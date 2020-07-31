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  3. Норвегия
Согндаль
1:0
Конец матча

Стадион:
Рёуфосс
0'
1:0
15' Гол
Тотлэнд Томас
75' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
76' Желтая карточка
Emil Breivik
90'+7
1
Фей
Рензе
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
16
Eirik
Lereng
5
Daniel
Eid
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
17
Mathias
Blaarud
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
2
Расе
Эдвард
5
Marius
Svanberg
Alm
4
Stian
Simenstad
8
Matias
Belli
Moldskred
16
Emil
Breivik
21
Lasse
Berg
Johnsen
9
Lee
Rochester
Soerensen
20
Gard
Simenstad
22
Kristoffer
Nessoe
Согндаль
5-4-1
Рёуфосс
4-3-3

Ход матча

15'
Тотлэнд Томас
1:0
52'
 
Emile Dadjo
Stian Simenstad
52'
 
Oscar Johannes Loeken
Gard Simenstad
62'
 
Haakon Leine
Lee Rochester Soerensen
63'
 
Ryan Doghman
Matias Belli Moldskred
67'
Стейринг Пер-Магнус
Eirik Lereng
 
71'
Брендсред Маркус
Endre Kupen
 
71'
Йенсен Сикстен
Ховен Андреас
 
75'
 
Nicolai Fremstad
76'
 
Emil Breivik
77'
 
Фанди Ихсан
Kristoffer Nessoe
90'
Axel Kryger
Daniel Eid
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Eid 3 0.1
2. Alioune Ndour 3 0.1
3. Kristoffer Hoven 2 0.07
4. Endre Kupen 2 0.07
5. Тотлэнд Томас 1 0.03
6. Ховен Андреас 1 0.03
7. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
8. Tomas Kristoffersen 0 0
Рёуфосс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Nessoe 4 0.13
2. Gard Simenstad 2 0.07
3. Marius Svanberg Alm 2 0.07
4. Lee Rochester Soerensen 1 0.03
5. Haakon Leine 0 0
6. Snorre Nilsen 0 0
7. Matias Belli Moldskred 0 0
8. Emil Breivik 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 3 0
2. Tomas Kristoffersen 2 0
3. Daniel Eid 2 0
4. Фей Рензе 1 0
5. Eirik Lereng 1 0
Рёуфосс
# Игрок      
1. Lee Rochester Soerensen 3 0
2. Nicolai Fremstad 3 0
3. Emil Breivik 3 0
4. Stian Simenstad 2 0
5. Lasse Berg Johnsen 2 0
6. Расе Эдвард 1 0
7. Haakon Leine 1 0
8. Gard Simenstad 1 0
9. Snorre Nilsen 1 0
10. Marius Svanberg Alm 1 0
11. Oscar Johannes Loeken 1 0
12. Matias Belli Moldskred 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 25% (3) 0 0 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3)
Рёуфосс 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса
Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль
Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк
Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Рёуфосс 1:1 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:3 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 0:2 Согндаль Кубок Согндаль 1:1 Рёуфосс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 6 6 0 0 11 - 3 18
2. Ранхейм 6 5 0 1 19 - 12 15
3. КФУМ 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Санднес 6 3 2 1 11 - 11 11
5. Осане 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Схьёрдал-Блинк 6 3 0 3 13 - 13 9
8. Дьерв 0:0 6 2 3 1 11 - 8 9
9. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Рёуфосс 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Гроруд 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Стрёммен 6 2 0 4 7 - 11 6
13. Улленсакер-Киса 6 1 3 2 11 - 13 6
14. Нест-Сотра 6 1 2 3 12 - 15 5
15. Конгсвингер 6 1 0 5 7 - 15 3
16. Хам-Кам 6 0 1 5 12 - 18 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тотлэнд Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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