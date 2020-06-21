Штурм
0:2
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
ЛАСК
2' Желтая карточкаБалай Беким
31' Вторая желтая карточкаБалай Беким
45' Желтая карточкаДонкор Исаак
0:1
45' ПенальтиРагуц Марко
72' Вторая желтая карточкаДонкор Исаак
0:2
83' ГолТетте Самуэл
20
Донкор
Исаак
17
Йегер
Лукас
30
Любич
Иван
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Челич НеманяЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
2'
31'
45'
45'
0:1
72'
83'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|8
|0.26
|2.
|Балай Беким
|6 (1)
|0.19
|3.
|Рёчер Торстен
|5
|0.16
|4.
|Китеишвили Отар
|4
|0.13
|5.
|Янтшер Якоб
|4
|0.13
|6.
|Хузпек Филипп
|3
|0.1
|7.
|Домингес Хуан
|3
|0.1
|8.
|Хирлэндер Штефан
|3 (1)
|0.1
|9.
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|10.
|Любич Иван
|1
|0.03
|11.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|12.
|Шраммель Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|11 (1)
|0.35
|2.
|Фризер Доминик
|7
|0.23
|3.
|Тетте Самуэл
|7
|0.23
|4.
|Рагуц Марко
|6 (1)
|0.19
|5.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|6.
|Михорль Петер
|4
|0.13
|7.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|10.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|11.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|12.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|13.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|15.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|16.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|17.
|Визингер Филип
|0
|0
|18.
|Забитцер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Домингес Хуан
|7
|1
|2.
|Донкор Исаак
|4
|2
|3.
|Любич Иван
|7
|0
|4.
|Балай Беким
|5
|1
|5.
|Хирлэндер Штефан
|5
|1
|6.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|5
|0
|8.
|Хузпек Филипп
|3
|1
|9.
|Шраммель Томас
|4
|0
|10.
|Авлонитис Тасос
|2
|1
|11.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|1
|12.
|Йегер Лукас
|3
|0
|13.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|14.
|Янтшер Якоб
|2
|0
|15.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|17.
|Зибенхандль Йорг
|2
|0
|18.
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|19.
|Труммер Винсент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|8
|0
|2.
|Филипович Петар
|5
|1
|3.
|Траунер Гернот
|6
|0
|4.
|Михорль Петер
|6
|0
|5.
|Визингер Филип
|6
|0
|6.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|8.
|Реннер Рене
|3
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Балик Гусейн
|2
|0
|13.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|14.
|Шлагер Александер
|1
|0
|15.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|16.
|Andres Andrade III
|1
|0
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0
|18.
|Рагуц Марко
|1
|0
|19.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|20.
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|ЛАСК
|18.18% (10)
|16.36% (9)
|18.18% (10)
|10.91% (6)
|18.18% (10)
|18.18% (10)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:0 Штурм
Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК
ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм
Последние игры между собой
Штурм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|18
|8
|2
|92 - 30
|38
|2.
|Рапид Вена
|28
|15
|7
|6
|55 - 30
|32
|3.
|ЛАСК
|28
|19
|4
|5
|61 - 29
|28
|4.
|Вольфсбергер
|28
|12
|8
|8
|60 - 39
|25
|5.
|Хартберг
|28
|11
|5
|12
|44 - 62
|23
|6.
|Штурм
|28
|10
|5
|13
|41 - 46
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|28
|9
|11
|8
|42 - 41
|25
|2.
|Альтах
|28
|9
|7
|12
|42 - 48
|22
|3.
|Маттерсбург
|28
|7
|5
|16
|33 - 59
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|28
|5
|9
|14
|28 - 62
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|28
|6
|6
|16
|32 - 60
|14
|6.
|Адмира
|28
|5
|9
|14
|27 - 51
|14
Аутентификация