Прогнозы на матч Львов 2:2 Ворскла

Львов
2:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Ворскла
0:1
8' ГолЧелядин Артём
17' Желтая карточкаГаджук Илья
22' Желтая карточкаЯковелли Матеус
23' Желтая карточкаКравчук Даниил
45' Желтая карточкаТатарков Никита
52' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
1:1
55' ГолЯковелли Матеус
62' Желтая карточкаМельничук Максим
70' Желтая карточкаГончар Игорь
74' Желтая карточкаДубко Валерий
2:1
75' ГолБорзенко Сергей
2:2
89' ГолКравчук Даниил
35
Кравчук
Юрий
10
Алваро
95
Бопесу
Жоэль
51
Исенко
Павел
42
Гаджук
Илья
13
Oleh
Vlasov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
95 Бопесу ЖоэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Недоля АртёмПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Oleh VlasovПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Фесюн КириллВратарь
-
35 Галата ДенисНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Viktor Ulyanitskiy
Ход матча
8'
0:1
17'
22'
23'
45'
55'
1:1
56'
62'
70'
74'
75'
2:1
89'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.13
|2.
|Алваро
|3
|0.09
|3.
|Оливейра Ренан
|3
|0.09
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.09
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.06
|6.
|Яковелли Матеус
|2
|0.06
|7.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.03
|8.
|Богунов Ярослав
|1
|0.03
|9.
|Борзенко Сергей
|1
|0.03
|10.
|Дуарте Бруно
|1
|0.03
|11.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.03
|12.
|Братков Антон
|0
|0
|13.
|Приймак Владислав
|0
|0
|14.
|Велвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.13
|2.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.13
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0.06
|4.
|Коломоец Юрий
|2
|0.06
|5.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.06
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.06
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.03
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|9.
|Якубу Наджиб
|1
|0.03
|10.
|Челядин Артём
|1
|0.03
|11.
|Кравчук Даниил
|1
|0.03
|12.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.03
|13.
|Батиста Артур
|0
|0
|14.
|Скляр Александр
|0
|0
|15.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|16.
|Гаджук Илья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Сабино Рафаэль
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|9
|0
|4.
|Гончар Игорь
|7
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|5
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|10.
|Татарков Никита
|3
|1
|11.
|Оливейра Ренан
|3
|1
|12.
|Люлька Сергей
|4
|0
|13.
|Квасный Николай
|4
|0
|14.
|Бопесу Жоэль
|3
|0
|15.
|Лима Джонатан
|1
|1
|16.
|Педро Витор
|1
|1
|17.
|Зубков Руслан
|2
|0
|18.
|Яковелли Матеус
|2
|0
|19.
|Ныч Назарий
|2
|0
|20.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|21.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|22.
|Бандура Александр
|1
|0
|23.
|Насонов Александр
|1
|0
|24.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|25.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|26.
|Жозе Витор
|1
|0
|27.
|Велвес
|1
|0
|28.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|8
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|5
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|6
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Кулач Владислав
|3
|0
|14.
|Петрович Тодор
|3
|0
|15.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|16.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|17.
|Ребенок Павел
|2
|0
|18.
|Габелок Артём
|2
|0
|19.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|20.
|Мельничук Максим
|2
|0
|21.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|22.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|23.
|Очигава Зураб
|1
|0
|24.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|25.
|Челядин Артём
|1
|0
|26.
|Гаджук Илья
|1
|0
|27.
|Дубко Валерий
|1
|0
|28.
|Кравчук Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Ворскла
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|5% (1)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: + = -Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1
Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|58 - 27
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|50 - 24
|52
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|23 - 43
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Львов 2:2 Ворскла
Исход игры
Львов
35.6% (52)
Ничья
42.5% (62)
Ворскла
21.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:0 Львов
18.5% (27)
1:2 Ворскла
13.7% (20)
2:1 Львов
8.9% (13)
0:1 Ворскла
6.8% (10)
2:0 Львов
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:0 Львов
1.4% (2)
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