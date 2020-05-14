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Энергетик-БГУ
 
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Динамо-Брест

Бомбардиры внутри турнира

Энергетик-БГУ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхшибоев Джасурбек 5 0.56
2. Носко Алексей 1 0.11
3. Бакич Душан 1 0.11
4. Текло Дэвид 1 0.11
5. Мирошников Даниил 1 0.11
6. Сокол Артём II 0 0
Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаптев Денис 2 0.22
2. Милевский Артём 2 0.22
3. Кики Габи 2 0.22
4. Гордейчук Михаил 1 0.11
5. Савицкий Павел 1 (1) 0.11
6. Кисляк Сергей 0 0
7. Нойок Александр 0 0
8. Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Энергетик-БГУ
# Игрок      
1. Мусаханян Айк 4 2
2. Гирс Дмитрий 4 0
3. Бакич Душан 3 0
4. Яхшибоев Джасурбек 3 0
5. Атеменг Жуниор 3 0
6. Текло Дэвид 3 0
7. Свирепа Александр 1 1
8. Лесько Артур 1 0
9. Носко Алексей 1 0
10. Садовский Денис 1 0
11. Мавату Жереми 1 0
12. Умаров Шохбоз 1 0
13. Совпель Василий 1 0
Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кисляк Сергей 4 0
2. Нойок Александр 4 0
3. Кики Габи 2 1
4. Бакай Элис 2 0
5. Веретило Олег 2 0
6. Павловец Александр 2 0
7. Хачериди Евгений 0 1
8. Кривец Сергей 1 0
9. Витус Максим 1 0
10. Лаптев Денис 1 0
11. Быков Артём Геннадьевич 1 0
12. Юзепчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Энергетик-БГУ 0 62.5% (5) 25% (2) 0 0 12.5% (1)
 Динамо-Брест 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 0:1 Городея
Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск
Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест

Последние игры между собой

Энергетик-БГУ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо-Брест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо-Брест 6:2 Энергетик-БГУ Премьер-лига Энергетик-БГУ 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
2. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
4. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
6. Динамо-Брест Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Шахтёр Солигорск Заявка 8 3 3 2 9 - 3 12
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Славия Мозырь Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
11. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Энергетик-БГУ - Динамо-Брест

    До начала игры, которая состоится 16.05.2020, осталось 1 день 14 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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