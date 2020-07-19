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Александрия
2:2
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
21' Желтая карточка
Сикан Даниил
0:1
23' Гол
Тете II
0:2
32' Гол
Манор Соломон
58' Желтая карточка
Безбородько Денис
84' Желтая карточка
Дентиньо Феррейра
85' Желтая карточка
Мудрик Михайло
1:2
89' Гол
Довгий Алексей
2:2
90' Гол
Банада Евгений
90'+4
79
Панькив
Юрий
3
Гордиенко
Артём
90
Дубра
Каспар
4
Бабогло
Владислав
5
Стецков
Тимур
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
94
Задерака
Максим
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
9
Безбородько
Денис
81
Трубин
Анатолий
50
Болбат
Сергей
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
8
Marcos
Bahia
76
Пихалёнок
Александр
75
Бондаренко
Артём
19
Манор
Соломон
14
Тете
II
45
Сикан
Даниил
Александрия
Шахтёр Донецк

Ход матча

21'
 
Сикан Даниил
23'
0:1
Тете II
(Манор Соломон)
32'
0:2
Манор Соломон
44'
Банада Евгений
Гордиенко Артём
 
46'
Мирошниченко Денис
Задерака Максим
 
46'
Бухал Глеб
Бабогло Владислав
 
58'
Безбородько Денис
 
61'
 
Фернандо Педро
Сикан Даниил
68'
Довгий Алексей
Гречишкин Дмитрий
 
74'
 
Вакула Владислав
Болбат Сергей
74'
 
Эдуардо Витор
Сиприано Маркос Робсон
75'
 
Мудрик Михайло
Бондаренко Артём
82'
 
Дентиньо Феррейра
Манор Соломон
84'
 
Дентиньо Феррейра
85'
 
Мудрик Михайло
89'
Довгий Алексей
(Банада Евгений)
1:2
90'
Банада Евгений
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 10 (6) 0.31
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Задерака Максим 2 0.06
8. Мышенко Богдан 2 0.06
9. Шастал Дмитрий 2 0.06
10. Бабогло Владислав 2 0.06
11. Лучкевич Валерий 1 0.03
12. Грицук Василий 1 (1) 0.03
13. Шендрик Антон 1 0.03
14. Довгий Алексей 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Мирошниченко Денис 0 0
19. Дубра Каспар 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 20 (1) 0.63
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 8 0.25
5. Патрик Алан 4 (1) 0.13
6. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
7. Манор Соломон 3 0.09
8. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
9. Дентиньо Феррейра 2 0.06
10. Антонио Маркос II 2 0.06
11. Кривцов Сергей 2 0.06
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Майкон Барберан 1 0.03
15. Додо Домилсон 1 0.03
16. Фернандо Педро 1 0.03
17. Сиприано Маркос Робсон 1 0.03
18. Коваленко Виктор 1 0.03
19. Борячук Андрей 1 0.03
20. Бондарь Валерий 1 0.03
21. Болбат Сергей 0 0
22. Бланко-Лещук Густаво 0 0
23. Marcos Bahia 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Бабогло Владислав 8 1
3. Мирошниченко Денис 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Безбородько Денис 7 0
6. Бухал Глеб 5 1
7. Пашаев Павел 6 0
8. Шастал Дмитрий 4 1
9. Ковалец Кирилл 5 0
10. Лучкевич Валерий 5 0
11. Стецков Тимур 5 0
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 8 0
2. Патрик Алан 6 1
3. Степаненко Тарас 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Дентиньо Феррейра 3 0
10. Хочолава Давид 3 0
11. Додо Домилсон 3 0
12. Бондарь Валерий 3 0
13. Кривцов Сергей 2 0
14. Болбат Сергей 2 0
15. Коваленко Виктор 2 0
16. Матвиенко Николай 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0
19. Сикан Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 2.5% (1) 7.5% (3) 17.5% (7) 35% (14) 22.5% (9) 15% (6)
 Шахтёр Донецк 20.55% (15) 12.33% (9) 19.18% (14) 17.81% (13) 15.07% (11) 15.07% (11)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 32 26 4 2 80 - 26 82
2. Динамо Киев 0:2 Заявка 32 18 5 9 65 - 35 59
3. Заря Заявка 32 17 7 8 50 - 29 58
4. Десна Заявка 32 17 5 10 59 - 33 56
5. Александрия Заявка 32 14 7 11 49 - 47 49
6. Колос Ковалёвка 2:0 Заявка 32 10 2 20 33 - 59 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Александрия 4.5% (7)
X 9.6% (15)
Шахтёр Донецк 85.9% (134)
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1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 2:2 Шахтёр Донецк

Исход игры
Александрия
4.5% (7)
Ничья
9.6% (15)
Шахтёр Донецк
85.9% (134)
Тотал 2.5
Больше
73.97% (108)
Меньше
26.03% (38)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.9% (67)
0:2 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
1:3 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
3.8% (6)
2:3 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:4 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
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