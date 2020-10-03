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Сарпсборг-08
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стабек
0'
1:0
11' Гол
Дюрестам Микаэль
2:0
17' Гол
Хейнтс Тобиас
3:0
23' Гол
Линнсет Йонатан
4:0
26' Гол
Утвик Бьерн
53' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
63' Желтая карточка
Peder Vogt
87' Желтая карточка
Kaloyan Kostadinov
90'+5
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
3
Хорн
Йорген
22
Дюрестам
Микаэль
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
15
Хеберг-Ветти
Геуте
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
3
Yaw-Ihle
Amankwah
5
Матс
Солхеим
26
Йонассен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
8
Бохинен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
9
Матсен
Даррен
6
Касси
Люк
Сарпсборг-08
3-4-3
Стабек
4-3-3

Ход матча

11'
Дюрестам Микаэль
(Линнсет Йонатан)
1:0
17'
Хейнтс Тобиас
(Линнсет Йонатан)
2:0
23'
Линнсет Йонатан
(Молинс Гильермо)
3:0
26'
Утвик Бьерн
(Хейнтс Тобиас)
4:0
46'
 
Ветлесен Уго
Бохинен Эмиль
46'
 
Peder Vogt
Joergen Oeveraas
53'
 
Yaw-Ihle Amankwah
56'
 
Kosuke Kinoshita
Матсен Даррен
56'
 
Kornelius Hansen
Касси Люк
63'
 
Peder Vogt
65'
Конте Бубакар
Линнсет Йонатан
 
65'
Sebastian Jarl
Утвик Бьерн
 
68'
 
Jesper Isaksen
Ветлесен Уго
70'
Адеоти Жордан
Хеберг-Ветти Геуте
 
81'
Боянг Сулайман
Хальворсен Уле Йорген
 
81'
Mohamed Ofkir
Молинс Гильермо
 
87'
 
Kaloyan Kostadinov

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.3
2. Исмаила Кулибали 4 0.2
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.15
4. Солтведт Йоахим 3 0.15
5. Линнсет Йонатан 2 0.1
6. Ларсен Йорген 2 0.1
7. Хейнтс Тобиас 2 0.1
8. Mohamed Ofkir 1 0.05
9. Дюрестам Микаэль 1 0.05
10. Утвик Бьерн 1 0.05
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.2
2. Kornelius Hansen 4 0.2
3. Oliver Edvardsen 3 0.15
4. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.15
5. Kosuke Kinoshita 3 0.15
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.15
7. Касси Люк 2 0.1
8. Матс Солхеим 1 0.05
9. Матсен Даррен 1 0.05
10. Magnus Lundal 1 0.05
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Галль Ромен 0 0
14. Joergen Oeveraas 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 5 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Линнсет Йонатан 3 0
6. Ларсен Йорген 3 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Дюрестам Микаэль 1 0
11. Фальк Аслак 1 0
12. Нильссон Давид 1 0
13. Несс Николай 1 0
14. Адеоти Жордан 1 0
15. Magnar Oedegaard 1 0
16. Салетрос Антон 1 0
17. Хейнтс Тобиас 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
8. Йонассен Эмиль 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7) 8% (2) 20% (5)
 Стабек 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 12% (3) 32% (8)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек
Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 19 17 2 0 67 - 20 53
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
5. Волеренга 0:0 20 9 6 5 29 - 26 33
6. Кристиансунд 19 8 7 4 39 - 28 31
7. Викинг 19 8 4 7 36 - 36 28
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
11. Бранн 19 6 5 8 24 - 31 23
12. Хёугесунн 19 6 4 9 23 - 31 22
13. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
14. Старт 19 3 6 10 19 - 38 15
15. Мьёндален 0:0 20 4 3 13 14 - 32 15
16. Олесунн 19 1 4 14 24 - 55 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.06 10.00 26.00
1.85 3.72 4.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 8.50 1.05 1.73 2.11 1.52 2.50 2.80 1.40 1.15 5.10 1.72 2.05 1.03 10.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.00
11.00 1.05 9.40 1.06 3.68 1.29 2.91 1.42 1.99 1.88 1.63 2.31 1.39 3.05 1.18 5.15 1.17 5.15 1.05 10.25 1.08 7.80 1.02 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5
1.97 1.83 1.42 2.75 1.13 5.40 2.12 1.67 1.20 4.20 1.47 2.55 1.04 9.00
3.10 1.37 2.17 1.66 1.47 2.68 1.17 5.05 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35 1.29 3.40
4.55 1.19 2.88 1.42 1.83 1.96 1.34 3.20 1.20 4.55 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Сарпсборг-08 4:0 Стабек онлайн

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