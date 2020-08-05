Получил мяч на фланге Додо и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги Руссийона сфера полетела на угловой.

С угла поля навесил Марлос в район одиннадцатиметровой отметки, где Матвиенко сбросил на дальнюю штангу, но здесь защитники не позволил пробить Мораесу.

Убегали "горняки" в перспективную контратаку по правой бровке, но все испортил Додо, отдав неточный диагональный пас.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Ничего интересного в добавленное время не произошло. Судья отправил команды на перерыв своим свистком!

41' Хорошую диагональ исполнил Патрик на правый фланг в направлении Додо, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

40' Долго кружат у чужих ворот футболисты "Шахтёра", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

39' Головой сбросил мяч Вегхорст на ход Гинчеку, но тот не смог оторваться от Хочолавы и в итоге потерял мяч.

38' Со штрафного Марлос пробил в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

37' Грамотно подставился перед чужой штрафной Марлос и вынудил Брукса нарушить правила. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

36' Протащил мяч на скорости по флангу РУссийон, сместился в штрафную и отдал поперек на Гинчека, но Хочолава перехватил этот пас.

35' В разрез отдавал Марлос в штрафную на Мораеса, который неожиданно пробил с острого угла, но точность подвела форварда.

34' С правого фланга Додо выполнил высокую подачу на дальнюю штангу, где с лету пробил низом Матвиенко. Лишь ногами смог спасти свою команду Кастельс.

33' Заехал Шлагер на своей половине поля сзади по ногам Тайсону. Штрафной удар будет в распоряжении "горняков".

32' С углового навесил Арнольд на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Брукс.

31' Теперь уже Гинчек пробил с линии штрафной площади, но от ноги Матвиенко мяч полетел на угловой.

30' Пробивал с дальней дистанции Патрик после паса от Додо, но на пути мяча оказался Брукс в подкате.

29' В медленном темпе проходит первый тайм. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может будет слишком высока.

28' Со штрафного навесил Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил Тиссеран, но мяч полетел выше перекладины.

27' Виктора в подкате в центре поля сбивал Степаненко. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вольфсбурга".

26' На скорости убежал по флангу Тайсон и покатил в штрафную низом. Здесь мячом завладел Марлос и пробил в ближний угол, но угодил в штангу.

25' Откровенно руками хватал соперника за плечо в центре поля Брекало. Все видел судья и назначил штрафной удар.

24' Накрутил финтом соперника на фланге Виктор и низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не сумел поставить ногу.

23' Диагональным пасом Брукс запустил по правой бровке Тиссерана, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

22' Тиссеран по флангу забросил на ход Вегхорсту, но его опередил Матвиенко и вынес мяч головой в аут.

21' В центре поля Тайсон сбивал в подкате Шлагера. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

20' Антонио вырезал идеальный пас в штрафную на Мораеса, который в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера, но буквально перед линией сферу в подкате вынес Понграчич.

19' В верховой борьбе против Тайсона нарушил правила в центре поля Тиссеран. Штрафной удар исполнят хозяева.

18' Протащил мяч к чужой штрафной Марлос, обыграл финтом двоих соперников, но откровенно передержал мяч и в итоге подарил его Бруксу.

17' После подачи со штрафного от Арнольда, на дальней штанге выиграл верх Брукс и головой сбросил в центр, но мяч перехватил Пятов.

16' В борьбе против Арнольда подыграл себе рукой в центре поля Антонио. Штрафной удар исполнят "волки".

15' Долго катают мяч в центре поля дончане, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

14' Хорошая атака "горняков" завершилась ударом Патрика метров с двадцати. С большим трудом Кастельс перевел мяч на угловой.

13' Убегал по правой бровке Додо после заброса от Патрика, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

12' Теперь уже в разрез Вегхорст отдавал на ход Виктору, но прочитал эпизод Пятов и перехватил этот пас.

11' Марлос с правого фланга покатил низом в штрафную на Марлоса, который сбросил под удар Антонио, но тот отправил мяч на трибуны.

10' Диагональным пасом Шлагер нашел на левой бровке Руссийона, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

9' Выиграл подбор у чужой штрафной Шлагер и с лету пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.

8' С правого фланга навесил Виктор на дальнюю штангу, где пробил с лету Руссийон, но мяч от спины Додо полетел на угловой.

7' Продавил соперника по центру Гинчек и отдал вперед на Вегхрста, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

6' В разрез отдавал Гинчек на ход Вегхорсту в чужую штрафную, но Пятов, выйдя из ворот, оказался первым на мяче.

5' Выиграл верх на чужой половине поля Вегхорст и сбросил головой на ход Гинчеку, но этот пас перехватил Матвиенко.

4' В столкновении с соперником получил повреждение Мораес и тут попросил медицинской помощи. Травму запястья получил форвард дончан.

3' С угла поля навесил Брекало в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Пятов и спокойно забрал мяч в руки.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных оранжево-черных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.