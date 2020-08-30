АИК
0:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Хеккен
22' Желтая карточкаРогич Филип
0:1
56' ГолDaleho Irandust
58' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
65' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
69' Желтая карточкаGodswill Ekpolo
86' Желтая карточкаEnock Kofi Adu1
31
Хаугор
Якоб
22
Рогич
Филип
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
22'
56'
0:1
69'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.22
|2.
|Гойтом Хенок
|4
|0.22
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.11
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.11
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.06
|6.
|Метс Кароль
|1
|0.06
|7.
|Robin Tihi
|1
|0.06
|8.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.06
|9.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|10.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|11.
|Сильва Стефан
|0
|0
|12.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|6
|0.33
|2.
|Leo Bengtsson
|6
|0.33
|3.
|Daleho Irandust
|5 (1)
|0.28
|4.
|Ясин Ахмед
|2
|0.11
|5.
|Patrik Waalemark
|2
|0.11
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.06
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.06
|9.
|Ali Youssef
|1
|0.06
|10.
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|11.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.06
|12.
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|13.
|Adam Andersson II
|1
|0.06
|14.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|15.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|16.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|3.
|Бауи Набиль
|4
|0
|4.
|Eric Kahl
|4
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|3
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|7.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|8.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|9.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|10.
|Мишель Феликс
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|15.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|16.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|17.
|Рогич Филип
|1
|0
|18.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|19.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|4.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|5.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|2
|0
|8.
|Leo Bengtsson
|2
|0
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|10.
|Жута Леонард
|1
|0
|11.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|12.
|Марич Аднан
|1
|0
|13.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|14.
|Ясин Ахмед
|1
|0
|15.
|Ali Youssef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Хеккен
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|20% (6)
|20% (6)
|20% (6)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|4
|5
|35 - 24
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|15.
|Кальмар
|17
|3
|4
|10
|18 - 29
|13
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0