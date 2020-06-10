ЛАСК
0:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Рапид Вена
28' Желтая карточкаLeo Greiml
63' Желтая карточкаAndres Andrade III
70' Желтая карточкаШваб Штефан
0:1
87' ГолФунтас Таксиархис
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
24
Ауэр
Штефан
29
Ercan
Kara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Leo GreimlЗащитник
-
39 Любичич ДеянЗащитник
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ercan KaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
28'
70'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|10 (1)
|0.32
|2.
|Фризер Доминик
|6
|0.19
|3.
|Тетте Самуэл
|6
|0.19
|4.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|6.
|Рагуц Марко
|4
|0.13
|7.
|Михорль Петер
|3
|0.1
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|10.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|11.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|12.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|13.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|14.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|16.
|Визингер Филип
|0
|0
|17.
|Забитцер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|16
|0.52
|2.
|Шваб Штефан
|7 (2)
|0.23
|3.
|Аразе Кельвин
|4
|0.13
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|5.
|Мург Томас
|3
|0.1
|6.
|Барац Матео
|3
|0.1
|7.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|8.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|10.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|12.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|13.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|14.
|Ercan Kara
|1
|0.03
|15.
|Шик Торстен
|0
|0
|16.
|Стойкович Филип
|0
|0
|17.
|Китагава Коя
|0
|0
|18.
|Yusuf Demir
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|7
|0
|2.
|Михорль Петер
|6
|0
|3.
|Визингер Филип
|6
|0
|4.
|Филипович Петар
|4
|1
|5.
|Траунер Гернот
|5
|0
|6.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|8.
|Реннер Рене
|3
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Балик Гусейн
|2
|0
|13.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|14.
|Шлагер Александер
|1
|0
|15.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|16.
|Andres Andrade III
|1
|0
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0
|18.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|19.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|5
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|4.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|5.
|Любичич Деян
|4
|0
|6.
|Граховац Срджан
|3
|0
|7.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|11.
|Барац Матео
|2
|0
|12.
|Баджи Алиу
|2
|0
|13.
|Leo Greiml
|2
|0
|14.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|15.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|16.
|Стойкович Филип
|1
|0
|17.
|Китагава Коя
|1
|0
|18.
|Dejan Petrovic II
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Ercan Kara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
|Рапид Вена
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|20% (9)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:1
|24
|16
|6
|2
|83 - 27
|33
|2.
|Рапид Вена
|24
|13
|7
|4
|52 - 26
|26
|3.
|Вольфсбергер
|24
|11
|6
|7
|54 - 35
|23
|4.
|ЛАСК
|24
|16
|4
|4
|52 - 26
|22
|5.
|Хартберг
|24
|10
|5
|9
|41 - 57
|20
|6.
|Штурм
|1:3
|24
|8
|5
|11
|36 - 37
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|24
|6
|11
|7
|34 - 36
|19
|2.
|Альтах
|24
|8
|5
|11
|38 - 44
|18
|3.
|Санкт-Пёльтен
|24
|4
|9
|11
|27 - 55
|15
|4.
|Адмира
|24
|5
|7
|12
|25 - 43
|12
|5.
|Маттерсбург
|24
|5
|5
|14
|28 - 53
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|24
|4
|6
|14
|25 - 56
|8