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  2. Матчи
  3. Румыния
Динамо Бухарест
1:3
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
0:1
1' Гол
Шафранко Павол
26' Желтая карточка
Rachid Bouhenna
38' Красная карточка
Тинчу Разван
0:1
40' Не забитый пенальти
Перович Славко
45' Желтая карточка
Kristian Kostrna
49' Желтая карточка
Marius Stefanescu
60' Желтая карточка
Istvan Fulop
0:2
80' Пенальти
Васвари Габриэл
0:3
86' Гол
Штефан Флорин
88' Желтая карточка
Valentin Lazar
1:3
90' Гол
Robert Moldoveanu
90'+5
93
Пискителли
Риккардо
26
Kristian
Kostrna
66
Пульич
Анте
27
Denis
Dragus2
20
Andrei
Sin
24
Мрзляк
Филип
4
Филип
Иоан
98
Andreas
Mihaiu
31
Фаббрини
Диего
22
Deian
Sorescu
18
Перович
Славко
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
8
Васвари
Габриэл
5
Lorant
Kovacs
27
Nicolae
Carnat
24
Istvan
Fulop
11
Marius
Stefanescu
18
Шафранко
Павол
Динамо Бухарест
Сепси

Ход матча

1'
0:1
Шафранко Павол
26'
 
Rachid Bouhenna
31'
Valentin Lazar
Andreas Mihaiu
 
38'
 
Тинчу Разван
40'
Перович Славко
0:1
41'
 
Daniel Celea
Nicolae Carnat
45'
Kristian Kostrna
 
46'
 
Lorand Levente Fulop
Шафранко Павол
46'
Szabolcs Kilyen
Kristian Kostrna
 
46'
Монтини Маттиа
Филип Иоан
 
49'
 
Marius Stefanescu
54'
 
Велев Стефан
Lorant Kovacs
54'
 
Balazs Csiszer
Димитров Радослав
60'
 
Istvan Fulop
65'
Daniel Popa III
Перович Славко
 
68'
 
Каранович Горан
Istvan Fulop
80'
0:2
Васвари Габриэл
82'
Robert Moldoveanu
Deian Sorescu
 
86'
0:3
Штефан Флорин
88'
Valentin Lazar
 
90'
Robert Moldoveanu
1:3

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robert Moldoveanu 1 0.07
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Istvan Fulop 2 0.14
2. Шафранко Павол 2 0.14
3. Nicolae Carnat 1 0.07
4. Штефан Флорин 1 0.07
5. Васвари Габриэл 1 (1) 0.07

