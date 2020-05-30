Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Десна
9' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
18' Желтая карточкаИмереков Максим
63' Желтая карточкаМилько Вадим
0:1
64' ГолФаворов Денис
0:1
68' Не забитый пенальтиГавриш Виталий
69' Желтая карточкаБудковский Филипп
70' Желтая карточкаФаворов Денис
73' Желтая карточкаПетров Кирилл
78' Желтая карточкаЕмец Владислав
0:2
84' ГолКартушов Егор
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
18'
63'
64'
68'
0:1
70'
73'
78'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.19
|2.
|Вильхамссон Арни
|3 (1)
|0.12
|3.
|Лысенко Владимир
|3
|0.12
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.12
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.12
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.08
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.08
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.04
|9.
|Волков Александр
|1
|0.04
|10.
|Морозко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.04
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.04
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Кожушко Олег
|0
|0
|17.
|Емец Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|13 (2)
|0.5
|2.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.27
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0.19
|4.
|Фаворов Денис
|4 (2)
|0.15
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.12
|6.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.08
|7.
|Имереков Максим
|2
|0.08
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.04
|9.
|Кузык Орест
|1
|0.04
|10.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.04
|11.
|Фаворов Артём
|1
|0.04
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Будковский Филипп
|0
|0
|14.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максименко Максим
|4
|3
|2.
|Милько Вадим
|9
|0
|3.
|Смирный Евгений
|5
|1
|4.
|Ореховский Павел
|6
|0
|5.
|Задоя Евгений
|4
|1
|6.
|Ильин Олег
|5
|0
|7.
|Петров Кирилл
|4
|0
|8.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|9.
|Зозуля Алексей
|4
|0
|10.
|Черноморец Александр
|4
|0
|11.
|Костишин Денис
|4
|0
|12.
|Емец Владислав
|4
|0
|13.
|Ефремов Евгений
|3
|0
|14.
|Гавриш Виталий
|1
|1
|15.
|Морозко Евгений
|1
|1
|16.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|17.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|18.
|Вильхамссон Арни
|2
|0
|19.
|Волынец Евгений
|2
|0
|20.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|21.
|Волков Александр
|1
|0
|22.
|Мигунов Александр
|1
|0
|23.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|24.
|Сорокин Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|5
|0
|2.
|Фаворов Денис
|5
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|4
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Богданов Андрей
|4
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|7.
|Фаворов Артём
|4
|0
|8.
|Паст Евгений
|3
|0
|9.
|Имереков Максим
|3
|0
|10.
|Будковский Филипп
|3
|0
|11.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|12.
|Филиппов Александр
|3
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|14.
|Картушов Егор
|2
|0
|15.
|Конопля Ефим
|2
|0
|16.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|17.
|Старенький Сергей
|1
|0
|18.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|19.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|20.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|12% (3)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|Десна
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|25% (9)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла
Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|45 - 18
|46
|3.
|Заря
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|40 - 18
|46
|4.
|Десна
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|39 - 16
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|34 - 25
|40
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|27 - 45
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|28 - 34
|28
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|16 - 39
|21
|4.
|Львов
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 36
|21
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|18 - 38
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Исход игры
Колос Ковалёвка
20.6% (35)
Ничья
25.3% (43)
Десна
54.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
38.99% (62)
Меньше
61.01% (97)
Обе команды забьют
Да
60.38% (96)
Нет
39.62% (63)
Популярный счёт
1:2 Десна
28.2% (48)
1:1 Ничья
20% (34)
0:1 Десна
20% (34)
1:0 Колос Ковалёвка
7.6% (13)
2:1 Колос Ковалёвка
6.5% (11)
0:0 Ничья
3.5% (6)
2:0 Колос Ковалёвка
3.5% (6)
0:2 Десна
2.4% (4)
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