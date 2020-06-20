Альтах
1:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Адмира
21' Желтая карточкаШёссвендтер Кристоф
33' Желтая карточкаSebastian Bauer
35' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
37' Желтая карточкаКарич Эмир
0:1
58' ГолRoman Kerschbaum
1:1
67' ГолШрайнер Эммануэль
72' Желтая карточкаТот Даниэль
81' Желтая карточкаJohannes Tartarotti
90' Желтая карточкаSamuel Gouet
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
10
Тот
Даниэль
31
Пуш
Коля
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
-
22 Marcus MaierЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
-
20 Marco Kadlec
-
-
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
Ход матча
33'
35'
37'
58'
0:1
65'
67'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|6
|0.19
|3.
|Гебауэр Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|5
|0.16
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|6.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|7.
|Daniel Nussbaumer
|2
|0.06
|8.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.03
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Berkay Tolga Dabanli
|0
|0
|18.
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|19.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Roman Kerschbaum
|3
|0.09
|3.
|Пуш Коля
|2
|0.06
|4.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Павелич Марио
|1
|0.03
|8.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|9.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|10.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|11.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|13.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|14.
|Seth Paintsil
|0
|0
|15.
|Старкль Доминик
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|6
|0
|2.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0
|4.
|Бериша Мергим
|4
|0
|5.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|6.
|Маак Маттиас
|2
|1
|7.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|8.
|Уисс Алан
|3
|0
|9.
|Berkay Tolga Dabanli
|3
|0
|10.
|Manfred Fischer
|3
|0
|11.
|Карич Эмир
|3
|0
|12.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|13.
|Johannes Tartarotti
|3
|0
|14.
|Anderson Oliveira6
|3
|0
|15.
|Сэм Сидней
|2
|0
|16.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|17.
|Samuel Gouet
|2
|0
|18.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|19.
|Диаките Усман
|2
|0
|20.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|21.
|Вильяльба Хулио
|1
|0
|22.
|Matthias Puschl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|10
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|9
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|6
|0
|4.
|Бакыш Синан
|5
|0
|5.
|Fabian Menig
|5
|0
|6.
|Тот Даниэль
|4
|0
|7.
|Sebastian Bauer
|4
|0
|8.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|9.
|Marcus Maier
|3
|0
|10.
|Старкль Доминик
|2
|0
|11.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|12.
|Seth Paintsil
|2
|0
|13.
|Пинк Маркус
|1
|0
|14.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|15.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|16.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|17.
|Pascal Petlach
|1
|0
|18.
|Marco Kadlec
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|Адмира
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: + = -Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург
Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Адмира: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|27
|18
|7
|2
|90 - 28
|37
|2.
|Рапид Вена
|27
|15
|7
|5
|55 - 29
|32
|3.
|ЛАСК
|27
|18
|4
|5
|59 - 29
|25
|4.
|Вольфсбергер
|27
|12
|7
|8
|58 - 37
|24
|5.
|Хартберг
|27
|10
|5
|12
|43 - 62
|20
|6.
|Штурм
|27
|10
|5
|12
|41 - 44
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|28
|9
|11
|8
|42 - 41
|25
|2.
|Альтах
|28
|9
|7
|12
|42 - 48
|22
|3.
|Маттерсбург
|28
|7
|5
|16
|33 - 59
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|28
|5
|9
|14
|28 - 62
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|28
|6
|6
|16
|32 - 60
|14
|6.
|Адмира
|28
|5
|9
|14
|27 - 51
|14