Интернасьональ
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
7' ГолGalhardo Thiago
30' Желтая карточкаGalhardo Thiago
2:0
36' ГолЭрнандес Абель
2:1
42' ГолRenato Kayzer
82' Желтая карточкаД'Алессандро Андрес
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
93
Жандрей
16
Abner2
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Yuri Alberto
-
25 Jussa
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жоао ВикторНападающий
- Нападающий
-
33 Lucas Halter
-
-
17 Bissoli
-
97 Leo Gomes
-
-
29 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Ход матча
30'
36'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|13 (4)
|0.87
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.2
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.07
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.07
|5.
|Patrick I
|1
|0.07
|6.
|Эрнандес Абель
|1
|0.07
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0.07
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|11.
|Rodrigo I
|0
|0
|12.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.14
|2.
|Renato Kayzer
|2
|0.14
|3.
|Жеуванио
|1
|0.07
|4.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.07
|5.
|Abner2
|1
|0.07
|6.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.07
|7.
|Лео Ситтадини
|1
|0.07
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.07
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.07
|10.
|Leo Gomes
|0
|0
|11.
|Lucas Halter
|0
|0
|12.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|5
|0
|2.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|4.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|5.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|6.
|Jose Gabriel
|1
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|2
|0
|8.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|9.
|Gustavo1
|2
|0
|10.
|Jussa
|2
|0
|11.
|William Pottker
|0
|1
|12.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|13.
|Galhardo Thiago
|1
|0
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0
|15.
|Энрике Педро
|1
|0
|16.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|18.
|Rodrigo I
|1
|0
|19.
|Марсело Родиней
|1
|0
|20.
|Moises VII
|1
|0
|21.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|22.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|6
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Жеуванио
|3
|0
|4.
|Christian Cardoso
|3
|0
|5.
|Jonatan VII
|2
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|7.
|Khellven
|2
|0
|8.
|Erick2
|2
|0
|9.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|10.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|11.
|Энрике Педру II
|1
|0
|12.
|Фернандо Матос
|1
|0
|13.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|14.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|15.
|Lucas Halter
|1
|0
|16.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|17.
|Kawan
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу
Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Интернасьональ 2:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Интернасьональ
|15
|8
|4
|3
|21 - 10
|28
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|6
|5
|15 - 20
|18
|13.
|Ботафого Рибейрао
|15
|3
|9
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|16.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|17.
|Коринтианс
|15
|3
|6
|6
|17 - 20
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.40
|1.13
|4.70
|1.16
|3.75
|1.25
|2.07
|1.72
|1.76
|2.06
|1.67
|2.21
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.18
|4.60
|—
|—
|1.90
|5.00
|—
|—
|1.03
|10.50
|—
|—
|1.14
|5.20
|0.00
|18.50
|1.08
|7.00
|6.60
|1.12
|5.40
|1.17
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.55
|—
|—
|1.16
|5.60
|—
|—
|1.05
|11.50
|—
|—
|1.04
|11.75
|1.00
|19.75
|—
|—
|7.54
|1.10
|—
|—
|4.03
|1.25
|3.30
|1.34
|2.55
|1.53
|1.85
|2.01
|1.57
|2.46
|1.39
|3.06
|1.65
|2.30
|1.49
|2.70
|1.71
|2.18
|1.42
|2.94
|1.13
|6.22
|1.46
|2.77
|1.33
|3.41
|—
|—
|—
|—