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  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
0:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
2' Желтая карточка
Балай Беким
31' Вторая желтая карточка
Балай Беким
45' Желтая карточка
Донкор Исаак
0:1
45' Пенальти
Рагуц Марко
72' Вторая желтая карточка
Донкор Исаак
0:2
83' Гол
Тетте Самуэл
90'+3
27
Зибенхандль
Йорг
25
Хирлэндер
Штефан
20
Донкор
Исаак
5
Авлонитис
Тасос
17
Йегер
Лукас
36
Труммер
Винсент
30
Любич
Иван
10
Китеишвили
Отар
21
Домингес
Хуан
11
Десподов
Кирилл
9
Балай
Беким
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
23
Хаудум
Штефан
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Штурм
5-3-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

2'
Балай Беким
 
27'
Шраммель Томас
Хирлэндер Штефан
 
31'
Балай Беким
 
45'
Донкор Исаак
 
45'
0:1
Рагуц Марко
46'
Рёчер Торстен
Десподов Кирилл
 
58'
 
Тетте Самуэл
Балик Гусейн
58'
 
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
68'
Лейтгеб Кристоф
Любич Иван
 
72'
Донкор Исаак
 
76'
 
Andres Andrade III
Филипович Петар
76'
 
Райтер Доминик
Фризер Доминик
83'
0:2
Тетте Самуэл
(Михорль Петер)
84'
 
Мюллер Валентино
Холланд Джеймс
86'
Хузпек Филипп
Китеишвили Отар
 

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 8 0.26
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 3 (1) 0.1
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Любич Иван 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 11 (1) 0.35
2. Фризер Доминик 7 0.23
3. Тетте Самуэл 7 0.23
4. Рагуц Марко 6 (1) 0.19
5. Гойгингер Томас 5 0.16
6. Михорль Петер 4 0.13
7. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Балик Гусейн 3 0.1
10. Холланд Джеймс 2 0.06
11. Филипович Петар 2 0.06
12. Мюллер Валентино 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Визингер Филип 0 0
18. Забитцер Томас 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 7 1
2. Донкор Исаак 4 2
3. Любич Иван 7 0
4. Балай Беким 5 1
5. Хирлэндер Штефан 5 1
6. Сакик Эмануэль 5 0
7. Китеишвили Отар 5 0
8. Хузпек Филипп 3 1
9. Шраммель Томас 4 0
10. Авлонитис Тасос 2 1
11. Шпендльхофер Лукас 2 1
12. Йегер Лукас 3 0
13. Десподов Кирилл 3 0
14. Янтшер Якоб 2 0
15. Рёчер Торстен 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 2 0
17. Зибенхандль Йорг 2 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Труммер Винсент 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 8 0
2. Филипович Петар 5 1
3. Траунер Гернот 6 0
4. Михорль Петер 6 0
5. Визингер Филип 6 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Рамсебнер Кристиан 3 0
8. Реннер Рене 3 0
9. Ранфтль Райнхольд 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Балик Гусейн 2 0
13. Хаудум Штефан 1 0
14. Шлагер Александер 1 0
15. Тетте Самуэл 1 0
16. Andres Andrade III 1 0
17. Райтер Доминик 1 0
18. Рагуц Марко 1 0
19. Клаусс Жоао 1 0
20. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 16.67% (6) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 11.11% (4) 22.22% (8)
 ЛАСК 18.18% (10) 16.36% (9) 18.18% (10) 10.91% (6) 18.18% (10) 18.18% (10)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:0 Штурм
Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК
ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм

Последние игры между собой

Штурм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ЛАСК 4:0 Штурм Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Кубок ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига
Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 28 18 8 2 92 - 30 38
2. Рапид Вена 28 15 7 6 55 - 30 32
3. ЛАСК 28 19 4 5 61 - 29 28
4. Вольфсбергер 28 12 8 8 60 - 39 25
5. Хартберг 28 11 5 12 44 - 62 23
6. Штурм 28 10 5 13 41 - 46 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 28 9 11 8 42 - 41 25
2. Альтах 28 9 7 12 42 - 48 22
3. Маттерсбург 28 7 5 16 33 - 59 17
4. Санкт-Пёльтен 28 5 9 14 28 - 62 15
5. Сваровски Тироль 28 6 6 16 32 - 60 14
6. Адмира 28 5 9 14 27 - 51 14
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рагуц Марко из команды ЛАСК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Балай Беким получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • 27'
    Хирлэндер Штефан уходит, Шраммель Томас вместо него
  • Желтая карточка
    2'
    Балай Беким получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Штурм 0:2 ЛАСК онлайн

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