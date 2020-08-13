Эльфсборг
4:2
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Фалькенберг
1:0
6' ГолЛарссон Юхан
2:0
12' ГолОльссон Симон
3:0
15' ГолJesper Karlsson1
4:0
19' ГолФрик Пер
39' Желтая карточкаЮза Тибор
4:1
49' ГолKarl Soederstroem
4:2
68' ГолTobias Englund
80' Желтая карточкаХуммет Денис
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
33
Юза
Тибор
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
6'
1:0
12'
2:0
15'
19'
4:0
39'
49'
4:1
68'
4:2
80'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
7 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|8 (2)
|0.53
|2.
|Фрик Пер
|5
|0.33
|3.
|Rasmus Alm
|4
|0.27
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.13
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.07
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.07
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.07
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.07
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.07
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.07
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.33
|2.
|Karl Soederstroem
|2
|0.13
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Веде Антон
|2
|0.13
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|6.
|Tobias Englund
|1
|0.07
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.07
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.07
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.07
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|2
|2.
|Фрик Пер
|3
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|5.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|6.
|Хуммет Денис
|2
|0
|7.
|Ольссон Симон
|2
|0
|8.
|Окуму Джозеф
|2
|0
|9.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|10.
|Robert Gojani
|1
|0
|11.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|12.
|Rasmus Alm
|1
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|15.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|2.
|Матисен Маркус
|4
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|4.
|Tobias Englund
|2
|1
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Johan Brattberg
|0
|1
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|15.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|25% (6)
|12.5% (3)
|25% (6)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|Фалькенберг
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|15
|8
|6
|1
|27 - 20
|30
|3.
|Юргорден
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|15
|6
|5
|4
|18 - 18
|23
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|14.
|АИК
|15
|3
|4
|8
|13 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|6
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0