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Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв

Стадион:
Вольфсбург
0'
30
Пятов
Андрей
98
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
5
Хочолава
Давид
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
6
Степаненко
Тарас
11
Марлос
Ромеро
21
Патрик
Алан
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
1
Кастельс
Коэн
25
Брукс
Джон
22
Понграчич
Марин
32
Тиссеран
Марсель
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
7
Брекало
Йосип
33
Гинчек
Даниэль
9
Вегхорст
Ваут
40
Виктор
Жоао
II
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Вольфсбург
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 2 0.5
2. Мораес Жуниор 1 0.25
3. Степаненко Тарас 1 0.25
4. Антонио Маркос 1 0.25
5. Коваленко Виктор 1 0.25
6. Тайсон Фреда 0 0
7. Марлос Ромеро 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брекало Йосип 3 0.3
2. Виктор Жоао II 3 0.3
3. Вегхорст Ваут 2 (1) 0.2
4. Мехмеди Адмир 1 0.1
5. Арнольд Максимилиан 1 0.1
6. Герардт Янник 1 0.1
7. Силва Паулу 1 0.1
8. Брукс Джон 1 0.1
9. Виллиам Фуртадо 1 0.1
10. Тиссеран Марсель 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Коноплянка Евгений 1 0
2. Исмаили Гонсалвес 1 0
3. Тайсон Фреда 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Мбабу Кевин 3 0
2. Штеффен Ренато 3 0
3. Брума Джеффри 2 0
4. Брукс Джон 2 0
5. Арнольд Максимилиан 2 0
6. Вегхорст Ваут 2 0
7. Виллиам Фуртадо 2 0
8. Руссийон Жером 1 0
9. Кнохе Робин 1 0
10. Герардт Янник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3) 0
 Вольфсбург 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Veres-Rivne Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург
Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вольфсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Лига Европы
1/8 финала
1 Олимпиакос
1 Вулверхэмптон
0 Интер Милан
0 Хетафе
0 Севилья
0 Рома
1 Глазго Рейнджерс
3 Байер Л
1 Вольфсбург
2 Шахтёр Донецк
0 ЛАСК
5 Манчестер Юнайтед
0 Айнтрахт Фр
3 Базель
1 Истанбул Башакшехир
0 Копенгаген
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного в добавленное время не произошло. Судья отправил команды на перерыв своим свистком!
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Убегали "горняки" в перспективную контратаку по правой бровке, но все испортил Додо, отдав неточный диагональный пас.
  • 43'
    С угла поля навесил Марлос в район одиннадцатиметровой отметки, где Матвиенко сбросил на дальнюю штангу, но здесь защитники не позволил пробить Мораесу.
  • Угловой
    42'
    Получил мяч на фланге Додо и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги Руссийона сфера полетела на угловой.
  • 41'
    Хорошую диагональ исполнил Патрик на правый фланг в направлении Додо, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 40'
    Долго кружат у чужих ворот футболисты "Шахтёра", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 39'
    Головой сбросил мяч Вегхорст на ход Гинчеку, но тот не смог оторваться от Хочолавы и в итоге потерял мяч.
  • 38'
    Со штрафного Марлос пробил в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 37'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Марлос и вынудил Брукса нарушить правила. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 36'
    Протащил мяч на скорости по флангу РУссийон, сместился в штрафную и отдал поперек на Гинчека, но Хочолава перехватил этот пас.
  • 35'
    В разрез отдавал Марлос в штрафную на Мораеса, который неожиданно пробил с острого угла, но точность подвела форварда.
  • Опасный момент
    34'
    С правого фланга Додо выполнил высокую подачу на дальнюю штангу, где с лету пробил низом Матвиенко. Лишь ногами смог спасти свою команду Кастельс.
  • 33'
    Заехал Шлагер на своей половине поля сзади по ногам Тайсону. Штрафной удар будет в распоряжении "горняков".
  • 32'
    С углового навесил Арнольд на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Брукс.
  • Угловой
    31'
    Теперь уже Гинчек пробил с линии штрафной площади, но от ноги Матвиенко мяч полетел на угловой.
