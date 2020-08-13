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  3. Швеция
Эльфсборг
4:2
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
6' Гол
Ларссон Юхан
2:0
12' Гол
Ольссон Симон
3:0
15' Гол
Jesper Karlsson1
4:0
19' Гол
Фрик Пер
39' Желтая карточка
Юза Тибор
4:1
49' Гол
Karl Soederstroem
4:2
68' Гол
Tobias Englund
80' Желтая карточка
Хуммет Денис
90'+4
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
1
Johan
Brattberg
2
Gabriel
Johansson
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
17
Edi
Sylisufaj
14
Matthew
Garbett
Эльфсборг
4-3-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

6'
Ларссон Юхан
1:0
12'
Ольссон Симон
(Фрик Пер)
2:0
15'
Jesper Karlsson1
(Ольссон Симон)
3:0
19'
Фрик Пер
(Jesper Karlsson1)
4:0
39'
 
Юза Тибор
46'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
46'
Jacob Ondrejka
Jesper Karlsson1
 
46'
Gustav Henriksson
Окуму Джозеф
 
46'
Marokhy Ndione
Фрик Пер
 
46'
 
Эрикссон Якоб
Бьёркенгрен Йон
47'
 
Mohammad Ahmadi
Юханссон Карл II
47'
 
Melker Nilsson
Edi Sylisufaj
49'
4:1
Karl Soederstroem
(Юза Тибор)
62'
Хуммет Денис
Хольст Фредерик
 
68'
4:2
Tobias Englund
71'
 
Чибуйке Джон
Matthew Garbett
80'
Хуммет Денис
 
80'
 
Rasmus Fridolf
Karl Soederstroem

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 7 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 8 (2) 0.53
2. Фрик Пер 5 0.33
3. Rasmus Alm 4 0.27
4. Gustav Henriksson 2 0.13
5. Ларссон Юхан 1 0.07
6. Ольссон Симон 1 0.07
7. Нильсен Сиверт 1 0.07
8. Холмен Самуэль 1 0.07
9. Хольст Фредерик 1 0.07
10. Jacob Ondrejka 1 0.07
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.33
2. Karl Soederstroem 2 0.13
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.13
4. Веде Антон 2 0.13
5. Бьёркенгрен Йон 1 0.07
6. Tobias Englund 1 0.07
7. Nsima Peter 1 0.07
8. Юханссон Карл II 1 0.07
9. Tobias Karlsson1 1 0.07
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 2
2. Фрик Пер 3 0
3. Вяйсянен Лео 3 0
4. Холмен Самуэль 1 1
5. Нильсен Сиверт 2 0
6. Хуммет Денис 2 0
7. Ольссон Симон 2 0
8. Окуму Джозеф 2 0
9. Jacob Ondrejka 2 0
10. Robert Gojani 1 0
11. Хольст Фредерик 1 0
12. Rasmus Alm 1 0
13. Ларссон Юхан 1 0
14. Gustav Henriksson 1 0
15. Jesper Karlsson1 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Karl Soederstroem 1 0
15. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 25% (6) 12.5% (3) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5) 8.33% (2)
 Фалькенберг 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок
Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 15 8 6 1 27 - 20 30
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 15 6 5 4 18 - 18 23
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
14. АИК 15 3 4 8 13 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 15 2 6 7 17 - 25 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Юза Тибор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ларссон Юхан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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