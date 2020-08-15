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ХИК
1:1
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
0:1
19' Гол
Донгу Жан
25' Желтая карточка
Тенхо Миро
40' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
1:1
56' Гол
Тенхо Миро
65' Желтая карточка
Лингман Лукас
69' Желтая карточка
Саваж Демба
90' Желтая карточка
Остоич Иван
90'+4
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
9
Риски
Рику
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
13
Тим
Маррей
4
Robert
Ivanov
3
Хейккиля
Тапио
16
Konsta
Rasimus
80
Саваж
Демба
6
Воутилайнен
Джерри
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
9
Донгу
Жан
14
Borja
Martin
ХИК
Хонка

Ход матча

19'
0:1
Донгу Жан
(Саваж Демба)
25'
Тенхо Миро
 
40'
Мурильо Луис-Карлос
 
53'
Лингман Лукас
Bubacar
 
56'
Тенхо Миро
1:1
65'
Лингман Лукас
 
69'
 
Саваж Демба
84'
Вертайнен Ээту
Риски Роопе
 
84'
Танака Атому
Хасани Феран
 
85'
 
Duarte Tammilehto
Воутилайнен Джерри
85'
 
Канджи Макумба
Lucas Paz Kaufmann
85'
 
Arlind Sejdiu
Borja Martin
90'
Остоич Иван
Тенхо Миро
 
90'
Остоич Иван
 

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 5 0.56
2. Вяйринен Тим 4 0.44
3. Лингман Лукас 2 0.22
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.22
5. Риски Рику 1 0.11
6. Тенхо Миро 1 0.11
7. Хасани Феран 1 0.11
8. Вертайнен Ээту 1 0.11
9. Алхо Николай 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 5 (2) 0.5
2. Lucas Paz Kaufmann 2 (1) 0.2
3. Саваж Демба 1 0.1
4. Nasiru Banahene 1 0.1
5. Borja Martin 1 (1) 0.1

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 3 0
2. Bubacar 3 0
3. Остоич Иван 2 0
4. Алхо Николай 1 0
5. Хасани Феран 1 0
6. Регеро Антонио 1 0
7. Лингман Лукас 1 0
8. Риски Роопе 1 0
9. Тенхо Миро 1 0
10. Вертайнен Ээту 1 0
Хонка
# Игрок      
1. Левянен Йонас 1 1
2. Аалто Хенри 2 0
3. Konsta Rasimus 2 0
4. Воутилайнен Джерри 2 0
5. Edmund Arko-Mensah 2 0
6. Саваж Демба 1 0
7. Duarte Tammilehto 1 0
8. Эрвас Хавьер 1 0
9. Хатакка Дани 1 0
10. Robert Ivanov 1 0
11. Nasiru Banahene 1 0
12. Elmo Heinonen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Хонка 0 20% (2) 0 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес
ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС
Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС
Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн Интер Турку 1:0 Хонка Хонка 1:1 ХИФК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хонка: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
ХИК 2:1 Хонка Товарищеские матчи Хонка 1:1 ХИК Кубок Хонка 3:1 ХИК Вейккауслига Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига
ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 10 7 1 2 19 - 9 22
2. КуПС 10 5 4 1 17 - 10 19
3. ХИК 9 5 3 1 18 - 6 18
4. ХИФК 9 5 1 3 14 - 12 16
5. Хонка 10 3 7 0 10 - 5 16
6. Лахти 9 4 3 2 13 - 11 15
7. Ильвес 10 3 4 3 12 - 16 13
8. Мариехамн 8 3 2 3 13 - 14 11
9. СЯК Сейнайоки 9 1 5 3 6 - 8 8
10. Хака 9 0 4 5 9 - 19 4
11. ТПС 8 1 0 7 5 - 16 3
12. РоПС 9 0 2 7 8 - 18 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Мурильо Луис-Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Донгу Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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