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Альтах
1:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
21' Желтая карточка
Шёссвендтер Кристоф
33' Желтая карточка
Sebastian Bauer
35' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
37' Желтая карточка
Карич Эмир
0:1
58' Гол
Roman Kerschbaum
1:1
67' Гол
Шрайнер Эммануэль
72' Желтая карточка
Тот Даниэль
81' Желтая карточка
Johannes Tartarotti
90' Желтая карточка
Samuel Gouet
90'+4
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
7
Гебауэр
Кристиан
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
18
Лакнер
Маркус
10
Тот
Даниэль
25
Павелич
Марио
31
Пуш
Коля
8
Roman
Kerschbaum
21
Seth
Paintsil
Альтах
4-1-4-1
Адмира
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Шёссвендтер Кристоф
33'
 
Sebastian Bauer
35'
 
Roman Kerschbaum
37'
Карич Эмир
 
58'
0:1
Roman Kerschbaum
(Пуш Коля)
65'
 
Marco Kadlec
Пуш Коля
67'
Шрайнер Эммануэль
(Гебауэр Кристиан)
1:1
71'
Вильяльба Хулио
Гебауэр Кристиан
 
71'
Daniel Nussbaumer
Шрайнер Эммануэль
 
72'
 
Тот Даниэль
73'
 
Хоффер Эрвин
Roman Kerschbaum
73'
 
Morten Hjulmand
Павелич Марио
76'
Philipp Schmiedl
Berkay Tolga Dabanli
 
81'
Johannes Tartarotti
 
87'
 
Muhammed-Cham Saracevic
Seth Paintsil
90'
Samuel Gouet
 

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Шрайнер Эммануэль 5 0.16
5. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Daniel Nussbaumer 2 0.06
8. Johannes Tartarotti 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Турнвальд Мануэль 0 0
19. Lars Nussbaumer 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 11 (1) 0.34
2. Roman Kerschbaum 3 0.09
3. Пуш Коля 2 0.06
4. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Павелич Марио 1 0.03
8. Morten Hjulmand 1 0.03
9. Лакнер Маркус 1 0.03
10. Boris Cmiljanic 1 0.03
11. Тот Даниэль 1 0.03
12. Pascal Petlach 1 0.03
13. Marco Kadlec 1 0.03
14. Seth Paintsil 0 0
15. Старкль Доминик 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Berkay Tolga Dabanli 3 0
10. Manfred Fischer 3 0
11. Карич Эмир 3 0
12. Daniel Nussbaumer 3 0
13. Johannes Tartarotti 3 0
14. Anderson Oliveira6 3 0
15. Сэм Сидней 2 0
16. Оливейра Андерсон 2 0
17. Samuel Gouet 2 0
18. Lars Nussbaumer 2 0
19. Диаките Усман 2 0
20. Гебауэр Кристиан 1 0
21. Вильяльба Хулио 1 0
22. Matthias Puschl 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 10 1
2. Morten Hjulmand 9 0
3. Emanuel Aiwu 6 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Тот Даниэль 4 0
7. Sebastian Bauer 4 0
8. Leonardo Lukacevic 4 0
9. Marcus Maier 3 0
10. Старкль Доминик 2 0
11. Boris Cmiljanic 2 0
12. Seth Paintsil 2 0
13. Пинк Маркус 1 0
14. Ляйтнер Андреас 1 0
15. Штраусс Фабио 1 0
16. Jonathan Scherzer 1 0
17. Pascal Petlach 1 0
18. Marco Kadlec 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7)
 Адмира 4.55% (1) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург
Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Адмира: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 27 18 7 2 90 - 28 37
2. Рапид Вена 27 15 7 5 55 - 29 32
3. ЛАСК 27 18 4 5 59 - 29 25
4. Вольфсбергер 27 12 7 8 58 - 37 24
5. Хартберг 27 10 5 12 43 - 62 20
6. Штурм 27 10 5 12 41 - 44 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 28 9 11 8 42 - 41 25
2. Альтах 28 9 7 12 42 - 48 22
3. Маттерсбург 28 7 5 16 33 - 59 17
4. Санкт-Пёльтен 28 5 9 14 28 - 62 15
5. Сваровски Тироль 28 6 6 16 32 - 60 14
6. Адмира 28 5 9 14 27 - 51 14
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Sebastian Bauer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Шёссвендтер Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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