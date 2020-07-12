Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
КСМ Политехника Яссы
5' Желтая карточкаМонтини Маттиа
1:0
10' ПенальтиDeian Sorescu
40' Желтая карточкаAndreas Mihaiu
62' Желтая карточкаOvidiu Horsia
73' Желтая карточкаMihai Popescu
84' Желтая карточкаСковайса Лукаш
1:1
85' ПенальтиAndrei Cristea1
66
Пульич
Анте
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Bani Ahmed
-
20 Andrei Sin
-
-
12 Stefan Fara
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
-
99 Andrei Agape
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
40'
62'
73'
84'
85'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deian Sorescu
|2 (2)
|0.17
|2.
|Фаббрини Диего
|1
|0.08
|3.
|Robert Moldoveanu
|1
|0.08
|4.
|Bani Ahmed
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|4
|0.33
|2.
|Andrei Cristea1
|2 (1)
|0.17
|3.
|Ovidiu Horsia
|2
|0.17
|4.
|Lucas Chacana
|1
|0.08
|5.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.08
|6.
|Michael Omoh
|0
|0
|7.
|Razvan Gradinaru
|0
|0
|8.
|Sorin Serban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Deian Sorescu
|3
|0
|2.
|Mihai Popescu
|3
|0
|3.
|Филип Иоан
|1
|1
|4.
|Фаббрини Диего
|2
|0
|5.
|Valentin Lazar
|2
|0
|6.
|Монтини Маттиа
|2
|0
|7.
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|8.
|Robert Moldoveanu
|2
|0
|9.
|Пульич Анте
|1
|0
|10.
|Сковайса Лукаш
|1
|0
|11.
|Ionut Serban I
|1
|0
|12.
|Kristian Kostrna
|1
|0
|13.
|Andrei Sin
|1
|0
|14.
|Bani Ahmed
|1
|0
|15.
|Andreas Mihaiu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|3
|0
|2.
|Sorin Serban
|3
|0
|3.
|Фрасинеску Козмин
|2
|0
|4.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|5.
|Русу Денис
|2
|0
|6.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|7.
|Manuel De Iriondo
|2
|0
|8.
|Razvan Gradinaru
|2
|0
|9.
|Andrei Cristea1
|2
|0
|10.
|Климавичюс Линас
|1
|0
|11.
|Михалаке Мариус
|1
|0
|12.
|Хабибу Хабиб
|1
|0
|13.
|Кабрал Родни
|1
|0
|14.
|Lucas Chacana
|1
|0
|15.
|Ovidiu Horsia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|КСМ Политехника Яссы
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари
Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|31
|2.
|Волунтари
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|24
|3.
|Сепси
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|24
|4.
|Академика Клинчени
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|18
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|18
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|17