Динамо Бухарест
1:3
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
Сепси
0:1
1' ГолШафранко Павол
26' Желтая карточкаRachid Bouhenna
38' Красная карточкаТинчу Разван
0:1
40' Не забитый пенальтиПерович Славко
45' Желтая карточкаKristian Kostrna
49' Желтая карточкаMarius Stefanescu
60' Желтая карточкаIstvan Fulop
0:2
80' ПенальтиВасвари Габриэл
0:3
86' ГолШтефан Флорин
88' Желтая карточкаValentin Lazar
1:3
90' ГолRobert Moldoveanu
66
Пульич
Анте
20
Andrei
Sin
24
Мрзляк
Филип
24
Istvan
Fulop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
-
20 Andrei SinЗащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
1'
0:1
26'
38'
40'
0:1
45'
60'
80'
0:2
86'
0:3
88'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robert Moldoveanu
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Istvan Fulop
|2
|0.14
|2.
|Шафранко Павол
|2
|0.14
|3.
|Nicolae Carnat
|1
|0.07
|4.
|Штефан Флорин
|1
|0.07
|5.
|Васвари Габриэл
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|2.
|Valentin Lazar
|1
|0
|3.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|4.
|Kristian Kostrna
|1
|0
|5.
|Deian Sorescu
|1
|0
|6.
|Andrei Sin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тинчу Разван
|1
|1
|2.
|Васвари Габриэл
|2
|0
|3.
|Rachid Bouhenna
|2
|0
|4.
|Димитров Радослав
|1
|0
|5.
|Lorant Kovacs
|1
|0
|6.
|Istvan Fulop
|1
|0
|7.
|Шафранко Павол
|1
|0
|8.
|Marius Stefanescu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сепси
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени
Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|27
|2.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|23
|3.
|Волунтари
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|21
|4.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|18
|5.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|17
|6.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|17
|7.
|Академика Клинчени
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|17
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|15
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