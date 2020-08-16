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Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Сеара
0'
3' Желтая карточка
William Oliveira III
8' Желтая карточка
Hyoran
25' Желтая карточка
Luiz Otavio II
55' Желтая карточка
Guga3
72' Желтая карточка
Vinicius Lima
1:0
73' Пенальти
Marrony
76' Желтая карточка
Fabinho VIII
2:0
90' Гол
Marrony
90'+5
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
20
Hyoran
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
70
Саварино
Джефферсон
29
Аллан
Соуза
38
Marrony
11
Keno
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
88
Fernando
Sobral
5
William
Oliveira
III
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
19
Fabinho
VIII
45
Vinicius
Lima
11
Собис
Рафаэл
Атлетико Минейро
3-5-2
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
William Oliveira III
8'
Hyoran
 
25'
 
Luiz Otavio II
46'
Арана Гильерме
Jair II
 
54'
 
Charles Matos
William Oliveira III
55'
Guga3
 
57'
Marquinhos vi
Саварино Джефферсон
 
65'
 
Vitor Jacare
Vinicius Lima
66'
 
Клебер Франсиско
Собис Рафаэл
72'
 
Vinicius Lima
73'
Marrony
1:0
76'
 
Fabinho VIII
80'
 
Wescley V
Fernando Sobral
80'
 
Ricardinho VI
Galiano da Costa Mateus III
84'
Leo Sena
Keno
 
90'
Fabio Santos IV
Hyoran
 
90'
Marrony
(Marquinhos vi)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.67
2. Marrony 2 (1) 0.67
3. Натан Аллан 1 0.33
4. Арана Гильерме 0 0
5. Guga3 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 2 0.67
2. Vitor Jacare 1 0.33
3. Leandro Carvalho 0 0
4. Fernando Sobral 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Hyoran 1 0
2. Gabriel Paulista XVI 1 0
3. Аллан Соуза 1 0
4. Guga3 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Fabinho VIII 2 0
2. Luiz Otavio II 2 0
3. Leandro Carvalho 1 0
4. Прасс Фернандо 1 0
5. Samuel VII 1 0
6. William Oliveira III 1 0
7. Fernando Sobral 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Сеара 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя
Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара Сеара 2:2 Байя Эй-Би-Си 0:0 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Сеара 1:2 Атлетико Минейро Серия A Сеара 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A
Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Васко да Гама 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сан-Паулу 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Luiz Otavio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Hyoran получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    William Oliveira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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3.80 1.25
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