Энергетик-БГУ
Позже
Динамо-Брест
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхшибоев Джасурбек
|5
|0.56
|2.
|Носко Алексей
|1
|0.11
|3.
|Бакич Душан
|1
|0.11
|4.
|Текло Дэвид
|1
|0.11
|5.
|Мирошников Даниил
|1
|0.11
|6.
|Сокол Артём II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаптев Денис
|2
|0.22
|2.
|Милевский Артём
|2
|0.22
|3.
|Кики Габи
|2
|0.22
|4.
|Гордейчук Михаил
|1
|0.11
|5.
|Савицкий Павел
|1 (1)
|0.11
|6.
|Кисляк Сергей
|0
|0
|7.
|Нойок Александр
|0
|0
|8.
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мусаханян Айк
|4
|2
|2.
|Гирс Дмитрий
|4
|0
|3.
|Бакич Душан
|3
|0
|4.
|Яхшибоев Джасурбек
|3
|0
|5.
|Атеменг Жуниор
|3
|0
|6.
|Текло Дэвид
|3
|0
|7.
|Свирепа Александр
|1
|1
|8.
|Лесько Артур
|1
|0
|9.
|Носко Алексей
|1
|0
|10.
|Садовский Денис
|1
|0
|11.
|Мавату Жереми
|1
|0
|12.
|Умаров Шохбоз
|1
|0
|13.
|Совпель Василий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кисляк Сергей
|4
|0
|2.
|Нойок Александр
|4
|0
|3.
|Кики Габи
|2
|1
|4.
|Бакай Элис
|2
|0
|5.
|Веретило Олег
|2
|0
|6.
|Павловец Александр
|2
|0
|7.
|Хачериди Евгений
|0
|1
|8.
|Кривец Сергей
|1
|0
|9.
|Витус Максим
|1
|0
|10.
|Лаптев Денис
|1
|0
|11.
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|12.
|Юзепчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Энергетик-БГУ
|0
|62.5% (5)
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|Динамо-Брест
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 0:1 Городея
Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск
Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест
Последние игры между собой
Энергетик-БГУ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо-Брест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|4.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 3
|12
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2