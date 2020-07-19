Александрия
2:2
Конец матча
Стадион: Ника
Шахтёр Донецк
21' Желтая карточкаСикан Даниил
0:1
23' ГолТете II
0:2
32' ГолМанор Соломон
58' Желтая карточкаБезбородько Денис
84' Желтая карточкаДентиньо Феррейра
85' Желтая карточкаМудрик Михайло
1:2
89' ГолДовгий Алексей
2:2
90' ГолБанада Евгений
79
Панькив
Юрий
90
Дубра
Каспар
14
Тете
II
45
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
21'
23'
0:1
32'
0:2
85'
89'
1:2
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|10 (6)
|0.31
|2.
|Ковалец Кирилл
|7
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.16
|4.
|Банада Евгений
|4
|0.13
|5.
|Ситало Артём
|4
|0.13
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.09
|7.
|Задерака Максим
|2
|0.06
|8.
|Мышенко Богдан
|2
|0.06
|9.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.06
|10.
|Бабогло Владислав
|2
|0.06
|11.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.03
|12.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.03
|13.
|Шендрик Антон
|1
|0.03
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0.03
|15.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.03
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|19.
|Дубра Каспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|20 (1)
|0.63
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.41
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.31
|4.
|Тете II
|8
|0.25
|5.
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Коноплянка Евгений
|4 (1)
|0.13
|7.
|Манор Соломон
|3
|0.09
|8.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.06
|10.
|Антонио Маркос II
|2
|0.06
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0.06
|12.
|Степаненко Тарас
|1
|0.03
|13.
|Матвиенко Николай
|1
|0.03
|14.
|Майкон Барберан
|1
|0.03
|15.
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|16.
|Фернандо Педро
|1
|0.03
|17.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.03
|18.
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|19.
|Борячук Андрей
|1
|0.03
|20.
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|21.
|Болбат Сергей
|0
|0
|22.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|23.
|Marcos Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|10
|0
|2.
|Бабогло Владислав
|8
|1
|3.
|Мирошниченко Денис
|7
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Безбородько Денис
|7
|0
|6.
|Бухал Глеб
|5
|1
|7.
|Пашаев Павел
|6
|0
|8.
|Шастал Дмитрий
|4
|1
|9.
|Ковалец Кирилл
|5
|0
|10.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|11.
|Стецков Тимур
|5
|0
|12.
|Панькив Юрий
|2
|1
|13.
|Дубра Каспар
|2
|1
|14.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|15.
|Шендрик Антон
|3
|0
|16.
|Задерака Максим
|3
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|2
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораес Жуниор
|8
|0
|2.
|Патрик Алан
|6
|1
|3.
|Степаненко Тарас
|7
|0
|4.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Дентиньо Феррейра
|3
|0
|10.
|Хочолава Давид
|3
|0
|11.
|Додо Домилсон
|3
|0
|12.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|13.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|14.
|Болбат Сергей
|2
|0
|15.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|16.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|17.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|18.
|Манор Соломон
|1
|0
|19.
|Сикан Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|2.5% (1)
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|35% (14)
|22.5% (9)
|15% (6)
|Шахтёр Донецк
|20.55% (15)
|12.33% (9)
|19.18% (14)
|17.81% (13)
|15.07% (11)
|15.07% (11)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Александрия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|80 - 26
|82
|2.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|32
|18
|5
|9
|65 - 35
|59
|3.
|Заря
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|50 - 29
|58
|4.
|Десна
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|59 - 33
|56
|5.
|Александрия
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|49 - 47
|49
|6.
|Колос Ковалёвка
|2:0 Заявка
|32
|10
|2
|20
|33 - 59
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|42 - 42
|43
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|34 - 46
|39
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 48
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|25 - 57
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Исход игры
Александрия
4.5% (7)
Ничья
9.6% (15)
Шахтёр Донецк
85.9% (134)
Тотал 2.5
Больше
73.97% (108)
Меньше
26.03% (38)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.9% (67)
0:2 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
1:3 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
3.8% (6)
2:3 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:4 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
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