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ЛАСК
0:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
28' Желтая карточка
Leo Greiml
63' Желтая карточка
Andres Andrade III
70' Желтая карточка
Шваб Штефан
0:1
87' Гол
Фунтас Таксиархис
90'+7
1
Шлагер
Александер
5
Филипович
Петар
18
Траунер
Гернот
6
Визингер
Филип
26
Ранфтль
Райнхольд
8
Михорль
Петер
25
Холланд
Джеймс
30
Andres
Andrade
III
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
21
Кнофлах
Тобиас
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
20
Хофманн
Максимилиан
24
Ауэр
Штефан
14
Граховац
Срджан
16
Dejan
Petrovic
II
31
Ульманн
Максимилиан
8
Шваб
Штефан
36
Аразе
Кельвин
29
Ercan
Kara
ЛАСК
3-4-3
Рапид Вена
3-4-1-2

Ход матча

28'
 
Leo Greiml
57'
Тетте Самуэл
Балик Гусейн
 
57'
Райтер Доминик
Филипович Петар
 
62'
 
Фунтас Таксиархис
Ercan Kara
62'
 
Шик Торстен
Ауэр Штефан
63'
Andres Andrade III
 
64'
Реннер Рене
Andres Andrade III
 
64'
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
 
70'
 
Шваб Штефан
71'
 
Китагава Коя
Аразе Кельвин
87'
0:1
Фунтас Таксиархис

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 10 (1) 0.32
2. Фризер Доминик 6 0.19
3. Тетте Самуэл 6 0.19
4. Гойгингер Томас 5 0.16
5. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
6. Рагуц Марко 4 0.13
7. Михорль Петер 3 0.1
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Холланд Джеймс 2 0.06
10. Филипович Петар 2 0.06
11. Мюллер Валентино 2 0.06
12. Поцманн Марвин 1 0.03
13. Хаудум Штефан 1 0.03
14. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
15. Востри Маркус 1 0.03
16. Визингер Филип 0 0
17. Забитцер Томас 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 16 0.52
2. Шваб Штефан 7 (2) 0.23
3. Аразе Кельвин 4 0.13
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Барац Матео 3 0.1
7. Баджи Алиу 3 0.1
8. Дибон Кристофер 2 0.06
9. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
10. Ульманн Максимилиан 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Хофманн Максимилиан 1 0.03
13. Мюлдюр Мерт 1 0.03
14. Ercan Kara 1 0.03
15. Шик Торстен 0 0
16. Стойкович Филип 0 0
17. Китагава Коя 0 0
18. Yusuf Demir 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 7 0
2. Михорль Петер 6 0
3. Визингер Филип 6 0
4. Филипович Петар 4 1
5. Траунер Гернот 5 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Рамсебнер Кристиан 3 0
8. Реннер Рене 3 0
9. Ранфтль Райнхольд 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Балик Гусейн 2 0
13. Хаудум Штефан 1 0
14. Шлагер Александер 1 0
15. Тетте Самуэл 1 0
16. Andres Andrade III 1 0
17. Райтер Доминик 1 0
18. Клаусс Жоао 1 0
19. Челич Неманя 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 5 0
2. Фунтас Таксиархис 4 0
3. Хофманн Максимилиан 4 0
4. Ульманн Максимилиан 4 0
5. Любичич Деян 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Дибон Кристофер 2 0
8. Ауэр Штефан 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Аразе Кельвин 2 0
11. Барац Матео 2 0
12. Баджи Алиу 2 0
13. Leo Greiml 2 0
14. Dietmar Kuhbauer 2 0
15. Зоннляйтнер Марио 1 0
16. Стойкович Филип 1 0
17. Китагава Коя 1 0
18. Dejan Petrovic II 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Ercan Kara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 18.37% (9) 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 20.41% (10) 18.37% (9)
 Рапид Вена 22.22% (10) 11.11% (5) 20% (9) 15.56% (7) 17.78% (8) 13.33% (6)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн
Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:1 24 16 6 2 83 - 27 33
2. Рапид Вена 24 13 7 4 52 - 26 26
3. Вольфсбергер 24 11 6 7 54 - 35 23
4. ЛАСК 24 16 4 4 52 - 26 22
5. Хартберг 24 10 5 9 41 - 57 20
6. Штурм 1:3 24 8 5 11 36 - 37 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 24 6 11 7 34 - 36 19
2. Альтах 24 8 5 11 38 - 44 18
3. Санкт-Пёльтен 24 4 9 11 27 - 55 15
4. Адмира 24 5 7 12 25 - 43 12
5. Маттерсбург 24 5 5 14 28 - 53 12
6. Сваровски Тироль 24 4 6 14 25 - 56 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Leo Greiml получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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