Будё-Глимт
2:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Волеренга
1:0
19' ГолЮнкер Каспер
2:0
38' ГолСинкернагель Филип
45' Желтая карточкаДоннум Арон
47' Желтая карточкаКлаессон Кристоффер
2:0
48' Не забитый пенальтиХёуге Йенс
66' Красная карточкаЛоде Мариус
83' Желтая карточкаСинкернагель Филип
90' Желтая карточкаБонифасе Виктор
18
Моэ
Бреде
21
Юнкер
Каспер
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ БредеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
19'
1:0
38'
45'
48'
2:0
65'
66'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.74
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.74
|3.
|Юнкер Каспер
|12
|0.63
|4.
|Салтнес Ульрик
|8
|0.42
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.32
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.21
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.11
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.11
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|10.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.05
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|13.
|Моэ Бреде
|0
|0
|14.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|15.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|6 (2)
|0.32
|2.
|Вильяльмссон Маттиас
|5 (2)
|0.26
|3.
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.21
|4.
|Доннум Арон
|3
|0.16
|5.
|Benjamin Stokke
|3
|0.16
|6.
|Osame Sahraoui
|2
|0.11
|7.
|Шала Херолинд
|1
|0.05
|8.
|Несберг Иван
|1
|0.05
|9.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.05
|10.
|Вега Дейвер
|1
|0.05
|11.
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.05
|12.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|4.
|Бонифасе Виктор
|3
|0
|5.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|6.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|7.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Шала Херолинд
|3
|1
|3.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|4.
|Хорн Майер
|4
|0
|5.
|Доннум Арон
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|7.94% (5)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|26.98% (17)
|14.29% (9)
|11.11% (7)
|Волеренга
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Волеренга 3:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Волеренга 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:0 Волеренга Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|19
|17
|2
|0
|67 - 20
|53
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|5.
|Волеренга
|19
|9
|5
|5
|29 - 26
|32
|6.
|Кристиансунд
|19
|8
|7
|4
|39 - 28
|31
|7.
|Викинг
|19
|8
|4
|7
|36 - 36
|28
|8.
|Стабек
|19
|6
|7
|6
|25 - 28
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|19
|7
|3
|9
|21 - 25
|24
|10.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|11.
|Бранн
|19
|6
|5
|8
|24 - 31
|23
|12.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|14.
|Старт
|19
|3
|6
|10
|19 - 38
|15
|15.
|Мьёндален
|19
|4
|2
|13
|14 - 32
|14
|16.
|Олесунн
|19
|1
|4
|14
|24 - 55
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|7.80
|1.06
|6.70
|1.10
|3.45
|1.32
|2.68
|1.48
|2.05
|1.85
|1.65
|2.28
|1.45
|2.74
|1.23
|3.90
|1.19
|4.95
|1.05
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.53
|1.01
|15.79
|1.01
|6.85
|1.10
|6.17
|1.12
|3.30
|1.33
|2.67
|1.47
|1.98
|1.82
|1.61
|2.30
|1.43
|2.81
|1.22
|4.25
|1.18
|4.82
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|14.27
|1.02
|14.67