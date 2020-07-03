Прогнозы на матч Львов 2:2 Ворскла

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Львов
2:2
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
8' Гол
Челядин Артём
17' Желтая карточка
Гаджук Илья
22' Желтая карточка
Яковелли Матеус
23' Желтая карточка
Кравчук Даниил
45' Желтая карточка
Татарков Никита
52' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
1:1
55' Гол
Яковелли Матеус
62' Желтая карточка
Мельничук Максим
70' Желтая карточка
Гончар Игорь
74' Желтая карточка
Дубко Валерий
2:1
75' Гол
Борзенко Сергей
2:2
89' Гол
Кравчук Даниил
90'+5
23
Сарнавский
Богдан
22
Братков
Антон
33
Борзенко
Сергей
35
Кравчук
Юрий
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
96
Рафаэль
да
Сильва
10
Алваро
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
7
Шина
Алвес
51
Исенко
Павел
52
Daniil
Siemiliet
18
Павлюк
Евгений
37
Дубко
Валерий
45
Мельничук
Максим
42
Гаджук
Илья
38
Челядин
Артём
13
Oleh
Vlasov
47
Белый
Артём
II
16
Козыренко
Юрий
14
Кравчук
Даниил
Львов
Ворскла

Ход матча

8'
0:1
Челядин Артём
(Гаджук Илья)
17'
 
Гаджук Илья
22'
Яковелли Матеус
 
23'
 
Кравчук Даниил
45'
Татарков Никита
 
46'
 
Галата Денис
Белый Артём II
52'
Рафаэль да Сильва
 
55'
Яковелли Матеус
(Шина Алвес)
1:1
56'
Ренан Соарес
Алваро
 
62'
 
Мельничук Максим
69'
Гончар Игорь
Кравчук Юрий
 
70'
Клименчук Егор
Бопесу Жоэль
 
70'
Гончар Игорь
 
73'
 
Taras Dmytruk
Oleh Vlasov
74'
 
Дубко Валерий
75'
Борзенко Сергей
2:1
77'
Приймак Владислав
Шина Алвес
 
83'
 
Daniel Buhanenco
Козыренко Юрий
89'
2:2
Кравчук Даниил
90'
 
Radion Posievkin
Daniil Siemiliet
90'
 
Artem Kulakovskyi
Гаджук Илья

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.13
2. Алваро 3 0.09
3. Оливейра Ренан 3 0.09
4. Жозе Витор 3 0.09
5. Татарков Никита 2 (1) 0.06
6. Яковелли Матеус 2 0.06
7. Рафаэль да Сильва 1 0.03
8. Богунов Ярослав 1 0.03
9. Борзенко Сергей 1 0.03
10. Дуарте Бруно 1 0.03
11. Педро Витор 1 (1) 0.03
12. Братков Антон 0 0
13. Приймак Владислав 0 0
14. Велвес 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.13
2. Васин Денис 4 (3) 0.13
3. Пердута Игорь 2 0.06
4. Коломоец Юрий 2 0.06
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.06
6. Шехич Эдин 2 0.06
7. Баенко Владимир 1 0.03
8. Кане Ибрахим 1 0.03
9. Якубу Наджиб 1 0.03
10. Челядин Артём 1 0.03
11. Кравчук Даниил 1 0.03
12. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
13. Батиста Артур 0 0
14. Скляр Александр 0 0
15. Пуцлин Давид 0 0
16. Гаджук Илья 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Сабино Рафаэль 8 1
3. Шина Алвес 9 0
4. Гончар Игорь 7 1
5. Приймак Владислав 7 0
6. Братков Антон 5 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Богунов Ярослав 5 0
9. Борзенко Сергей 5 0
10. Татарков Никита 3 1
11. Оливейра Ренан 3 1
12. Люлька Сергей 4 0
13. Квасный Николай 4 0
14. Бопесу Жоэль 3 0
15. Лима Джонатан 1 1
16. Педро Витор 1 1
17. Зубков Руслан 2 0
18. Яковелли Матеус 2 0
19. Ныч Назарий 2 0
20. Сарнавский Богдан 0 1
21. Рафаэль да Сильва 1 0
22. Бандура Александр 1 0
23. Насонов Александр 1 0
24. Адамюк Владимир 1 0
25. Дуарте Бруно 1 0
26. Жозе Витор 1 0
27. Велвес 1 0
28. Кравчук Юрий 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Кулач Владислав 3 0
14. Петрович Тодор 3 0
15. Пуцлин Давид 3 0
16. Н'Диай Папе Алиун 3 0
17. Ребенок Павел 2 0
18. Габелок Артём 2 0
19. Якубу Наджиб 2 0
20. Мельничук Максим 2 0
21. Степанюк Руслан 1 0
22. Кравченко Дмитрий 1 0
23. Очигава Зураб 1 0
24. Стрижак Андрей 1 0
25. Челядин Артём 1 0
26. Гаджук Илья 1 0
27. Дубко Валерий 1 0
28. Кравчук Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Ворскла 20% (4) 20% (4) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 5% (1)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1
Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ворскла 1:1 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 28 17 4 7 58 - 27 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 28 16 4 8 50 - 24 52
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 27 6 6 15 23 - 43 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Татарков Никита получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Кравчук Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Яковелли Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ilya Gadzhuk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Челядин Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Львов 35.6% (52)
X 42.5% (62)
Ворскла 21.9% (32)
Все прогнозы
3.55 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Львов 2:2 Ворскла

Исход игры
Львов
35.6% (52)
Ничья
42.5% (62)
Ворскла
21.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:0 Львов
18.5% (27)
1:2 Ворскла
13.7% (20)
2:1 Львов
8.9% (13)
0:1 Ворскла
6.8% (10)
2:0 Львов
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:0 Львов
1.4% (2)
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