' Гол
Содерлунд Александер
21' Желтая карточка
Фенгер Мадс
45' Желтая карточка
Ясин Ахмед
77' Желтая карточка
Содерлунд Александер
1:1
90' Гол
Шер Аймар
90'+5
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
14
Сёдерстрём
Тим
31
Шер
Аймар
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
13
Гулан
Никола
8
Фрайберг
Эрик
11
Люндберг
Виктор
21
Линдгрен
Расмус
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Хаммарбю
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Содерлунд Александер
(Ясин Ахмед)
21'
Фенгер Мадс
 
39'
 
Adam Andersson II
Гулан Никола
45'
 
Ясин Ахмед
77'
 
Содерлунд Александер
83'
Мартинссон-Нгуали Серж
Андерсен Йеппе
 
83'
 
Oskar Sverrisson
Leo Bengtsson
86'
Имад Халили
Халили Абдул
 
90'
 
Tobias Karlsson2
Adam Andersson II
90'
Шер Аймар
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 10 (3) 0.38
2. Людвигсон Густав 7 0.27
3. Танкович Муамер 7 0.27
4. Имад Халили 4 0.15
5. Качаниклич Алекс 3 0.12
6. Паулиньо II 3 0.12
7. Халили Абдул 2 0.08
8. Фенгер Мадс 1 0.04
9. Мадьяр Ричард 1 0.04
10. Сёдерстрём Тим 1 0.04
11. Шер Аймар 1 0.04
12. Kalle Bjoerklund 1 0.04
13. Боянич Дарьян 0 0
14. Андерсен Йеппе 0 0
15. Сандберг Симон 0 0
16. Родич Владимир 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 8 0.31
2. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.23
3. Leo Bengtsson 6 0.23
4. Patrik Waalemark 3 0.12
5. Берггрен Густав 3 0.12
6. Ясин Ахмед 2 0.08
7. Хаммар Юхан 2 0.08
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
10. Фрайберг Эрик 1 0.04
11. Ali Youssef 1 0.04
12. Тойвио Йоона 1 0.04
13. Alexander Faltsetas 1 0.04
14. Нильссон Хокан 1 0.04
15. Adam Andersson II 1 0.04
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 8 0
2. Сёдерстрём Тим 6 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 5 0
5. Халили Абдул 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Юханнссон Арон 3 0
8. Людвигсон Густав 3 0
9. Мадьяр Ричард 1 1
10. Имад Халили 2 0
11. Фельман Давид 2 0
12. Паулиньо II 2 0
13. Kalle Bjoerklund 2 0
14. Салес Жеан Карлос 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
20. Джазе Моханад 1 0
21. Akinkunmi Amoo 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Alexander Faltsetas 3 1
3. Ясин Ахмед 4 0
4. Берггрен Густав 4 0
5. Leo Bengtsson 4 0
6. Godswill Ekpolo 3 0
7. Фрайберг Эрик 2 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 14.63% (6) 9.76% (4) 17.07% (7) 14.63% (6) 26.83% (11) 17.07% (7)
 Хеккен 7.89% (3) 18.42% (7) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг
Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Хеккен 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
3. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
4. Хеккен 26 10 11 5 39 - 27 41
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
9. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
10. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
11. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 26 5 8 13 29 - 44 23
15. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 4.80 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 6.30 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.68 3.40
  13.99 3.95 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Хаммарбю» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хаммарбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хаммарбю» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 12.00 1.01 1.25 3.75 3.95 1.22 1.38 2.90 2.10 1.74 1.93 1.87 1.72 2.12 1.07 7.50 1.30 3.35 1.08 7.00 1.09 6.60 1.09 6.50 1.01 12.60
15.00 1.02 13.50 1.03 4.95 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.91 1.91 1.59 2.39 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20
2.35 1.63 1.93 1.95 1.47 2.77 1.31 3.57 1.23 4.36 1.72 2.20 1.47 2.81 1.44 2.89 1.29 3.74 1.50 2.68 1.23 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.40 1.53 1.87 1.87 1.22 4.00 1.13 5.40
3.60 1.29 2.36 1.59 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
3.01 1.41 2.47 1.58 1.94 1.94 1.57 2.48 1.65 2.32 1.39 3.13 1.13 6.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Где смотреть матч Хаммарбю 1:1 Хеккен онлайн

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