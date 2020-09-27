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Будё-Глимт
2:0
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
1:0
19' Гол
Юнкер Каспер
2:0
38' Гол
Синкернагель Филип
45' Желтая карточка
Доннум Арон
47' Желтая карточка
Клаессон Кристоффер
2:0
48' Не забитый пенальти
Хёуге Йенс
66' Красная карточка
Лоде Мариус
83' Желтая карточка
Синкернагель Филип
90' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
90'+8
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
18
Моэ
Бреде
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
16
Конрадсен
Мортен
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
11
Хёуге
Йенс
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Леквен
Магнус
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
Будё-Глимт
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

19'
Юнкер Каспер
(Хёуге Йенс)
1:0
34'
 
Шала Херолинд
Олдруп-Йенсен Фредрик
38'
Синкернагель Филип
(Конрадсен Мортен)
2:0
45'
 
Доннум Арон
47'
 
Клаессон Кристоффер
48'
Хёуге Йенс
2:0
65'
 
Финне Бор
Доннум Арон
66'
Лоде Мариус
 
79'
 
Вильяльмссон Маттиас
Адекугбе Сэм
83'
Синкернагель Филип
 
83'
Бонифасе Виктор
Юнкер Каспер
 
83'
Хейбротен Мариус
Конрадсен Мортен
 
90'
Бонифасе Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 14 (3) 0.74
2. Хёуге Йенс 14 (3) 0.74
3. Юнкер Каспер 12 0.63
4. Салтнес Ульрик 8 0.42
5. Бонифасе Виктор 6 0.32
6. Берг Патрик 4 0.21
7. Фет Сондре 2 0.11
8. Sammy Skytte 2 0.11
9. Хейбротен Мариус 1 0.05
10. Сольбаккен Ола 1 0.05
11. Лоде Мариус 1 0.05
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Моэ Бреде 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
15. Сампстед Альфонс 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 6 (2) 0.32
2. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.26
3. Кьяртанссон Видар 4 0.21
4. Доннум Арон 3 0.16
5. Benjamin Stokke 3 0.16
6. Osame Sahraoui 2 0.11
7. Шала Херолинд 1 0.05
8. Несберг Иван 1 0.05
9. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.05
10. Вега Дейвер 1 0.05
11. Бьёрдаль Хенрик 1 0.05
12. Борхгревинк Кристиан 0 0
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Синкернагель Филип 3 0
4. Бонифасе Виктор 3 0
5. Хейбротен Мариус 2 0
6. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
7. Хёуге Йенс 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Шала Херолинд 3 1
3. Клаессон Кристоффер 3 1
4. Хорн Майер 4 0
5. Доннум Арон 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 7.94% (5) 19.05% (12) 20.63% (13) 26.98% (17) 14.29% (9) 11.11% (7)
 Волеренга 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2) 14.29% (4) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн
Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Волеренга 1:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 6:0 Будё-Глимт Типпелиген
Волеренга 3:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Волеренга 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:0 Волеренга Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 19 17 2 0 67 - 20 53
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
5. Волеренга 19 9 5 5 29 - 26 32
6. Кристиансунд 19 8 7 4 39 - 28 31
7. Викинг 19 8 4 7 36 - 36 28
8. Стабек 19 6 7 6 25 - 28 25
9. Сарпсборг-08 19 7 3 9 21 - 25 24
10. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
11. Бранн 19 6 5 8 24 - 31 23
12. Хёугесунн 19 6 4 9 23 - 31 22
13. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
14. Старт 19 3 6 10 19 - 38 15
15. Мьёндален 19 4 2 13 14 - 32 14
16. Олесунн 19 1 4 14 24 - 55 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.06 12.00 26.00
1.66 4.50 4.45
1.53 4.86 5.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.80 1.06 6.70 1.10 3.45 1.32 2.68 1.48 2.05 1.85 1.65 2.28 1.45 2.74 1.23 3.90 1.19 4.95 1.05 7.20
16.53 1.01 15.79 1.01 6.85 1.10 6.17 1.12 3.30 1.33 2.67 1.47 1.98 1.82 1.61 2.30 1.43 2.81 1.22 4.25 1.18 4.82 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.27 1.02 14.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
4.55 1.20 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
4.38 1.21 3.18 1.35 1.87 1.92 1.40 2.94 1.26 3.83 1.08 7.75 1.07 8.30 1.01 17.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.25 1.16 2.48 1.54 1.85 1.95 1.49 2.62 1.20 4.60

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.45 2.74
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:0 Волеренга онлайн

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