Согндаль
1:0
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Рёуфосс
1:0
15' ГолТотлэнд Томас
75' Желтая карточкаNicolai Fremstad
76' Желтая карточкаEmil Breivik
30
Огбу
Иго
16
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Emil BreivikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Haakon LeineНападающий
-
10 Ryan DoghmanНападающий
-
18 Фанди ИхсанНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
15'
1:0
75'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Eid
|3
|0.1
|2.
|Alioune Ndour
|3
|0.1
|3.
|Kristoffer Hoven
|2
|0.07
|4.
|Endre Kupen
|2
|0.07
|5.
|Тотлэнд Томас
|1
|0.03
|6.
|Ховен Андреас
|1
|0.03
|7.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.03
|8.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Nessoe
|4
|0.13
|2.
|Gard Simenstad
|2
|0.07
|3.
|Marius Svanberg Alm
|2
|0.07
|4.
|Lee Rochester Soerensen
|1
|0.03
|5.
|Haakon Leine
|0
|0
|6.
|Snorre Nilsen
|0
|0
|7.
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|8.
|Emil Breivik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|3
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|2
|0
|3.
|Daniel Eid
|2
|0
|4.
|Фей Рензе
|1
|0
|5.
|Eirik Lereng
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lee Rochester Soerensen
|3
|0
|2.
|Nicolai Fremstad
|3
|0
|3.
|Emil Breivik
|3
|0
|4.
|Stian Simenstad
|2
|0
|5.
|Lasse Berg Johnsen
|2
|0
|6.
|Расе Эдвард
|1
|0
|7.
|Haakon Leine
|1
|0
|8.
|Gard Simenstad
|1
|0
|9.
|Snorre Nilsen
|1
|0
|10.
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|11.
|Oscar Johannes Loeken
|1
|0
|12.
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|25% (3)
|0
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|Рёуфосс
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса
Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль
Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|6
|6
|0
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Ранхейм
|6
|5
|0
|1
|19 - 12
|15
|3.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Санднес
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|Осане
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Согндаль
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|6
|3
|0
|3
|13 - 13
|9
|8.
|Дьерв
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Рёуфосс
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Гроруд
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|13.
|Улленсакер-Киса
|6
|1
|3
|2
|11 - 13
|6
|14.
|Нест-Сотра
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|15.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|16.
|Хам-Кам
|6
|0
|1
|5
|12 - 18
|1