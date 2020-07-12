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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Олимпиакос
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
33' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
38' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
47' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
50' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
52' Желтая карточка
Бисесвар Диего
71' Желтая карточка
Сиссе Папе Абу
85' Желтая карточка
Михай Энеа
0:1
90' Гол
Михай Энеа
90'+10
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
8
Гильерме
дос
Сантос
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
31
Пасхалакис
Александрос
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Giannis
Michalidis
2
Алвес
Родриго
7
Эль-Каддури
Омар
8
José
Maurisio1
23
Яннулис
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
3-4-1-2

Ход матча

33'
 
Яннулис Димитрис
38'
Элабделлауи Омар
 
46'
 
Михай Энеа
Ингасон Сверрир
47'
 
Эль-Каддури Омар
50'
Бухалакис Андреас
 
52'
 
Бисесвар Диего
58'
 
Свидерски Кароль
Акпом Чуба
62'
Фортунис Костас
Гильерме дос Сантос
 
62'
Bruno Felipe II
Масурас Гиоргос
 
71'
Сиссе Папе Абу
 
72'
 
Стох Мирослав
Бисесвар Диего
77'
Хассан Ахмед
Эль-Араби Юссеф
 
79'
 
Эсити Андерсон
Эль-Каддури Омар
79'
 
Лимниос Димитрис
Цолис Христос
85'
 
Михай Энеа
86'
Ранджелович Лазар
Вальбуэна Матьё
 
90'
0:1
Михай Энеа
(Алвес Родриго)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК
Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Олимпиакос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 3:2 Олимпиакос Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Элабделлауи Омар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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