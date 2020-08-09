Фламенго
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0:1
24' Гол в свои воротаЛуис Филипе
39' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
64' Желтая карточкаЭнрике Бруно
72' Желтая карточкаАллан Соуза
72' Желтая карточкаРафинья Марсио
90' Желтая карточкаПедро Гильерме
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
16
Igor
Rabello
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
30 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
16 Igor RabelloПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
20 HyoranНападающий
-
27 Leo Sena
-
38 Marrony
-
8 Jair II
-
-
-
26 Calebe
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
24'
0:1
64'
68'
68'
72'
72'
78'
90'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|2.
|Энрике Бруно
|1
|0
|3.
|Педро Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|2.
|Аллан Соуза
|1
|0
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +17 =1 -2Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда
Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда Васко да Гама 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =5 -4Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гремио
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Флуминенсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Брагантино
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гойяс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Байя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фламенго
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Куритиба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0