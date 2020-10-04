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  3. Швеция
Эстерсунд
1:2
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
0:1
7' Гол
Карлссон Пер II
24' Желтая карточка
Менса Самуэль
0:2
64' Гол
Гойтом Хенок
85' Желтая карточка
Колкетт Чарли
1:2
87' Гол
Ишервуд Томас
90' Желтая карточка
Ишервуд Томас
90'+6
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
20
Felix
Hoerberg
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
3
Kalpi
Ouattara
21
Simon
Kron
18
Тёрготт
Блэйр
13
Фрицсон
Лудвиг
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
3
Карлссон
Пер
II
4
Папаяннопулос
Сотирис
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
22
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Эстерсунд
3-4-3
АИК
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Карлссон Пер II
(Ларссон Себастьян)
24'
Менса Самуэль
 
31'
 
Erik Ring
Бауи Набиль
53'
 
Лундстрём Роберт
Люстиг Микаэль
63'
Мукийби Рональд
Менса Самуэль
 
64'
Селларс Джерелл
Felix Hoerberg
 
64'
0:2
Гойтом Хенок
(Рогич Филип)
68'
Francis Jno-Baptiste
Ссеванкамбо Исак
 
80'
 
Сигторссон Колбейнн
Гойтом Хенок
80'
 
Димитриадис Панайотис
Paulos Abraham
81'
Ahmed Awad
Тёрготт Блэйр
 
85'
Колкетт Чарли
 
87'
Ишервуд Томас
(Колкетт Чарли)
1:2
90'
Ишервуд Томас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.13
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.13
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.13
4. Felix Hoerberg 2 0.09
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.09
6. Сандберг Ноа 2 0.09
7. Ишервуд Томас 2 0.09
8. Simon Kron 1 0.04
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
10. Амин Реван 1 (1) 0.04
11. Селларс Джерелл 1 0.04
12. Перри Небию 0 0
13. Ahmed Awad 0 0
14. Мукийби Рональд 0 0
15. Колкетт Чарли 0 0
16. Marco Weymans 0 0
17. Kalpi Ouattara 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 5 0.23
2. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.18
3. Paulos Abraham 3 0.14
4. Бауи Набиль 2 0.09
5. Хуссейн Билаль 2 0.09
6. Асани Ясир 1 0.05
7. Люстиг Микаэль 1 0.05
8. Метс Кароль 1 0.05
9. Карлссон Пер II 1 0.05
10. Robin Tihi 1 0.05
11. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
12. Сигторссон Колбейнн 0 0
13. Хаугор Якоб 0 0
14. Рогич Филип 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 6 0
2. Сандберг Ноа 4 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Ишервуд Томас 3 0
6. Амин Реван 3 0
7. Felix Hoerberg 3 0
8. Kalpi Ouattara 3 0
9. Jordan Attah Kadiri 3 0
10. Менса Самуэль 2 0
11. Кейта Али II 2 0
12. Колкетт Чарли 2 0
13. Перри Небию 2 0
14. Marco Weymans 2 0
15. Simon Kron 1 0
16. Тёрготт Блэйр 1 0
17. Мукийби Рональд 1 0
18. Пурвер Алекс 1 0
19. Арин Франк 1 0
20. Francis Jno-Baptiste 1 0
АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Eric Kahl 5 0
5. Ларссон Себастьян 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Гранли Даниэль 2 0
11. Мишель Феликс 2 0
12. Robin Tihi 2 0
13. Гойтом Хенок 1 0
14. Стаматопулос Кенни 1 0
15. Димитриадис Панайотис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 4.76% (1) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 33.33% (7)
 АИК 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд
Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: + = -
Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК
АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
АИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
АИК 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 АИК Аллсвенскан
АИК 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан АИК 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 22 10 6 6 45 - 32 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
6. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
7. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 23 8 6 9 28 - 32 30
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. Варберг БоИС 22 7 6 9 32 - 34 27
12. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
13. Гётеборг 22 3 12 7 25 - 34 21
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 22 4 7 11 25 - 37 19
16. Фалькенберг 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Бауи Набиль уходит с поля. Erik Ring выходит вместо него
  • Желтая карточка
    24'
    Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Карлссон Пер II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
71.00 9.00 1.05
4.20 3.45 1.92
14.19 4.88 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.40 1.07 5.50 1.13 3.25 1.31 1.96 1.84 1.70 2.15 1.97 1.77 1.23 3.85 1.15 5.00 1.05 8.60 1.01 12.60 1.01 16.50 1.02 11.00
7.40 1.10 5.85 1.14 2.69 1.48 2.01 1.82 1.60 2.48 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.20 1.05 10.25 1.00 19.75
8.10 1.10 2.76 1.48 2.60 1.53 2.05 1.83 1.65 2.33 1.76 2.14 1.48 2.75 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.41 1.62 2.20 1.05 8.30 1.08 7.00
2.45 1.55 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.46 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.22 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.17 4.70 1.12 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Эстерсунд 1:2 АИК онлайн

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