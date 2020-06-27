  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Шахтёр Донецк
0:0
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
57' Желтая карточка
Тете II
90'+4
30
Пятов
Андрей
50
Болбат
Сергей
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
8
Marcos
Bahia
21
Патрик
Алан
19
Манор
Соломон
14
Тете
II
15
Коноплянка
Евгений
99
Фернандо
Педро
23
Василь
Никола
18
Тымчик
Александр
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
17
Леднёв
Богдан
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
Шахтёр Донецк
Заря

Ход матча

57'
Тете II
 
58'
Тайсон Фреда
Коноплянка Евгений
 
58'
Коваленко Виктор
Манор Соломон
 
58'
Марлос Ромеро
Тете II
 
63'
Мораес Жуниор
Фернандо Педро
 
65'
 
Иванисеня Дмитрий
Цыганик Андрей
70'
Додо Домилсон
Болбат Сергей
 
74'
 
Лунёв Максим
Леднёв Богдан
90'
 
Перович Михаил
Кабаев Владислав

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.68
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.46
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.36
4. Тете II 6 0.21
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.11
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.07
7. Патрик Алан 2 0.07
8. Дентиньо Феррейра 2 0.07
9. Антонио Маркос II 2 0.07
10. Кривцов Сергей 2 0.07
11. Манор Соломон 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Додо Домилсон 1 0.04
14. Коваленко Виктор 1 0.04
15. Борячук Андрей 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Фернандо Педро 1 0.04
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0
21. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.39
2. Кабаев Владислав 7 0.25
3. Юрченко Владлен 6 (4) 0.21
4. Кочергин Владислав 5 0.18
5. Русин Назарий 5 0.18
6. Михайличенко Богдан 3 0.11
7. Будковский Филипп 2 0.07
8. Громов Артём 1 0.04
9. Вернидуб Виталий 1 0.04
10. Хомченовский Дмитрий 1 0.04
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.04
12. Перович Михаил 1 0.04
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.04
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Мораес Жуниор 7 0
3. Антонио Маркос II 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Додо Домилсон 3 0
10. Бондарь Валерий 3 0
11. Кривцов Сергей 2 0
12. Дентиньо Феррейра 2 0
13. Коваленко Виктор 2 0
14. Матвиенко Николай 2 0
15. Хочолава Давид 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 8 1
3. Вернидуб Виталий 8 0
4. Тымчик Александр 8 0
5. Абу-Ханна Джоэл 8 0
6. Леднёв Богдан 8 0
7. Будковский Филипп 5 1
8. Иванисеня Дмитрий 6 0
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Лунёв Максим 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Арвеладзе Леван 2 0
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Русин Назарий 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 23.08% (15) 10.77% (7) 18.46% (12) 16.92% (11) 13.85% (9) 16.92% (11)
 Заря 13.95% (6) 6.98% (3) 13.95% (6) 18.6% (8) 16.28% (7) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: + = -
Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 27 17 4 6 56 - 24 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 27 15 4 8 47 - 22 49
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Шахтёр Донецк 78.6% (110)
X 12.1% (17)
Заря 9.3% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Заря

Исход игры
Шахтёр Донецк
78.6% (110)
Ничья
12.1% (17)
Заря
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (92)
Меньше
31.34% (42)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
37.1% (52)
2:0 Шахтёр Донецк
15.7% (22)
3:1 Шахтёр Донецк
10% (14)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Заря
6.4% (9)
1:0 Шахтёр Донецк
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:0 Шахтёр Донецк
3.6% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Заря онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 