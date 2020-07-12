Олимпиакос
0:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
ПАОК
33' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
38' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
47' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
50' Желтая карточкаБухалакис Андреас
52' Желтая карточкаБисесвар Диего
71' Желтая карточкаСиссе Папе Абу
85' Желтая карточкаМихай Энеа
0:1
90' ГолМихай Энеа
1
Са
Жозе
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хассан АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
33'
38'
47'
52'
71'
85'
90'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига