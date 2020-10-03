Сарпсборг-08
4:0
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 200
Стабек
1:0
11' ГолДюрестам Микаэль
2:0
17' ГолХейнтс Тобиас
3:0
23' ГолЛиннсет Йонатан
4:0
26' ГолУтвик Бьерн
53' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
63' Желтая карточкаPeder Vogt
87' Желтая карточкаKaloyan Kostadinov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
11'
17'
2:0
23'
26'
4:0
63'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.3
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.2
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0.15
|4.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.15
|5.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.1
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.1
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.1
|8.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.05
|9.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0.05
|10.
|Утвик Бьерн
|1
|0.05
|11.
|Салетрос Антон
|0
|0
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|4
|0.2
|2.
|Kornelius Hansen
|4
|0.2
|3.
|Oliver Edvardsen
|3
|0.15
|4.
|Бохинен Эмиль
|3 (2)
|0.15
|5.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.15
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.15
|7.
|Касси Люк
|2
|0.1
|8.
|Матс Солхеим
|1
|0.05
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.05
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.05
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|12.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|13.
|Галль Ромен
|0
|0
|14.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|5
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|6.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|7.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|11.
|Фальк Аслак
|1
|0
|12.
|Нильссон Давид
|1
|0
|13.
|Несс Николай
|1
|0
|14.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|15.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|16.
|Салетрос Антон
|1
|0
|17.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|2.
|Матс Солхеим
|3
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Yaw-Ihle Amankwah
|1
|0
|8.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|12.
|Sammy Skytte
|1
|0
|13.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|14.
|Peder Vogt
|1
|0
|15.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|Стабек
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
|32% (8)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек
Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|19
|17
|2
|0
|67 - 20
|53
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|5.
|Волеренга
|0:0
|20
|9
|6
|5
|29 - 26
|33
|6.
|Кристиансунд
|19
|8
|7
|4
|39 - 28
|31
|7.
|Викинг
|19
|8
|4
|7
|36 - 36
|28
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|11.
|Бранн
|19
|6
|5
|8
|24 - 31
|23
|12.
|Хёугесунн
|19
|6
|4
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|14.
|Старт
|19
|3
|6
|10
|19 - 38
|15
|15.
|Мьёндален
|0:0
|20
|4
|3
|13
|14 - 32
|15
|16.
|Олесунн
|19
|1
|4
|14
|24 - 55
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.55
|1.27
|2.75
|1.41
|8.50
|1.05
|1.73
|2.11
|1.52
|2.50
|2.80
|1.40
|1.15
|5.10
|1.72
|2.05
|1.03
|10.50
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|11.00
|1.05
|9.40
|1.06
|3.68
|1.29
|2.91
|1.42
|1.99
|1.88
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.39
|3.05
|1.18
|5.15
|1.17
|5.15
|1.05
|10.25
|1.08
|7.80
|1.02
|14.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—