  • 30'
    Пробивал с дальней дистанции Патрик после паса от Додо, но на пути мяча оказался Брукс в подкате.
  • 29'
    В медленном темпе проходит первый тайм. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может будет слишком высока.
  • 28'
    Со штрафного навесил Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил Тиссеран, но мяч полетел выше перекладины.
  • 27'
    Виктора в подкате в центре поля сбивал Степаненко. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вольфсбурга".
  • Опасный момент
    26'
    На скорости убежал по флангу Тайсон и покатил в штрафную низом. Здесь мячом завладел Марлос и пробил в ближний угол, но угодил в штангу.
  • 25'
    Откровенно руками хватал соперника за плечо в центре поля Брекало. Все видел судья и назначил штрафной удар.
  • 24'
    Накрутил финтом соперника на фланге Виктор и низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не сумел поставить ногу.
  • 23'
    Диагональным пасом Брукс запустил по правой бровке Тиссерана, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 22'
    Тиссеран по флангу забросил на ход Вегхорсту, но его опередил Матвиенко и вынес мяч головой в аут.
  • 21'
    В центре поля Тайсон сбивал в подкате Шлагера. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • Опасный момент
    20'
    Антонио вырезал идеальный пас в штрафную на Мораеса, который в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера, но буквально перед линией сферу в подкате вынес Понграчич.
  • 19'
    В верховой борьбе против Тайсона нарушил правила в центре поля Тиссеран. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 18'
    Протащил мяч к чужой штрафной Марлос, обыграл финтом двоих соперников, но откровенно передержал мяч и в итоге подарил его Бруксу.
  • 17'
    После подачи со штрафного от Арнольда, на дальней штанге выиграл верх Брукс и головой сбросил в центр, но мяч перехватил Пятов.
  • 16'
    В борьбе против Арнольда подыграл себе рукой в центре поля Антонио. Штрафной удар исполнят "волки".
  • 15'
    Долго катают мяч в центре поля дончане, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • Угловой
    14'
    Хорошая атака "горняков" завершилась ударом Патрика метров с двадцати. С большим трудом Кастельс перевел мяч на угловой.
  • Офсайд
    13'
    Убегал по правой бровке Додо после заброса от Патрика, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 12'
    Теперь уже в разрез Вегхорст отдавал на ход Виктору, но прочитал эпизод Пятов и перехватил этот пас.
  • 11'
    Марлос с правого фланга покатил низом в штрафную на Марлоса, который сбросил под удар Антонио, но тот отправил мяч на трибуны.
  • 10'
    Диагональным пасом Шлагер нашел на левой бровке Руссийона, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 9'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Шлагер и с лету пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    8'
    С правого фланга навесил Виктор на дальнюю штангу, где пробил с лету Руссийон, но мяч от спины Додо полетел на угловой.
  • 7'
    Продавил соперника по центру Гинчек и отдал вперед на Вегхрста, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 6'
    В разрез отдавал Гинчек на ход Вегхорсту в чужую штрафную, но Пятов, выйдя из ворот, оказался первым на мяче.
  • 5'
    Выиграл верх на чужой половине поля Вегхорст и сбросил головой на ход Гинчеку, но этот пас перехватил Матвиенко.
  • 4'
    В столкновении с соперником получил повреждение Мораес и тут попросил медицинской помощи. Травму запястья получил форвард дончан.
  • 3'
    С угла поля навесил Брекало в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Пятов и спокойно забрал мяч в руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных оранжево-черных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вольфсбурга"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Шахтёр Донецк
77% (127)
Ничья
17.6% (29)
Вольфсбург
5.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
86.79% (138)
Нет
13.21% (21)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
55.8% (92)
1:1 Ничья
12.1% (20)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (12)
1:2 Вольфсбург
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.8% (8)
2:0 Шахтёр Донецк
4.2% (7)
3:2 Шахтёр Донецк
3% (5)
3:1 Шахтёр Донецк
2.4% (4)
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