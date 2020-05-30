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Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
9' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
18' Желтая карточка
Имереков Максим
63' Желтая карточка
Милько Вадим
0:1
64' Гол
Фаворов Денис
0:1
68' Не забитый пенальти
Гавриш Виталий
69' Желтая карточка
Будковский Филипп
70' Желтая карточка
Фаворов Денис
73' Желтая карточка
Петров Кирилл
78' Желтая карточка
Емец Владислав
0:2
84' Гол
Картушов Егор
90'+5
1
Яшков
Антон
80
Ефремов
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
Колос Ковалёвка
Десна

Ход матча

9'
 
Гуцуляк Алексей
18'
 
Имереков Максим
46'
 
Картушов Егор
Гуцуляк Алексей
63'
Милько Вадим
 
64'
0:1
Фаворов Денис
(Тотовицкий Андрей)
68'
Гавриш Виталий
0:1
69'
 
Будковский Филипп
70'
 
Фаворов Денис
73'
Кожушко Олег
Ильин Олег
 
73'
Петров Кирилл
 
78'
Емец Владислав
 
80'
 
Конопля Ефим
Калитвинцев Владислав
83'
Морозко Евгений
Смирный Евгений
 
83'
Бондаренко Александр
Лысенко Владимир
 
83'
Костишин Денис
Вильхамссон Арни
 
84'
0:2
Картушов Егор
(Филиппов Александр)
85'
 
Будковский Филипп
Тотовицкий Андрей
86'
Сорокин Станислав
Милько Вадим
 
90'
 
Гитченко Андрей
Филиппов Александр
90'
 
Ермаков Виталий
Домбровский Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.19
2. Вильхамссон Арни 3 (1) 0.12
3. Лысенко Владимир 3 0.12
4. Костишин Денис 3 (1) 0.12
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.12
6. Ильин Олег 2 0.08
7. Милько Вадим 2 0.08
8. Ореховский Павел 1 0.04
9. Волков Александр 1 0.04
10. Морозко Евгений 1 0.04
11. Петров Кирилл 1 0.04
12. Парамонов Вадим 1 0.04
13. Сорокин Станислав 1 0.04
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Кожушко Олег 0 0
17. Емец Владислав 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 13 (2) 0.5
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.27
3. Калитвинцев Владислав 5 0.19
4. Фаворов Денис 4 (2) 0.15
5. Дегтярёв Максим 3 0.12
6. Тотовицкий Андрей 2 0.08
7. Имереков Максим 2 0.08
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Кузык Орест 1 0.04
10. Арвеладзе Леван 1 0.04
11. Фаворов Артём 1 0.04
12. Богданов Андрей 0 0
13. Будковский Филипп 0 0
14. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Максименко Максим 4 3
2. Милько Вадим 9 0
3. Смирный Евгений 5 1
4. Ореховский Павел 6 0
5. Задоя Евгений 4 1
6. Ильин Олег 5 0
7. Петров Кирилл 4 0
8. Парамонов Вадим 4 0
9. Зозуля Алексей 4 0
10. Черноморец Александр 4 0
11. Костишин Денис 4 0
12. Емец Владислав 4 0
13. Ефремов Евгений 3 0
14. Гавриш Виталий 1 1
15. Морозко Евгений 1 1
16. Лысенко Владимир 2 0
17. Нехтий Владислав 2 0
18. Вильхамссон Арни 2 0
19. Волынец Евгений 2 0
20. Бондаренко Александр 1 0
21. Волков Александр 1 0
22. Мигунов Александр 1 0
23. Кизилатеш Джемаль 1 0
24. Сорокин Станислав 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 5 0
2. Фаворов Денис 5 0
3. Гитченко Андрей 4 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Богданов Андрей 4 0
6. Калитвинцев Владислав 4 0
7. Фаворов Артём 4 0
8. Паст Евгений 3 0
9. Имереков Максим 3 0
10. Будковский Филипп 3 0
11. Дегтярёв Максим 3 0
12. Филиппов Александр 3 0
13. Гуцуляк Алексей 1 1
14. Картушов Егор 2 0
15. Конопля Ефим 2 0
16. Тамм Йоонас 1 0
17. Старенький Сергей 1 0
18. Тотовицкий Андрей 1 0
19. Домбровский Андрей 1 0
20. Хлёбас Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 12% (3) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Десна 13.89% (5) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 11.11% (4) 25% (9)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла
Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка 2:0 Десна Премьер-лига Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 2 2 59 - 15 59
2. Динамо Киев Заявка 23 14 4 5 45 - 18 46
3. Заря Заявка 23 14 4 5 40 - 18 46
4. Десна Заявка 24 14 4 6 39 - 16 46
5. Александрия Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
6. Колос Ковалёвка Заявка 24 8 2 14 27 - 45 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 23 8 4 11 28 - 34 28
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла Заявка 23 6 3 14 16 - 39 21
4. Львов Заявка 23 5 6 12 17 - 36 21
5. Олимпик Донецк Заявка 23 5 4 14 18 - 38 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Имереков Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Гуцуляк Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:2 Десна

Исход игры
Колос Ковалёвка
20.6% (35)
Ничья
25.3% (43)
Десна
54.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
38.99% (62)
Меньше
61.01% (97)
Обе команды забьют
Да
60.38% (96)
Нет
39.62% (63)
Популярный счёт
1:2 Десна
28.2% (48)
1:1 Ничья
20% (34)
0:1 Десна
20% (34)
1:0 Колос Ковалёвка
7.6% (13)
2:1 Колос Ковалёвка
6.5% (11)
0:0 Ничья
3.5% (6)
2:0 Колос Ковалёвка
3.5% (6)
0:2 Десна
2.4% (4)
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