Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ionut Serban решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Ох, нехорошо это выглядит. Попадюк Дору получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Попадюк Дору на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ovidiu Horsia пробил со штрафного прямо в стенку

84' Сковайса Лукаш получил желтую карточку от судьи

84' Плохо сыграл Mihai Popescu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Robert Moldoveanu из команды Динамо Бухарест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

79' Пульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ovidiu Horsia из команды КСМ Политехника Яссы отправил кросс в штрафную...

79' Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Стратон Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Mihai Popescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

75' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Mihai Popescu получил желтую карточку от судьи

73' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' ШАНС! Daniel Popa вышел один на один с голкипером...

71' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Juan Pablo Passaglia выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

69' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Mihai Neicutescu

66' Michael Omoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Sin получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Andrei Sin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Тактическая замена. Andreas Mihaiu уходит с поля и его заменяет Valentin Lazar

62' Ovidiu Horsia - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Почти гол! Ovidiu Horsia пробил головой по воротам, но Стратон Кэтэлин спас!

60' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Manuel De Iriondo не смог попасть в створ ударом издали

59' Ovidiu Horsia из команды КСМ Политехника Яссы делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

59' Плохо сыграл Mihai Popescu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Ovidiu Horsia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

56' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Razvan Gradinaru навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Ovidiu Horsia наказан за толчок Фаббрини Диего

50' Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

48' Ovidiu Horsia навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Fomba Bourama уходит с поля и его заменяет Manuel De Iriondo