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  3. Австрия
Штурм
1:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
22' Желтая карточка
Рёчер Торстен
0:1
44' Гол
Вайссман Шон
54' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
0:2
64' Гол
Линдль Михаэль
70' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
1:2
77' Гол
Рёчер Торстен
83' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
88' Вторая желтая карточка
Авлонитис Тасос
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
36
Vincent
Trummer
21
Домингес
Хуан
30
Ivan
Ljubic2
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
6
Marcel
Holzer
Штурм
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

22'
Рёчер Торстен
 
44'
0:1
Вайссман Шон
(Йойич Милош)
46'
 
Дьенг Шейку
Marcel Holzer
54'
 
Ляйтгеб Марио
55'
Десподов Кирилл
Хузпек Филипп
 
64'
0:2
Линдль Михаэль
(Вайссман Шон)
69'
Хирлэндер Штефан
Домингес Хуан
 
69'
Фризенбихлер Кевин
Балай Беким
 
70'
Сакик Эмануэль
 
77'
Рёчер Торстен
(Сакик Эмануэль)
1:2
83'
Авлонитис Тасос
 
84'
 
Верницниг Кристофер
Йойич Милош
85'
 
Lukas Schoefl
Шмид Романо
85'
 
Виейра Мигел
Баумгартнер Доминик
87'
Лейтгеб Кристоф
Ivan Ljubic2
 
88'
Авлонитис Тасос
 
90'
 
Гольнер Манфред
Линдль Михаэль

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 6 0.19
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 2 (1) 0.06
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Ivan Ljubic2 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0
13. Любич Иван 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 23 (1) 0.74
2. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
3. Линдль Михаэль 6 (2) 0.19
4. Новак Михаэль 3 0.1
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Йойич Милош 0 0
12. Шпранглер Свен 0 0
13. Шмидт Александер 0 0
14. Lukas Schoefl 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 6 1
2. Хирлэндер Штефан 5 1
3. Китеишвили Отар 5 0
4. Ivan Ljubic2 5 0
5. Шраммель Томас 4 0
6. Сакик Эмануэль 4 0
7. Хузпек Филипп 2 1
8. Авлонитис Тасос 2 1
9. Балай Беким 3 0
10. Янтшер Якоб 2 0
11. Рёчер Торстен 2 0
12. Донкор Исаак 2 0
13. Йегер Лукас 2 0
14. Десподов Кирилл 2 0
15. Любич Иван 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 1 0
17. Шпендльхофер Лукас 1 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Зибенхандль Йорг 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 7 0
2. Шмид Романо 6 0
3. Рицмайер Марсель 5 0
4. Золльбауэр Михаэль 4 0
5. Ляйтгеб Марио 3 0
6. Шмиц Лукаш 3 0
7. Линдль Михаэль 2 0
8. Новак Михаэль 2 0
9. Дьенг Шейку 1 0
10. Баумгартнер Доминик 1 0
11. Шпранглер Свен 1 0
12. Marcel Holzer 1 0
13. Шмидт Александер 1 0
14. Вайссман Шон 1 0
15. Ньянгбо Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 18.18% (6) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Вольфсбергер 8.16% (4) 6.12% (3) 18.37% (9) 16.33% (8) 28.57% (14) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм
Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 14 6 2 74 - 26 27
2. Вольфсбергер 22 11 5 6 49 - 28 22
3. ЛАСК 22 16 3 3 49 - 22 21
4. Рапид Вена 22 11 7 4 47 - 26 20
5. Хартберг 22 9 5 8 37 - 49 17
6. Штурм 22 8 5 9 35 - 30 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 22 6 10 6 33 - 33 18
2. Альтах 22 7 4 11 35 - 43 14
3. Санкт-Пёльтен 22 4 8 10 26 - 51 14
4. Адмира 22 4 7 11 22 - 41 9
5. Маттерсбург 22 4 4 14 25 - 52 8
6. Сваровски Тироль 22 4 4 14 23 - 54 6
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Вайссман Шон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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