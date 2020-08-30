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АИК
0:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
22' Желтая карточка
Рогич Филип
0:1
56' Гол
Daleho Irandust
58' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
65' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
69' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
86' Желтая карточка
Enock Kofi Adu1
90'+6
31
Хаугор
Якоб
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
22
Рогич
Филип
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
9
Сигторссон
Колбейнн
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
7
Ясин
Ахмед
10
Туоминен
Яссе
16
Leo
Bengtsson
АИК
3-5-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

22'
Рогич Филип
 
56'
0:1
Daleho Irandust
58'
Ларссон Себастьян
 
61'
Paulos Abraham
Рогич Филип
 
61'
Люстиг Микаэль
Лундстрём Роберт
 
65'
Папаяннопулос Сотирис
 
69'
 
Godswill Ekpolo
76'
Хуссейн Билаль
Карлссон Пер II
 
78'
 
Берггрен Густав
Leo Bengtsson
78'
 
Хаммар Юхан
Daleho Irandust
78'
 
Люндберг Виктор
Туоминен Яссе
86'
Enock Kofi Adu1
 
87'
 
Adam Andersson II
Alexander Faltsetas
87'
 
Patrik Waalemark
Ясин Ахмед

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.22
2. Гойтом Хенок 4 0.22
3. Paulos Abraham 2 0.11
4. Хуссейн Билаль 2 0.11
5. Асани Ясир 1 0.06
6. Метс Кароль 1 0.06
7. Robin Tihi 1 0.06
8. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.06
9. Сигторссон Колбейнн 0 0
10. Хаугор Якоб 0 0
11. Сильва Стефан 0 0
12. Рашиди Херади 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.33
2. Leo Bengtsson 6 0.33
3. Daleho Irandust 5 (1) 0.28
4. Ясин Ахмед 2 0.11
5. Patrik Waalemark 2 0.11
6. Берггрен Густав 2 0.11
7. Жута Леонард 1 0.06
8. Фрайберг Эрик 1 0.06
9. Ali Youssef 1 0.06
10. Тойвио Йоона 1 0.06
11. Alexander Faltsetas 1 0.06
12. Нильссон Хокан 1 0.06
13. Adam Andersson II 1 0.06
14. Линдгрен Расмус 0 0
15. Godswill Ekpolo 0 0
16. Марич Аднан 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Ларссон Себастьян 4 0
3. Бауи Набиль 4 0
4. Eric Kahl 4 0
5. Офори Эбенезер 3 0
6. Хуссейн Билаль 3 0
7. Enock Kofi Adu1 3 0
8. Карлссон Пер II 1 1
9. Гранли Даниэль 2 0
10. Мишель Феликс 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Димитриадис Панайотис 1 0
15. Папаяннопулос Сотирис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Фрайберг Эрик 2 0
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Абрахамссон Петер 2 0
6. Берггрен Густав 2 0
7. Godswill Ekpolo 2 0
8. Leo Bengtsson 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)
 Хеккен 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК
АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Хеккен 4:0 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан
АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Рогич Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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59.00 8.00 1.07

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.38 6.90 1.08 1.20 4.20 2.33 1.60 1.94 1.87 1.17 4.70 1.35 3.05 1.08 7.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.01 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.05 8.50 1.74 2.08 1.08 7.00 1.09 6.70 1.07 7.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.53 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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