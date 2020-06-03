Штурм
1:2
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Вольфсбергер
22' Желтая карточкаРёчер Торстен
0:1
44' ГолВайссман Шон
54' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
0:2
64' ГолЛиндль Михаэль
70' Желтая карточкаСакик Эмануэль
1:2
77' ГолРёчер Торстен
83' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
88' Вторая желтая карточкаАвлонитис Тасос
30
Ivan
Ljubic2
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ivan Ljubic2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Виейра МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
22'
44'
0:1
54'
64'
0:2
70'
77'
1:2
83'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|6
|0.19
|2.
|Балай Беким
|6 (1)
|0.19
|3.
|Рёчер Торстен
|5
|0.16
|4.
|Китеишвили Отар
|4
|0.13
|5.
|Янтшер Якоб
|4
|0.13
|6.
|Хузпек Филипп
|3
|0.1
|7.
|Домингес Хуан
|3
|0.1
|8.
|Хирлэндер Штефан
|2 (1)
|0.06
|9.
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|10.
|Ivan Ljubic2
|1
|0.03
|11.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|12.
|Шраммель Томас
|0
|0
|13.
|Любич Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|23 (1)
|0.74
|2.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.23
|3.
|Линдль Михаэль
|6 (2)
|0.19
|4.
|Новак Михаэль
|3
|0.1
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.1
|6.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|7.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Йойич Милош
|0
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|13.
|Шмидт Александер
|0
|0
|14.
|Lukas Schoefl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Домингес Хуан
|6
|1
|2.
|Хирлэндер Штефан
|5
|1
|3.
|Китеишвили Отар
|5
|0
|4.
|Ivan Ljubic2
|5
|0
|5.
|Шраммель Томас
|4
|0
|6.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|7.
|Хузпек Филипп
|2
|1
|8.
|Авлонитис Тасос
|2
|1
|9.
|Балай Беким
|3
|0
|10.
|Янтшер Якоб
|2
|0
|11.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|12.
|Донкор Исаак
|2
|0
|13.
|Йегер Лукас
|2
|0
|14.
|Десподов Кирилл
|2
|0
|15.
|Любич Иван
|2
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|18.
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|19.
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|7
|0
|2.
|Шмид Романо
|6
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|4.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|6.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|7.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|8.
|Новак Михаэль
|2
|0
|9.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|10.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|11.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|12.
|Marcel Holzer
|1
|0
|13.
|Шмидт Александер
|1
|0
|14.
|Вайссман Шон
|1
|0
|15.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Вольфсбергер
|8.16% (4)
|6.12% (3)
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|28.57% (14)
|22.45% (11)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм
Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|14
|6
|2
|74 - 26
|27
|2.
|Вольфсбергер
|22
|11
|5
|6
|49 - 28
|22
|3.
|ЛАСК
|22
|16
|3
|3
|49 - 22
|21
|4.
|Рапид Вена
|22
|11
|7
|4
|47 - 26
|20
|5.
|Хартберг
|22
|9
|5
|8
|37 - 49
|17
|6.
|Штурм
|22
|8
|5
|9
|35 - 30
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|22
|6
|10
|6
|33 - 33
|18
|2.
|Альтах
|22
|7
|4
|11
|35 - 43
|14
|3.
|Санкт-Пёльтен
|22
|4
|8
|10
|26 - 51
|14
|4.
|Адмира
|22
|4
|7
|11
|22 - 41
|9
|5.
|Маттерсбург
|22
|4
|4
|14
|25 - 52
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|22
|4
|4
|14
|23 - 54
|6