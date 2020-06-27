Шахтёр Донецк
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Заря
57' Желтая карточкаТете II
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
14
Тете
II
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.68
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.46
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.36
|4.
|Тете II
|6
|0.21
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.11
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.07
|8.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.07
|9.
|Антонио Маркос II
|2
|0.07
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.07
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.04
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|13.
|Додо Домилсон
|1
|0.04
|14.
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|15.
|Борячук Андрей
|1
|0.04
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|17.
|Фернандо Педро
|1
|0.04
|18.
|Болбат Сергей
|0
|0
|19.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|21.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.39
|2.
|Кабаев Владислав
|7
|0.25
|3.
|Юрченко Владлен
|6 (4)
|0.21
|4.
|Кочергин Владислав
|5
|0.18
|5.
|Русин Назарий
|5
|0.18
|6.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.11
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0.07
|8.
|Громов Артём
|1
|0.04
|9.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.04
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.04
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.04
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|3.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|4.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Додо Домилсон
|3
|0
|10.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|12.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|13.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|15.
|Хочолава Давид
|2
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|17.
|Болбат Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|8
|1
|3.
|Вернидуб Виталий
|8
|0
|4.
|Тымчик Александр
|8
|0
|5.
|Абу-Ханна Джоэл
|8
|0
|6.
|Леднёв Богдан
|8
|0
|7.
|Будковский Филипп
|5
|1
|8.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Лунёв Максим
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|16.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|17.
|Русин Назарий
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|23.08% (15)
|10.77% (7)
|18.46% (12)
|16.92% (11)
|13.85% (9)
|16.92% (11)
|Заря
|13.95% (6)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|30.23% (13)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: + = -Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Исход игры
Шахтёр Донецк
78.6% (110)
Ничья
12.1% (17)
Заря
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
37.1% (52)
2:0 Шахтёр Донецк
15.7% (22)
3:1 Шахтёр Донецк
10% (14)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Заря
6.4% (9)
1:0 Шахтёр Донецк
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:0 Шахтёр Донецк
3.6% (5)
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