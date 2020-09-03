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Лос-Анджелес
5:1
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
21' Гол
Росси Диего
33' Желтая карточка
Паласиос Диего
2:0
49' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
3:0
64' Гол
Сифуэнтес Хосе
4:0
69' Гол
Росси Диего
5:0
83' Гол
Мусовски Дэниел
5:1
90' Гол
Хюсен Дэнни
90'+2
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
27
Блэкмон
Тристан
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
17
Даниель
Вега
22
Томпсон
Томми
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
11
Казаишвили
Валерий
44
Кауэлл
Кейд
25
Риос
Андрес
Лос-Анджелес
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

21'
Росси Диего
(Кайе Марк-Энтони)
1:0
33'
Паласиос Диего
 
46'
 
Лопес Маркос IV
Лима Ник
46'
 
Марье Поль
Томпсон Томми
49'
Райт-Филлипс Брэдли
2:0
57'
 
Хюсен Дэнни
Кауэлл Кейд
60'
Перес Эдриен
Райт-Филлипс Брэдли
 
64'
Сифуэнтес Хосе
(Родригес Брайан II)
3:0
69'
Росси Диего
4:0
69'
 
Кальвильо Эрик
Жудсон
69'
 
Салинас Ши
Казаишвили Валерий
72'
Дюк Брайс
Сифуэнтес Хосе
 
72'
Мусовски Дэниел
Родригес Брайан II
 
81'
Найяр Энди
Хинелья Франсиско
 
81'
Christian Torres
Росси Диего
 
83'
Мусовски Дэниел
(Найяр Энди)
5:0
90'
5:1
Хюсен Дэнни
(Эспиноса Кристиан)

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 8 (1) 1.33
2. Райт-Филлипс Брэдли 4 0.67
3. Родригес Брайан II 1 0.17
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.17
5. Сифуэнтес Хосе 1 0.17
6. Мусовски Дэниел 1 0.17
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.17
8. Блессинг Латиф 0 0
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 2 0.4
2. Эспиноса Кристиан 1 0.2
3. Казаишвили Валерий 1 0.2
4. Салинас Ши 1 0.2
5. Хюсен Дэнни 1 0.2
6. Риос Андрес 1 0.2
7. Аланис Освальдо 1 0.2
8. Кауэлл Кейд 1 0.2
9. Эрикссон Магнус 0 0
10. Фьерро Карлос 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Юилл Джексон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Атуэста Эдуард 2 0
2. Блэкмон Тристан 2 0
3. Якович Деян 1 0
4. Кайе Марк-Энтони 1 0
5. Сисниего Пабло 1 0
6. Блессинг Латиф 1 0
7. Паласиос Диего 1 0
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Эрикссон Магнус 1 0
2. Юнгвирт Флориан 1 0
3. Фьерро Карлос 1 0
4. Томпсон Томми 1 0
5. Эспиноса Кристиан 1 0
6. Юилл Джексон 1 0
7. Жудсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.20 5.55 15.00
1.45 5.15 6.05
1.61 4.61 4.68
1.22 6.00 17.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 7.30 1.07 2.20 1.62 3.15 1.33 2.12 1.72 1.38 2.90 2.02 1.79 1.82 1.99 1.11 5.80 1.30 3.30 1.02 11.00 1.11 6.00 1.03 10.00
9.00 1.07 7.90 1.09 3.84 1.27 3.20 1.36 2.29 1.69 1.83 1.99 1.57 2.44 1.33 3.38 1.26 3.94 1.12 6.40
13.81 1.02 13.03 1.02 5.33 1.11 4.72 1.15 2.87 1.42 2.34 1.62 1.80 2.06 1.46 2.74 1.33 3.26 1.14 4.86 1.12 5.12 1.05 9.29 1.04 10.16
3.12 1.39 2.44 1.59 2.10 1.79 3.17 1.38 2.29 1.67 1.93 1.96 1.66 2.31 1.40 3.09 1.60 2.42 2.51 1.56 2.09 1.79 1.66 2.29 1.21 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.23 3.40 1.29 2.01 1.75 1.44 2.70 1.18 4.50 1.01 12.60
5.05 1.17 3.68 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
3.92 1.23 2.84 1.43 1.77 2.10 1.32 3.32 1.20 4.17 1.06 8.58 1.05 9.29
2.89 1.44 2.28 1.67 1.76 2.13 1.82 2.06 1.51 2.66 1.43 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.80 1.40 2.12 1.67 1.61 2.23
6.25 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
1.50 2.54
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.21 1.64
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