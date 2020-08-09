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  3. Бразилия
Фламенго
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
24' Гол в свои ворота
Луис Филипе
39' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
64' Желтая карточка
Энрике Бруно
72' Желтая карточка
Аллан Соуза
72' Желтая карточка
Рафинья Марсио
90' Желтая карточка
Педро Гильерме
90'+6
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
30
Gabriel
Paulista
XVI
3
Алонсо
Хуниор
13
Guilherme
Castilho
29
Аллан
Соуза
16
Igor
Rabello
50
Marquinhos
vi
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
70
Саварино
Джефферсон
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Луис Филипе
39'
 
Gabriel Paulista XVI
44'
 
Jair II
Gabriel Paulista XVI
61'
Педро Гильерме
Де Арраскаэта Джорджиан
 
64'
Энрике Бруно
 
68'
 
Буэно Веллингтон
Саварино Джефферсон
68'
 
Marrony
Marquinhos vi
68'
 
Hyoran
Alan Franco2
72'
 
Аллан Соуза
72'
Рафинья Марсио
 
73'
Michael 3
Рибейро Эвертон
 
78'
 
Keno
Натан Аллан
80'
Витиньо Виктор
Герсон Сантос
 
90'
Педро Гильерме
 

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 1 0
2. Энрике Бруно 1 0
3. Педро Гильерме 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Gabriel Paulista XVI 1 0
2. Аллан Соуза 1 0

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда
Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда Васко да Гама 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A
Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Минейро 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гремио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Флуминенсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Брагантино 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гойяс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Гойяненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Байя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фламенго 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Куритиба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Gabriel уходит с поля. Jair выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Филипе Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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