Эстерсунд
1:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
АИК
0:1
7' ГолКарлссон Пер II
24' Желтая карточкаМенса Самуэль
0:2
64' ГолГойтом Хенок
85' Желтая карточкаКолкетт Чарли
1:2
87' ГолИшервуд Томас
90' Желтая карточкаИшервуд Томас
19
Eirik
Haugan
21
Simon
Kron
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon KronНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Erik Ring
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
7'
24'
31'
64'
0:2
85'
87'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0.13
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.13
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.13
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.09
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.09
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.09
|7.
|Ишервуд Томас
|2
|0.09
|8.
|Simon Kron
|1
|0.04
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|10.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|11.
|Селларс Джерелл
|1
|0.04
|12.
|Перри Небию
|0
|0
|13.
|Ahmed Awad
|0
|0
|14.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|15.
|Колкетт Чарли
|0
|0
|16.
|Marco Weymans
|0
|0
|17.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|5
|0.23
|2.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.18
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.14
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.09
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.09
|6.
|Асани Ясир
|1
|0.05
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.05
|8.
|Метс Кароль
|1
|0.05
|9.
|Карлссон Пер II
|1
|0.05
|10.
|Robin Tihi
|1
|0.05
|11.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.05
|12.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|13.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|14.
|Рогич Филип
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|6
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|4
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Ишервуд Томас
|3
|0
|6.
|Амин Реван
|3
|0
|7.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|8.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|9.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|10.
|Менса Самуэль
|2
|0
|11.
|Кейта Али II
|2
|0
|12.
|Колкетт Чарли
|2
|0
|13.
|Перри Небию
|2
|0
|14.
|Marco Weymans
|2
|0
|15.
|Simon Kron
|1
|0
|16.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|17.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|18.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|19.
|Арин Франк
|1
|0
|20.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|2.
|Бауи Набиль
|5
|0
|3.
|Метс Кароль
|5
|0
|4.
|Eric Kahl
|5
|0
|5.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|7.
|Карлссон Пер II
|2
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|10.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|11.
|Мишель Феликс
|2
|0
|12.
|Robin Tihi
|2
|0
|13.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|14.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|15.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|16.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|17.
|Рогич Филип
|1
|0
|18.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|19.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|АИК
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд
Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: + = -Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
АИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|22
|10
|6
|6
|45 - 32
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|6.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|7.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|10.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|11.
|Варберг БоИС
|22
|7
|6
|9
|32 - 34
|27
|12.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|13.
|Гётеборг
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|22
|4
|7
|11
|25 - 37
|19
|16.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|24 - 41
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.40
|1.07
|5.50
|1.13
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.96
|1.84
|1.70
|2.15
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.23
|3.85
|1.15
|5.00
|1.05
|8.60
|1.01
|12.60
|1.01
|16.50
|1.02
|11.00
|7.40
|1.10
|5.85
|1.14
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.48
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.20
|4.75
|1.06
|9.20
|1.05
|10.25
|1.00
|19.75
|—
|—
|8.10
|1.10
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.60
|1.53
|2.05
|1.83
|1.65
|2.33
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—