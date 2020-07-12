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Динамо Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
5' Желтая карточка
Монтини Маттиа
1:0
10' Пенальти
Deian Sorescu
40' Желтая карточка
Andreas Mihaiu
62' Желтая карточка
Ovidiu Horsia
73' Желтая карточка
Mihai Popescu
84' Желтая карточка
Сковайса Лукаш
1:1
85' Пенальти
Andrei Cristea1
90'+4
1
Стратон
Кэтэлин
22
Deian
Sorescu
66
Пульич
Анте
16
Mihai
Popescu
7
Сковайса
Лукаш
98
Andreas
Mihaiu
24
Мрзляк
Филип
5
Рэуцэ
Александру
31
Фаббрини
Диего
21
Mihai
Neicutescu
43
Монтини
Маттиа
1
Teodor
Axinte
2
Кабрал
Родни
97
Fomba
Bourama
23
Фрасинеску
Козмин
17
Sorin
Serban
4
Михалаке
Мариус
8
Juan
Pablo
Passaglia
22
Razvan
Gradinaru
20
Платини
Суареш
30
Ovidiu
Horsia
42
Лукассен
Кевин
Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

5'
Монтини Маттиа
 
10'
Deian Sorescu
1:0
40'
Andreas Mihaiu
 
46'
Daniel Popa III
Монтини Маттиа
 
46'
 
Попадюк Дору
Sorin Serban
46'
 
Manuel De Iriondo
Fomba Bourama
57'
 
Michael Omoh
Платини Суареш
62'
 
Ovidiu Horsia
62'
Valentin Lazar
Andreas Mihaiu
 
63'
Andrei Sin
Фаббрини Диего
 
67'
Robert Moldoveanu
Mihai Neicutescu
 
71'
 
Lucas Chacana
Razvan Gradinaru
71'
 
Andrei Cristea1
Juan Pablo Passaglia
73'
Mihai Popescu
 
81'
Ionut Serban I
Рэуцэ Александру
 
84'
Сковайса Лукаш
 
85'
1:1
Andrei Cristea1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deian Sorescu 2 (2) 0.17
2. Фаббрини Диего 1 0.08
3. Robert Moldoveanu 1 0.08
4. Bani Ahmed 1 0.08
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 4 0.33
2. Andrei Cristea1 2 (1) 0.17
3. Ovidiu Horsia 2 0.17
4. Lucas Chacana 1 0.08
5. Juan Pablo Passaglia 1 0.08
6. Michael Omoh 0 0
7. Razvan Gradinaru 0 0
8. Sorin Serban 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Deian Sorescu 3 0
2. Mihai Popescu 3 0
3. Филип Иоан 1 1
4. Фаббрини Диего 2 0
5. Valentin Lazar 2 0
6. Монтини Маттиа 2 0
7. Рэуцэ Александру 2 0
8. Robert Moldoveanu 2 0
9. Пульич Анте 1 0
10. Сковайса Лукаш 1 0
11. Ionut Serban I 1 0
12. Kristian Kostrna 1 0
13. Andrei Sin 1 0
14. Bani Ahmed 1 0
15. Andreas Mihaiu 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Juan Pablo Passaglia 3 0
2. Sorin Serban 3 0
3. Фрасинеску Козмин 2 0
4. Бреевелд Никандро 2 0
5. Русу Денис 2 0
6. Лукассен Кевин 2 0
7. Manuel De Iriondo 2 0
8. Razvan Gradinaru 2 0
9. Andrei Cristea1 2 0
10. Климавичюс Линас 1 0
11. Михалаке Мариус 1 0
12. Хабибу Хабиб 1 0
13. Кабрал Родни 1 0
14. Lucas Chacana 1 0
15. Ovidiu Horsia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2) 0
КСМ Политехника Яссы 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари
Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 3 2 1 13 - 9 31
2. Волунтари 6 4 2 0 8 - 2 24
3. Сепси 6 1 4 1 10 - 9 24
4. Академика Клинчени 6 4 0 2 6 - 6 23
5. Германнштадт 5 1 2 2 4 - 7 18
6. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 5 - 5 18
7. Динамо Бухарест 4 0 0 4 1 - 6 17
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 3 - 6 17
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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