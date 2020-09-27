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Хельсинборг
0:1
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
30' Желтая карточка
Сисей Кебба
33' Желтая карточка
Тёрготт Блэйр
53' Желтая карточка
Сандберг Ноа
56' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
63' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
73' Желтая карточка
Felix Hoerberg
0:1
76' Гол
Селларс Джерелл
78' Желтая карточка
Francis Jno-Baptiste
90'+4
40
Ian
Pettersson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
5
Ольсен
Брандур
26
Jakob
Voelkerling-Persson
15
Max
Svensson
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
8
Ссеванкамбо
Исак
13
Фрицсон
Лудвиг
20
Felix
Hoerberg
9
Francis
Jno-Baptiste
7
Перри
Небию
18
Тёрготт
Блэйр
Хельсинборг
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

30'
Сисей Кебба
 
30'
 
Simon Kron
Перри Небию
33'
 
Тёрготт Блэйр
53'
 
Сандберг Ноа
56'
 
Фрицсон Лудвиг
63'
 
Селларс Джерелл
Тёрготт Блэйр
63'
Ван ден Хурк Антони
 
67'
Alexander Timossi Andersson
Ольссон Мартин
 
73'
 
Felix Hoerberg
76'
0:1
Селларс Джерелл
(Kalpi Ouattara)
76'
 
Henrik Bellman
Eirik Haugan
77'
 
Менса Самуэль
Kalpi Ouattara
78'
 
Francis Jno-Baptiste
79'
Абубакари Мохаммед
Jakob Voelkerling-Persson
 
79'
Ульссон Маркус
Эрикссон Адам
 
86'
Геро Альхаджи
Max Svensson
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 7 (3) 0.32
2. Max Svensson 4 0.18
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.18
4. Rasmus Joensson 3 0.14
5. Геро Альхаджи 1 0.05
6. Ольсен Брандур 1 0.05
7. Жигович Армин 1 0.05
8. Assad Al Hamlawi 1 0.05
9. Линдегор Андерс 1 0.05
10. Дискеруд Миккел 1 0.05
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Андреас Ландгрен 0 0
13. Эрикссон Адам 0 0
14. Сисей Йозеф 0 0
15. Filip Sjoeberg1 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.14
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.14
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.14
4. Felix Hoerberg 2 0.09
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.09
6. Сандберг Ноа 2 0.09
7. Simon Kron 1 0.05
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.05
9. Амин Реван 1 (1) 0.05
10. Ишервуд Томас 1 0.05
11. Селларс Джерелл 1 0.05
12. Перри Небию 0 0
13. Ahmed Awad 0 0
14. Мукийби Рональд 0 0
15. Marco Weymans 0 0
16. Kalpi Ouattara 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 8 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Сисей Йозеф 4 0
7. Дискеруд Миккел 3 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Ravy Tsouka Dozi 2 0
10. Alexander Timossi Andersson 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Сисей Кебба 1 0
13. Erik Figueroa 1 0
14. Rasmus Joensson 1 0
15. Геро Альхаджи 1 0
16. Max Svensson 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 6 0
2. Сандберг Ноа 4 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Felix Hoerberg 3 0
7. Kalpi Ouattara 3 0
8. Jordan Attah Kadiri 3 0
9. Кейта Али II 2 0
10. Ишервуд Томас 2 0
11. Перри Небию 2 0
12. Marco Weymans 2 0
13. Simon Kron 1 0
14. Тёрготт Блэйр 1 0
15. Менса Самуэль 1 0
16. Мукийби Рональд 1 0
17. Пурвер Алекс 1 0
18. Колкетт Чарли 1 0
19. Арин Франк 1 0
20. Francis Jno-Baptiste 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 33.33% (8)
 Эстерсунд 5% (1) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Тёрготт Блэйр получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Перри Небию уходит с поля. Simon Kroon выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Сисей Кебба получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
56.00 7.20 1.08
2.05 3.56 3.58
2.20 3.47 3.21
3.83 1.65 5.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.05 1.72 8.10 1.06 1.18 4.50 2.60 1.47 2.14 1.71 1.02 11.00 1.69 2.17 1.45 2.65 1.03 10.00 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60
9.90 1.06 8.50 1.08 3.52 1.31 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.36 3.20 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 12.00
8.30 1.07 7.27 1.09 3.43 1.31 2.70 1.46 1.90 1.89 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
1.83 2.05 1.53 2.60 1.23 4.33 2.14 1.76 1.14 6.28 1.57 2.50 1.34 3.41 1.57 2.49 1.22 4.52 1.60 2.43 1.51 2.68 1.14 6.15 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 1.93 1.87 1.10 6.25 1.12 5.60 1.07 7.50
2.83 1.43 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.96 1.01 15.68
1.62 2.32 1.34 3.07 1.07 5.82 1.45 2.85 1.43 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.66 2.14 1.28 3.55
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
1.78 2.03
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Эстерсунд онлайн

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