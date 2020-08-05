Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Вольфсбург
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
25
Брукс
Джон
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
35 Лино КастенВратарь
- Полузащитник
-
20 Хорн ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Юстван ЮлианНападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|2
|0.5
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|0.25
|3.
|Степаненко Тарас
|1
|0.25
|4.
|Антонио Маркос
|1
|0.25
|5.
|Коваленко Виктор
|1
|0.25
|6.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|7.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брекало Йосип
|3
|0.3
|2.
|Виктор Жоао II
|3
|0.3
|3.
|Вегхорст Ваут
|2 (1)
|0.2
|4.
|Мехмеди Адмир
|1
|0.1
|5.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.1
|6.
|Герардт Янник
|1
|0.1
|7.
|Силва Паулу
|1
|0.1
|8.
|Брукс Джон
|1
|0.1
|9.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.1
|10.
|Тиссеран Марсель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|2.
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|3.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбабу Кевин
|3
|0
|2.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|3.
|Брума Джеффри
|2
|0
|4.
|Брукс Джон
|2
|0
|5.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|6.
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|7.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|8.
|Руссийон Жером
|1
|0
|9.
|Кнохе Робин
|1
|0
|10.
|Герардт Янник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|Вольфсбург
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 2:0 Veres-Rivne Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург
Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вольфсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Шахтёр Донецк
77% (127)
Ничья
17.6% (29)
Вольфсбург
5.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
86.79% (138)
Нет
13.21% (21)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
55.8% (92)
1:1 Ничья
12.1% (20)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (12)
1:2 Вольфсбург
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.8% (8)
2:0 Шахтёр Донецк
4.2% (7)
3:2 Шахтёр Донецк
3% (5)
3:1 Шахтёр Донецк
2.4% (4)
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