Хельсинборг
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эстерсунд
30' Желтая карточкаСисей Кебба
33' Желтая карточкаТёрготт Блэйр
53' Желтая карточкаСандберг Ноа
56' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
63' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
73' Желтая карточкаFelix Hoerberg
0:1
76' ГолСелларс Джерелл
78' Желтая карточкаFrancis Jno-Baptiste
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
30'
33'
53'
56'
73'
76'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|7 (3)
|0.32
|2.
|Max Svensson
|4
|0.18
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.18
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.14
|5.
|Геро Альхаджи
|1
|0.05
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0.05
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.05
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.05
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.05
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|13.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|14.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|15.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0.14
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.14
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.14
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.09
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.09
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.09
|7.
|Simon Kron
|1
|0.05
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.05
|9.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.05
|10.
|Ишервуд Томас
|1
|0.05
|11.
|Селларс Джерелл
|1
|0.05
|12.
|Перри Небию
|0
|0
|13.
|Ahmed Awad
|0
|0
|14.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|15.
|Marco Weymans
|0
|0
|16.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|8
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|8.
|Жигович Армин
|3
|0
|9.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Сисей Кебба
|1
|0
|13.
|Erik Figueroa
|1
|0
|14.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|15.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|16.
|Max Svensson
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|6
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|4
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|7.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|8.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|9.
|Кейта Али II
|2
|0
|10.
|Ишервуд Томас
|2
|0
|11.
|Перри Небию
|2
|0
|12.
|Marco Weymans
|2
|0
|13.
|Simon Kron
|1
|0
|14.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|15.
|Менса Самуэль
|1
|0
|16.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|17.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|18.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|19.
|Арин Франк
|1
|0
|20.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|Эстерсунд
|5% (1)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|30% (6)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|21
|9
|8
|4
|33 - 22
|35
|3.
|Эльфсборг
|21
|8
|11
|2
|34 - 28
|35
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|22
|8
|8
|6
|33 - 32
|32
|8.
|Эстерсунд
|22
|7
|9
|6
|21 - 22
|30
|9.
|Мьельбю
|21
|7
|7
|7
|30 - 32
|28
|10.
|Эребру
|22
|7
|6
|9
|25 - 30
|27
|11.
|Варберг БоИС
|21
|7
|5
|9
|31 - 33
|26
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Хельсинборг
|22
|4
|9
|9
|24 - 35
|21
|14.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|22
|3
|7
|12
|24 - 38
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.05
|1.72
|—
|—
|8.10
|1.06
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|2.60
|1.47
|2.14
|1.71
|1.02
|11.00
|1.69
|2.17
|1.45
|2.65
|1.03
|10.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|9.90
|1.06
|—
|—
|8.50
|1.08
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.36
|3.20
|1.15
|5.55
|1.12
|6.35
|1.04
|12.00
|—
|—
|8.30
|1.07
|—
|—
|7.27
|1.09
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.50
|2.58
|1.34
|3.24
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.83
|2.05
|1.53
|2.60
|1.23
|4.33
|2.14
|1.76
|1.14
|6.28
|1.57
|2.50
|1.34
|3.41
|1.57
|2.49
|1.22
|4.52
|1.60
|2.43
|1.51
|2.68
|1.14
|6.15
|—
|—
|1.12
|6.92
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.12
|5.60
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.13
|5.90
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|14.96
|1.01
|15.68
|1.62
|2.32
|1.34
|3.07
|1.07
|5.82
|1.45
|2.85
|1.43
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—