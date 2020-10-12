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  3. Бразилия
Интернасьональ
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
7' Гол
Galhardo Thiago
30' Желтая карточка
Galhardo Thiago
2:0
36' Гол
Эрнандес Абель
2:1
42' Гол
Renato Kayzer
82' Желтая карточка
Д'Алессандро Андрес
90'+6
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
45
Bruno
Praxedes
23
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
17
Galhardo
Thiago
93
Жандрей
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
26
Erick2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
96
Carlos
Eduardo
III
18
Лео
Ситтадини
88
Christian
Cardoso
79
Renato
Kayzer
Интернасьональ
4-1-3-2
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 13 (4) 0.87
2. Герреро Паоло 3 0.2
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.07
4. Бошилья Габриэл 1 0.07
5. Patrick I 1 0.07
6. Эрнандес Абель 1 0.07
7. Мусто Дамиан 1 0.07
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Саравия Ренсо 0 0
11. Rodrigo I 0 0
12. Peglow 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.14
2. Renato Kayzer 2 0.14
3. Жеуванио 1 0.07
4. Carlos Eduardo III 1 0.07
5. Abner2 1 0.07
6. Фабиньо Энрике 1 0.07
7. Лео Ситтадини 1 0.07
8. Раванелли Феррейра 1 0.07
9. Christian Cardoso 1 0.07
10. Leo Gomes 0 0
11. Lucas Halter 0 0
12. Erick2 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 5 0
2. Д'Алессандро Андрес 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 3 0
4. Bruno Praxedes 3 0
5. Мусто Дамиан 1 1
6. Jose Gabriel 1 1
7. Marcelo Lomba 2 0
8. Бошилья Габриэл 2 0
9. Gustavo1 2 0
10. Jussa 2 0
11. William Pottker 0 1
12. Эрнандес Абель 1 0
13. Galhardo Thiago 1 0
14. Моледо Родриго 1 0
15. Энрике Педро 1 0
16. Саравия Ренсо 1 0
17. Marcos Guilherme 1 0
18. Rodrigo I 1 0
19. Марсело Родиней 1 0
20. Moises VII 1 0
21. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
22. Фукс Бруно 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 6 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Жеуванио 3 0
4. Christian Cardoso 3 0
5. Jonatan VII 2 0
6. Лео Ситтадини 2 0
7. Khellven 2 0
8. Erick2 2 0
9. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
10. Лучо Гонсалес 1 0
11. Энрике Педру II 1 0
12. Фернандо Матос 1 0
13. Азеведо Марсио 1 0
14. Агилар Фелипе 1 0
15. Lucas Halter 1 0
16. Альварадо Джейми 1 0
17. Kawan 1 0
18. Victor Vitinho4 1 0
19. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 14.29% (3) 28.57% (6) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Атлетико Паранаэнсе 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу
Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Интернасьональ 2:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Интернасьональ 15 8 4 3 21 - 10 28
3. Фламенго 14 8 3 3 22 - 16 27
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 15 6 2 7 15 - 19 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
12. Атлетико Гойяненсе 15 4 6 5 15 - 20 18
13. Ботафого Рибейрао 15 3 9 3 16 - 17 18
14. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 3 7 11 - 15 15
16. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
17. Коринтианс 15 3 6 6 17 - 20 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 15 2 6 7 16 - 23 12
20. Гойяс 12 2 3 7 17 - 25 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Renato Kayzer бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эрнандес Абель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Thiago Galhardo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 7.60 34.00
1.03 10.00 74.00
1.96 3.18 4.60
1.25 4.93 20.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.40 1.13 4.70 1.16 3.75 1.25 2.07 1.72 1.76 2.06 1.67 2.21 1.65 2.15 1.18 4.60 1.90 5.00 1.03 10.50 1.14 5.20 0.00 18.50 1.08 7.00
6.60 1.12 5.40 1.17 2.48 1.60 1.83 1.97 1.48 2.69 1.22 4.55 1.16 5.60 1.05 11.50 1.04 11.75 1.00 19.75
7.54 1.10 4.03 1.25 3.30 1.34 2.55 1.53 1.85 2.01 1.57 2.46 1.39 3.06 1.65 2.30 1.49 2.70 1.71 2.18 1.42 2.94 1.13 6.22 1.46 2.77 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.13 1.66 1.51 2.50 1.42 2.75 1.04 9.40 1.03 10.00
2.30 1.63 1.52 2.53 1.27 3.76 1.06 9.50 1.04 11.00
2.41 1.60 1.99 1.88 1.54 2.56 1.36 3.27 1.33 3.40 1.17 5.11 1.32 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.83 1.39 2.85 1.11 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.00 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Где смотреть матч Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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