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 2 0
2. Valentin Lazar 1 0
3. Монтини Маттиа 1 0
4. Kristian Kostrna 1 0
5. Deian Sorescu 1 0
6. Andrei Sin 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Тинчу Разван 1 1
2. Васвари Габриэл 2 0
3. Rachid Bouhenna 2 0
4. Димитров Радослав 1 0
5. Lorant Kovacs 1 0
6. Istvan Fulop 1 0
7. Шафранко Павол 1 0
8. Marius Stefanescu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 0
 Сепси 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -
Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени
Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Первая лига Сепси 0:1 Динамо Бухарест Первая лига Сепси 0:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Сепси Первая лига
Динамо Бухарест 0:0 Сепси Лига 1 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Сепси 0:3 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 2 1 1 6 - 5 27
2. Сепси 5 1 3 1 7 - 6 23
3. Волунтари 5 3 2 0 7 - 2 21
4. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 18
5. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 3 - 3 17
6. Динамо Бухарест 3 0 0 3 1 - 5 17
7. Академика Клинчени 4 2 0 2 4 - 6 17
8. КСМ Политехника Яссы 5 1 1 3 3 - 5 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 43%, Сепси: 57%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Lorant Kovacs из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Valentin Lazar
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
  • 49'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 48'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Шафранко Павол из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 46'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 44%, Сепси: 56%.
  • Угловой
    46'
    Istvan Fulop из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Florin Stefan из команды Сепси пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Желтая карточка
    45'
    Kristian Kostrna получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Kristian Kostrna из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Istvan Fulop
  • 44'
    Rachid Bouhenna выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
  • 43'
    Istvan Fulop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    43'
    Valentin Lazar из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
  • 43'
    Roland Niczuly предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Deian Sorescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья дает свисток. Rachid Bouhenna атаковала опасно сзади, Deian Sorescu пострадал, и это штрафной удар
  • 42'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 41'
    Тактическая замена. Nicolae Carnat уходит с поля и его заменяет Daniel Celea
  • 40'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 43%, Сепси: 57%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Фаббрини Диего играет рукой
  • Описание гола
    40'
    МИМО ВОРОТ! - Перович Славко выполняет точный удар, но Roland Niczuly блокирует его!
  • 38'
    УДАЛЕНА! - Тинчу Разван получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    38'
    ПЕНАЛЬТИ! - Тинчу Разван дергает за футболку соперника (это был Фаббрини Диего) и рефери назначает пенальти!
  • 38'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 37'
    Динамо Бухарест контролирует мяч.
  • 36'
    Сепси контролирует мяч.
  • 36'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Фаббрини Диего из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Rachid Bouhenna заработал фол
  • Фол, нарушение
    35'
    Nicolae Carnat из команды Сепси играет слишком грубо. Andrei Sin оказался на газоне.
  • 34'
    Сепси контролирует мяч.
  • 34'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 41%, Сепси: 59%.
  • 34'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Димитров Радослав из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    33'
    Andrei Sin из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Nicolae Carnat оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья дает свисток. Kristian Kostrna атаковала опасно сзади, Marius Stefanescu пострадал, и это штрафной удар
  • 31'
    Тактическая замена. Andreas Mihaiu уходит с поля и его заменяет Valentin Lazar
  • 31'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Хорошо играет на выходе Пискителли Риккардо - мяч в ее руках
  • 29'
    Шафранко Павол из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 41%, Сепси: 59%.
  • 29'
    Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Пульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 28'
    Пространство открывается для Васвари Габриэл, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 28'
    Nicolae Carnat из команды Сепси делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Kristian Kostrna
  • Травма, повреждение
    27'
    Шафранко Павол возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    26'
    Rachid Bouhenna получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Rachid Bouhenna грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Sin
  • 26'
    Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу, но толку не вышло.
  • 26'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шафранко Павол получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Шафранко Павол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 42%, Сепси: 58%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 24'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 24'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Фол, нарушение
    23'
    Пульич Анте наказан за толчок Шафранко Павол
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    22'
    Nicolae Carnat наказан за толчок Andrei Sin
  • 21'
    Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Динамо Бухарест контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 41%, Сепси: 59%.
  • 20'
    Rachid Bouhenna выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Deian Sorescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Istvan Fulop из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
  • 18'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
  • 17'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 15'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 35%, Сепси: 65%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Kristian Kostrna
  • 13'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 12'
    Хорошо играет на выходе Roland Niczuly - мяч в ее руках
  • 12'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 11'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 28%, Сепси: 72%.
  • Угловой
    11'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой слева.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Пульич Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Marius Stefanescu и Florin Stefan из команды Сепси.
  • 10'
    Marius Stefanescu из команды Сепси пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 9'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Nicolae Carnat из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Marius Stefanescu из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хорошо играет на выходе Roland Niczuly - мяч в ее руках
  • Угловой
    8'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
  • 8'
    Roland Niczuly отбил мяч на угловой после удара Deian Sorescu из штрафной площади.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 6'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тинчу Разван нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • Угловой
    5'
    Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Динамо Бухарест: 22%, Сепси: 78%.
  • 5'
    Хороший удар издали нанес Nicolae Carnat, но отличный сейв сделал Пискителли Риккардо. Угловой.
  • Фол, нарушение
    4'
    Andreas Mihaiu фолит на сопернике
  • Фол, нарушение
    3'
    Фаббрини Диего фолит на сопернике
  • Травма, повреждение
    3'
    Шафранко Павол возвращается на поле.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шафранко Павол получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Шафранко Павол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О О О Л - Шафранко Павол из команды Сепси с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 1'
    Не повезло! Marius Stefanescu пробил точно в перекладину!
  • 1'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:3 Сепси онлайн

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